Ucraina și Republica Moldova fac un nou pas spre aderarea la UE. Decizie importantă aprobată de toate statele membre

Uniunea Europeană a aprobat deschiderea unui nou capitol al negocierilor de aderare pentru Ucraina și Republica Moldova, după ce toate cele 27 de state membre și-au dat acordul. Ceremoniile oficiale vor avea loc pe 14 iulie, la Bruxelles, însă drumul către aderare rămâne departe de final.

Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene au convenit, vineri, în unanimitate, asupra deschiderii celui de-al șaselea grup de negocieri de aderare pentru Ucraina și Republica Moldova. Decizia marchează un nou pas în procesul de integrare europeană al celor două state, chiar dacă mai multe etape importante rămân încă blocate.

Ceremoniile oficiale pentru lansarea negocierilor privind noul cluster vor avea loc separat, pe 14 iulie, la Bruxelles.

Noul grup de negocieri vizează relațiile externe și este al șaselea dintre cele șase clustere tematice care structurează procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Potrivit oficialilor europeni, acest cluster a fost considerat unul dintre cele mai ușor de deschis, având un domeniu de aplicare mai restrâns decât celelalte capitole de negociere.

Decizia a fost posibilă după ce toate cele 27 de state membre și-au exprimat acordul în cadrul reuniunii ambasadorilor UE.

Relansarea negocierilor vine după schimbarea executivului de la Budapesta, care a modificat poziția Ungariei față de extinderea Uniunii Europene.

Noul premier ungar, Péter Magyar, a renunțat la veto-ul menținut de fostul guvern asupra avansării negocierilor cu Ucraina, permițând astfel deschiderea etapelor următoare din procesul de aderare.

Anterior, opoziția Budapestei blocase timp de aproape doi ani progresul Kievului în negocierile cu Uniunea Europeană.

Deși noul pas este considerat unul important, Ucraina și Republica Moldova mai au de parcurs etape esențiale înainte de aderare.

Rămân încă nedeschise patru clustere majore:

piața internă;

competitivitate și creștere incluzivă;

agenda verde și conectivitate durabilă;

resurse, agricultură și coeziune.

Comisia Europeană apreciază că atât Ucraina, cât și Republica Moldova sunt pregătite din punct de vedere tehnic pentru deschiderea tuturor acestor capitole. În acest moment, însă, ritmul negocierilor depinde exclusiv de deciziile politice ale statelor membre.

Autoritățile ucrainene și-au exprimat în repetate rânduri dorința ca toate grupurile de negocieri să fie deschise înainte de pauza instituțională de vară a Uniunii Europene.

Acest obiectiv era susținut și de Comisia Europeană, precum și de majoritatea statelor membre.

„Este important să menținem avântul”, a declarat un diplomat european.

Totuși, Ungaria a continuat să își exprime rezerve privind accelerarea negocierilor, argumentând că o astfel de abordare ar echivala cu o aderare prea rapidă și ar crea un tratament preferențial față de statele din Balcanii de Vest, aflate de mai mult timp în procesul de aderare.

În aceste condiții, este considerat puțin probabil ca toate cele patru clustere rămase să fie deschise înainte de sfârșitul lunii iulie. Negocierile sunt așteptate să fie reluate din septembrie, când fiecare dintre capitolele rămase va fi analizat și negociat separat.

Odată deschis un cluster, statul candidat poate începe negocierile detaliate pentru fiecare capitol tematic inclus în respectivul grup.