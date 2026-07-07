Republica Moldova vrea să iasă din monitorizarea Consiliului Europei. Chișinăul spune că reformele apropie țara de aderarea la UE

Republica Moldova face un nou pas în procesul de integrare europeană și urmărește trecerea la etapa post-monitorizare în relația cu Consiliul Europei. Autoritățile de la Chișinău susțin că reformele implementate în ultimii ani au consolidat statul de drept și au apropiat țara de obiectivul aderării la Uniunea Europeană.

Subiectul a fost discutat în cadrul unei întrevederi dintre vicepremierul și ministrul în exercițiu al Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, și șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Falk Lange, aflat la finalul mandatului său în Republica Moldova.

Cei doi oficiali au analizat continuarea dialogului privind trecerea Republicii Moldova către etapa post-monitorizare în cadrul Consiliului Europei.

Pentru autoritățile de la Chișinău, acest obiectiv reprezintă un nou pas în procesul de consolidare a instituțiilor democratice și de apropiere de Uniunea Europeană, transmite Guvernul din Republica Moldova.

Discuțiile au vizat și modul în care expertiza Consiliului Europei poate sprijini continuarea reformelor necesare integrării europene.

Potrivit lui Mihai Popșoi, sprijinul oferit de Consiliul Europei a contribuit la consolidarea statului de drept, la protejarea drepturilor omului și la întărirea instituțiilor democratice, iar rezultatele acestei cooperări au apropiat Republica Moldova de obiectivul strategic al aderării la Uniunea Europeană.

„Sprijinul și expertiza Consiliului Europei au contribuit la consolidarea statului de drept, a drepturilor omului și a instituțiilor democratice, iar rezultatele acestei cooperări au apropiat Republica Moldova de obiectivul său strategic de aderare la Uniunea Europeană”, a declarat Mihai Popșoi.

Oficialii au analizat și rezultatele colaborării dintre Republica Moldova și Consiliul Europei, inclusiv proiectele derulate prin Planul de Acțiuni pentru perioada 2025–2028.

Acest program urmărește consolidarea statului de drept, protecția drepturilor omului și dezvoltarea instituțiilor democratice.

Vicepremierul Mihai Popșoi a afirmat că mandatul lui Falk Lange la Chișinău s-a desfășurat într-o perioadă importantă pentru Republica Moldova.

Oficialul a transmis că sprijinul și expertiza Consiliului Europei au avut un rol important în susținerea reformelor și i-a mulțumit lui Falk Lange pentru profesionalismul și angajamentul manifestate pe durata mandatului său.

La rândul său, șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău a apreciat progresele înregistrate de Republica Moldova în ultimii ani și și-a exprimat încrederea că parteneriatul dintre cele două părți va continua să sprijine implementarea reformelor necesare.

Autoritățile moldovene afirmă că vor continua procesul de integrare europeană și vor folosi în continuare expertiza Consiliului Europei pentru implementarea reformelor asumate.