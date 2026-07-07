Serbia temperează așteptările privind extinderea UE. Aleksandar Vucic: Nu trebuie să ne așteptăm la miracole

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, afirmă că nu se așteaptă la o extindere rapidă a Uniunii Europene, deși consideră că integrarea europeană rămâne cea mai bună opțiune pentru statele candidate. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe dedicate țărilor care aspiră la aderarea la UE.

Președintele sârb Aleksandar Vucic și-a exprimat scepticismul cu privire la perspectiva unei extinderi rapide a Uniunii Europene, apreciind că statele candidate, inclusiv Serbia, nu ar trebui să se aștepte la aderarea în viitorul apropiat.

În cadrul unei conferințe reunind țările candidate la UE, Vucic a arătat că, deși parcursul european rămâne cea mai bună alegere pentru Balcanii de Vest, Ucraina, Republica Moldova și Georgia, nu vede perspective pentru o extindere majoră în următorii ani, transmite Reuters.

Potrivit liderului sârb, nu trebuie create așteptări nerealiste privind procesul de aderare, întrucât nu sunt motive pentru a anticipa „miracole” sau o accelerare semnificativă a extinderii Uniunii Europene.

„Nu trebuie să ne așteptăm la miracole sau la extinderi majore ale UE în anii ce urmează”, a spus Vucic.

Regiunea Balcanilor de Vest include Serbia, Albania, Muntenegru, Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord și Kosovo, toate având ca obiectiv aderarea la Uniunea Europeană.

Dintre acestea, Muntenegru speră să devină stat membru până în 2028, în timp ce Albania și-a accelerat negocierile de aderare. Serbia, Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina, precum și Kosovo se află într-un stadiu mai puțin avansat al procesului.

În cadrul aceleiași conferințe, președintele Parlamentului Ucrainei, Ruslan Stefanciuk, a susținut că Uniunea Europeană ar trebui să accelereze procesul de extindere pentru a răspunde politicilor agresive promovate de Rusia.

Oficialul ucrainean a apreciat că noul val de extindere ar trebui să fie cât mai amplu, astfel încât proiectul unei Europe unite, puternice și indivizibile să poată fi finalizat.

„Noul val de extindere trebuie să fie cât mai amplu şi mai puternic posibil, astfel încât procesul de creare a Europei să poată fi, în sfârşit, finalizat – o Europă unită şi indivizibilă, o Europă puternică şi invulnerabilă”, a afirmat el.

Ucraina a început luna trecută prima etapă a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Deși beneficiază de sprijin politic din partea statelor membre pentru continuarea reformelor, diplomații europeni estimează că procesul de aderare va fi unul complex și de lungă durată.

Belgradul continuă să susțină integritatea teritorială a Ucrainei și a condamnat invazia rusă, în timp ce Kievul nu recunoaște independența Kosovo, fostă provincie sârbă care și-a proclamat independența în 2008.

În același timp, Serbia păstrează relații cu Rusia, deși acestea s-au deteriorat după criticile Moscovei privind livrările de muniție sârbească către Ucraina.

În ultimul an, Aleksandar Vucic s-a întâlnit de mai multe ori cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și a participat la conferința organizată la Odesa.

Republica Moldova și Georgia continuă, la rândul lor, parcursul european, ambele state obținând statutul de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană în iunie 2022, în contextul invaziei ruse asupra Ucrainei.