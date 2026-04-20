Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, l-a felicitat pe Rumen Radev după alegerile parlamentare anticipate din Bulgaria și a precizat că speră ca rezultatul să aducă mai multă stabilitate politică și o colaborare mai bună în regiune. Vucic a spus că rezultatul alegerilor de duminică ar putea duce la o guvernare mai stabilă și la o dezvoltare economică în Bulgaria, lucru care ar fi benefic și pentru țările vecine. Potrivit lui Vucic, o stabilitate politică mai mare la Sofia ar putea crea noi oportunități de cooperare între Serbia și Bulgaria, mai ales în domenii de interes comun și în relațiile de bună vecinătate.

„Am transmis felicitări pentru rezultatul electoral obţinut”, a scris preşedintele sârb pe rețelele sociale.

Radev și-a anunțat victoria în fața susținătorilor și a spus că Bulgaria va continua să urmeze direcția europeană. El a explicat că atât Bulgaria, cât și Europa au nevoie de gândire critică și de decizii practice, deoarece, în opinia lui, Europa a încercat prea mult să fie un lider moral într-o lume instabilă. În opinia sa, este nevoie de măsuri concrete, mai ales pentru siguranță, dar și pentru întărirea economiei și a industriei.

Radev vrea să elimine influența oligarhilor din guvernare și că a susținut protestele anticorupție de la finalul anului 2025. Radev își dorește reluarea relațiilor cu Rusia, bazate pe respect reciproc și tratament egal.

Potrivit datelor, în noul parlament ar putea intra doar patru partide. Principalul adversar al lui Radev este partidul fostului premier Boyko Borissov (GERB), care ar avea doar 11% din voturi, mult mai puțin decât la alegerile trecute. Acest partid politic este de centru-dreapta, are o orientare conservatoare și populistă, susține apropierea de Europa și a participat frecvent la guvernare în Bulgaria.

„O Bulgarie puternică și o Europă puternică au nevoie de gândire critică și de pragmatism. Pentru că Europa a devenit victima propriei ambiții de a fi un lider moral într-o lume fără reguli. Așadar, ceea ce are nevoie Europa în acest moment este, din nou, gândire critică, acțiune pragmatică și rezultate concrete. În special în construirea unei noi arhitecturi de securitate. De asemenea, este necesar un efort susținut pentru redobândirea puterii industriale și a competitivității. Sperăm să dezvoltăm relații practice cu Rusia, bazate pe respect reciproc și tratament egal. Aceasta este abordarea noastră față de Rusia”, a declarat Radev.

Potrivit sondajelor la ieșirea de la urne realizate de Alpha Research și citate de Reuters, coaliția „Bulgaria Progresistă”, condusă de fostul președinte Rumen Radev, a câștigat clar alegerile parlamentare anticipate desfășurate duminică, 19 aprilie 2026. Datele arată că formațiunea lui Radev s-a distanțat semnificativ de principalul său rival, fostul premier Boiko Borisov.

Conform estimărilor, coaliția formată din trei partide a obținut aproximativ 37,5% din voturi. Pe locul al doilea se află partidul GERB, condus de Borisov, cu doar 16,2% din opțiunile alegătorilor, o diferență considerabilă față de câștigător. La închiderea urnelor, la ora 20:00, prezența la vot în Bulgaria a fost de 43,4%, ceea ce reflectă interesul moderat al alegătorilor pentru acest scrutin anticipat.