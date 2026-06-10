Bulgaria oprește ajutorul militar pentru Ucraina. Premierul Rumen Radev cere negocieri cu Rusia

Guvernul Bulgariei a confirmat oficial că va înceta trimiterea de ajutor militar către Ucraina. Premierul Rumen Radev a declarat că Sofia a oferit deja suficiente echipamente și armament, iar în prezent prioritatea autorităților este securitatea și bunăstarea cetățenilor bulgari.

Premierul bulgar Rumen Radev a confirmat miercuri, la începutul ședinței de guvern, că Bulgaria pune capăt livrărilor de armament din partea armatei bulgare către Ucraina.

Potrivit acestuia, Bulgaria a contribuit deja semnificativ la sprijinirea Kievului, iar continuarea acestor livrări nu mai reprezintă o prioritate pentru actualul executiv.

Radev a declarat că țara sa continuă să suporte efecte economice și sociale generate de conflictul din Ucraina și a susținut că soluția nu poate fi găsită pe cale militară. Premierul bulgar a făcut apel la o abordare diplomatică și la identificarea unei soluții negociate pentru încheierea războiului.

„Guvernul pune capăt furnizării de armament din partea armatei bulgare către Ucraina. Am oferit deja suficient, iar țara noastră continuă să sufere pierderi socio-economice din cauza acestui război sângeros. Suntem convinși că o soluție pașnică nu va fi atinsă prin mijloace militare. De aceea, facem din nou apel la o abordare cuprinzătoare și realistă a acestui război și la căutarea unei soluții diplomatice”, a declarat premierul bulgar.

Șeful guvernului de la Sofia a legat această decizie și de obiectivele Bulgariei în domeniul securității. El a afirmat că investițiile trebuie direcționate către consolidarea instituțiilor democratice, a statului de drept și a capacităților de apărare ale armatei bulgare.

„Consolidarea statului de drept, a instituțiilor democratice și a capacităților de apărare ale armatei bulgare, și nu alocarea de fonduri suplimentare pentru acest război, reprezintă adevărata investiție în viitorul european al Bulgariei”, a mai precizat Rumen Radev.

În același timp, Rumen Radev a precizat că pregătirea bugetului de stat pentru anul 2026 continuă și a promis că nu vor fi reduse cheltuielile sociale și nici fondurile destinate educației, sănătății și culturii. Premierul a mai anunțat că executivul continuă verificarea achizițiilor publice considerate nejustificate sau suspectate de corupție și lucrează la măsuri pentru creșterea colectării veniturilor la buget.

Poziția guvernului bulgar a fost susținută și de ministrul Apărării, Dimităr Stoianov, care a afirmat că războiul din Ucraina nu va fi decis pe câmpul de luptă.

Oficialul a apreciat că, în pofida livrărilor constante de armament, conflictul a intrat într-o fază de război de poziții, iar singurul rezultat vizibil este creșterea numărului de victime. În opinia sa, a venit momentul începerii unor negocieri care să conducă la o pace considerată justă pentru ambele părți implicate.

„Războiul din Ucraina nu se va tranşa pe câmpul de luptă. Vedem un război poziţional, oricât de mult armament se acumulează, iar singurul rezultat este pierderea de vieţi omeneşti. A sosit momentul să ne aşezăm la masa negocierilor” pentru a se ajunge la o „pace justă” pentru „ambele părţi implicate în conflict”, a declarat presei ministrul bulgar al apărării, Dimităr Stoianov.

Ministrul bulgar al Apărării și-a exprimat și rezervele privind capacitatea Uniunii Europene de a juca rolul de mediator, argumentând că blocul comunitar oferă sprijin militar Ucrainei.

Decizia reprezintă o schimbare importantă față de politica urmată de guvernele bulgare anterioare. După începutul invaziei ruse din februarie 2022, Bulgaria a furnizat Ucrainei muniție, combustibil și alte echipamente militare. Inițial, aceste ajutoare au fost trimise prin intermediari, iar ulterior au fost aprobate oficial de Parlamentul de la Sofia.

Printre cele mai importante decizii adoptate în ultimii ani s-a numărat autorizarea livrării către Ucraina a aproximativ 100 de vehicule blindate sovietice BTR-60PB. Măsura a fost aprobată de Parlament în 2023, în ciuda opoziției lui Rumen Radev, care ocupa atunci funcția de președinte al Bulgariei.

În paralel, industria bulgară de apărare și-a majorat considerabil producția de muniție de calibru sovietic utilizată de armata ucraineană și a participat la programele europene destinate aprovizionării Kievului cu obuze și alte materiale militare.