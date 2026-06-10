Eurostat: Media programului de lucru din UE. Unde se muncește cel mai puțin? Pe ce loc se află România

Potrivit Eurostat, cele mai lungi programe de lucru se regăsesc în sudul și estul Europei, în timp ce țările nordice și vestice înregistrează săptămâni de lucru mai scurte. Unde se muncește cel mai puțin în UE? Pe ce loc se află România?

Potrivit Eurostat, media de ore lucrate în Uniunea Europeană (UE) este de 35,9 ore pe săptămână. Cifra include atât muncitorii cu normă întreagă, dar și cu diverse norme parțiale, cei chestionați având vârste cuprinse între 20 de ani – 64 de ani, muncind în cadrul locului lor de muncă principal.

Cu toate acestea, diferențele sunt mari. Experții atrag atenția, însă, că o săptămână de lucru cu mult prea multe ore duce la scăderea productivității angajaților și la oboseală.

„În nicio țară angajații nu își «aleg» programul de lucru: dimpotrivă, aceștia lucrează un program «normal» (care este influențat de angajatori). Productivitatea scăzută ar putea explica programul de lucru mai lung din țările menționate mai sus, precum și lipsa puterii angajaților”, a declarat, pentru Euronews Business, profesorul David Spencer de la Universitatea din Leeds, Anglia.

Jorge Cabrita, director de cercetare la Eurofound, a precizat că diferențele dintre sistemele de stabilire a programului de lucru pot contribui la o înțelegere a motivului pentru care există diferențe între țările europene.

În Olanda, de exemplu, media de ore lucrate este de 31,9 ore pe săptămână. Cabrita a subliniat că 4 din 10 olandezi lucrează part-time, o pondere semnificativ mai mare decât orice țară UE. Olanda are una dintre cele mai scurte săptămâni de lucru medii stabilite prin convenții colective din blocul comunitar.

„Olanda a trecut la mai multă muncă cu normă parțială, ceea ce a contribuit la reducerea săptămânii medii de lucru; cu toate acestea, săptămâna de lucru pentru angajații cu normă întreagă este încă mai aproape de 40 de ore”, a adăugat Spencer.

În Grecia, se lucrează 39,6 ore pe săptămână, în Bulgaria 38,7 ore, în Germania, Norvegia și Danemarca 33,9 ore, în Franța 35,6 ore, în Austria 34 ore, în Belgia, 34,3 ore, în Finlanda 34,7 ore, în Spania, 36,3 ore, în Italia 36,1 ore, în Ungaria 37,4 ore, în Polonia 38,7 ore, în Cehia 37,5 ore, în Suedia 35,4 ore, în Irlanda 35,1 ore.

„Programul de lucru mai scurt din Germania, de exemplu, reflectă în parte puterea sindicatelor și efectul pozitiv al negocierilor colective”, a punctat Spencer.

Dacă se includ și țările candidate la aderarea la UE, și statele membre ale Asociației Europene de Liber Schimb, atunci: în Turcia se lucrează 42,4 ore pe săptămână, în Bosnia, 40,9 ore, în Serbia 40,6 ore, în Macedonia de Nord 39,5 ore.

În România, media de ore lucrate săptămânal este de 38,2.

În general, țările din Europa de Nord și Europa de Vest au, de obicei, săptămâni de lucru mai scurte decât cele din Europa Centrală și Europa de Est. Cabrita a precizat că regimurile de stabilire a programului de lucru, structurile de angajare și structurile economice mai largi drept factori-cheie ai diferențelor dintre țări.

Alt indicator de diferențiere ar fi programul part-time. În regim part-time, un angajat va lucra mai puțin decât în regim full-time. Liberii profesioniști – cum ar fi avocații, notarii, medicii cu propriul cabinet, dar și orice alt tip de persoană care are o firmă și lucrează pe cont propriu, tinde să lucreze mult mai mult decât cei care sunt angajați la alte firme.

De altfel, numărul de ore lucrate săptămânal variază în funcție de sector. Muncitorii din domeniul agricol, au cea mai lungă săptămână de lucru din UE, muncind 42 de ore pe săptămână, în timp ce managerii lucrează 40,6 ore pe săptămână, iar soldații din forțele armate lucrează 39,4 ore pe săptămână. Muncitorii cu ocupații elementare, precum cei din domeniul salubrității și al curățeniei, operatori de deratizare, portari, etc.. lucrează 31, 8 ore pe săptămână, iar funcționarii din administrație lucrează 34 de ore pe săptămână. Lucrătorii din sectorul de vânzări și servicii lucrează 34,5 ore pe săptămână.