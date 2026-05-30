Taxă nouă pentru cei care merg în vacanță la mare în Grecia, Muntenegru sau Croația. Costurile ascunse pot depăși 100 euro/familie

Sezonul estival 2026 aduce o taxă nouă și cheltuieli suplimentare pentru turiștii care aleg Grecia, Muntenegru sau Croația. Multe dintre aceste costuri nu sunt incluse în prețul cazării și sunt achitate la destinație. Taxele de mediu, taxele de stațiune, parcarea și comisioanele bancare pot adăuga peste 100 de euro la bugetul unei familii. În unele cazuri, suma ajunge să echivaleze cu salariul mediu zilnic al unui turist din regiune.

Noua taxă de mediu introdusă de autoritățile elene este una dintre principalele cheltuieli suplimentare pe care turiștii trebuie să le ia în calcul în sezonul 2026. Măsura, denumită oficial „taxă de reziliență la criza climatică”, este aplicată mai strict decât în anii precedenți și este percepută direct de unitățile de cazare.

Pentru hotelurile și apartamentele clasificate la trei stele, costul variază între 1,5 și 3 euro pe noapte pentru fiecare cameră. Astfel, pentru un sejur de zece zile, turiștii pot plăti suplimentar între 15 și 30 de euro.

În cazul unităților de patru și cinci stele, valoarea taxei este considerabil mai mare și poate ajunge la 7-10 euro pe zi. Pentru o vacanță de zece nopți, costul total al acestei taxe poate urca până la 100 de euro.

Pe lângă această obligație, turiștii trebuie să suporte și prețuri mai ridicate pentru serviciile de pe plajă. Modificările legislative privind utilizarea plajelor din Grecia prevăd ca 70% din suprafața acestora să rămână liberă de șezlonguri și umbrele.

Reducerea numărului de locuri disponibile a determinat creșterea tarifelor practicate de operatorii rămași. Pe plajele foarte căutate din Halkidiki sau Thassos, un set format din două șezlonguri și o umbrelă poate costa între 20 și 30 de euro pe zi.

Pe lângă Grecia, și alte destinații populare de pe litoralul Adriaticii au majorat costurile suportate de turiști. În Muntenegru, autoritățile au intensificat verificările privind încasarea taxei de stațiune, care este obligatorie pentru persoanele cazate în zonele turistice.

În stațiuni precum Budva sau Kotor, taxa ajunge la aproximativ 1,5 euro pe persoană pe zi. Pentru o familie de patru persoane care petrece zece zile în vacanță, costul poate depăși 60 de euro.

O altă cheltuială importantă este parcarea, care a devenit una dintre cele mai costisitoare servicii pentru turiștii care călătoresc cu mașina personală, scrie site-ul Blic.

În Budva și Herceg Novi, tarifele pentru parcările aflate în apropierea plajelor variază între 1,5 și 3 euro pe oră. Abonamentele zilnice pot ajunge la 20 de euro.

Situația este și mai costisitoare în anumite zone din Croația. În regiuni precum Istria și Dalmația, parcarea în zonele centrale și în apropierea plajelor poate costa până la 5 euro pe oră. În aceste condiții, o zi petrecută la plajă poate genera costuri pentru parcare comparabile sau chiar mai mari decât cele pentru masa de prânz.

O altă categorie de cheltuieli ignorată de mulți turiști este reprezentată de taxele percepute la retragerile de numerar din străinătate.

Majoritatea băncilor aplică un comision fix cuprins între 3 și 5 euro pentru fiecare operațiune efectuată la un bancomat din afara țării. La acesta se adaugă un procent calculat din suma retrasă, care poate varia între 1% și 2%.

Specialiștii atrag atenția și asupra sistemului DCC (Dynamic Currency Conversion), întâlnit frecvent la bancomatele din zonele turistice.

Atunci când aparatul oferă posibilitatea debitării în moneda de origine a cardului sau în moneda locală, alegerea monedei locale este, de regulă, varianta mai avantajoasă. Acceptarea conversiei realizate de operatorul bancomatului poate conduce la cursuri de schimb nefavorabile și la pierderi suplimentare pentru turist.

Pentru a evita costurile neprevăzute, turiștii sunt sfătuiți să pregătească din timp sume în numerar destinate exclusiv taxelor locale, deoarece multe unități de cazare nu acceptă plata cu cardul pentru aceste obligații.

De asemenea, cei care călătoresc cu autoturismul pot reduce cheltuielile prin alimentarea cu carburant în statele de tranzit unde prețurile sunt mai mici decât în destinațiile turistice.

O altă soluție recomandată este utilizarea sistemelor electronice de taxare rutieră valabile în mai multe țări din regiune. Acestea permit evitarea cozilor de la punctele de taxare și, în anumite situații, oferă reduceri la taxele de drum.

În contextul creșterii continue a costurilor de călătorie, turiștii care aleg Grecia, Muntenegru sau Croația trebuie să includă în buget nu doar transportul și cazarea, ci și fiecare taxă suplimentară care poate apărea pe parcursul vacanței. Astfel de cheltuieli, aparent minore, pot adăuga rapid peste 100 de euro la costul final al unui sejur de familie.