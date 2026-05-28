Airbnb dispare treptat din marile orașe europene. Barcelona, Paris, Amsterdam, Florența și altele impun restricții dure pentru turiști

Airbnb intră într-o nouă etapă de restricții în Europa, după ce mai multe mari orașe au decis să limiteze drastic închirierile turistice pe termen scurt. Barcelona va elimina complet apartamentele turistice până în 2028, Amsterdam reduce puternic numărul de nopți permise, iar Florența extinde interdicțiile și în afara centrului istoric. Autoritățile locale susțin că explozia turismului de masă a contribuit la creșterea accelerată a chiriilor și la reducerea locuințelor disponibile pentru rezidenți. În paralel, Uniunea Europeană pregătește reguli comune pentru controlul platformelor de tip Airbnb și raportarea obligatorie a datelor către autoritățile fiscale.

Airbnb dispare treptat din Barcelona, după ce administrația locală a decis să nu mai prelungească licențele pentru cele 10.101 apartamente turistice existente în oraș. Autoritățile spun că măsura este necesară pentru reducerea presiunii uriașe de pe piața imobiliară și pentru readucerea locuințelor către rezidenții permanenți.

Primarul Jaume Collboni a prezentat planul încă din iunie 2024, iar în martie 2025 Curtea Constituțională a Spaniei a respins contestațiile depuse de proprietari și asociațiile din turism. Decizia permite Barcelonei să elimine complet apartamentele turistice închiriate prin platforme de tip Airbnb până în noiembrie 2028.

În ultimii zece ani, chiriile din Barcelona au crescut cu 68%, iar prețurile apartamentelor cu 38%. Autoritățile susțin că tot mai multe locuințe au fost transformate în apartamente pentru turiști, în timp ce localnicii au fost împinși treptat în afara cartierelor centrale.

După intrarea în vigoare a măsurii, turiștii nu vor mai putea închiria apartamente întregi pentru vacanțe scurte în zone precum Eixample sau Cartierul Gotic. Hotelurile, hostelurile și pensiunile autorizate vor continua însă să funcționeze normal.

Airbnb a devenit unul dintre principalele subiecte ale dezbaterii privind turismul excesiv din Barcelona, într-un oraș care a atras anul trecut aproximativ 26 de milioane de vizitatori, cu 2,4% mai mulți decât în 2023. Administrația locală spune pentru The Guardian că orașul a ajuns la limita pe care o poate suporta infrastructura urbană.

„Am ajuns la capătul drumului. Barcelona a ajuns la numărul maxim de turiști pe care îl poate primi. Nu vrem mai mulți turiști, nici măcar unul în plus, dar trebuie să învățăm să îi gestionăm pe cei pe care îi avem”, a declarat José Antonio Donaire, primul comisar pentru turism sustenabil al Barcelonei.

Primăria speră că cele peste 10.000 de apartamente turistice vor reveni pe piața clasică a locuințelor, fie pentru închirieri pe termen lung, fie pentru vânzare. Autoritățile estimează că impactul ar putea echivala cu aproximativ cinci ani de dezvoltare rezidențială nouă.

Măsurile fac parte dintr-un plan mai amplu prin care Barcelona încearcă să reducă aglomerația generată de turismul de masă. Orașul vrea să reducă numărul terminalelor pentru navele de croazieră, să limiteze tururile zgomotoase organizate prin baruri și să readucă în centrul orașului comerțul destinat localnicilor.

Airbnb intră sub restricții mult mai severe și în Florența, unde administrația locală a decis să extindă regulile privind închirierile turistice pe termen scurt în alte nouă cartiere din afara centrului istoric. Autoritățile spun că fenomenul a scăpat de sub control și afectează tot mai mult piața locuințelor.

Noua hotărâre urmează să fie aprobată oficial pe 4 iunie și va intra în vigoare la două săptămâni după votul consiliului local. Primarul Sara Funaro a transformat combaterea turismului excesiv într-una dintre principalele teme ale mandatului său început în 2024.

Noile reguli vor afecta cartiere precum Campo di Marte, Gavinana, Rifredi, Libertà sau Savonarola. În total, aproape 68.000 de locuințe aflate pe peste 500 de străzi intră sub incidența noilor restricții.

Autoritățile locale susțin că în unele zone apartamentele turistice reprezintă deja între 20% și 44% din totalul locuințelor disponibile. În 2025, Florența a primit peste 4,7 milioane de turiști, cu 10% mai mulți decât în anul precedent, deși orașul are aproximativ 360.000 de locuitori.

Airbnb va funcționa în Florența după reguli mult mai stricte pentru proprietari. Administrația locală introduce obligativitatea înscrierii într-un registru special și obținerea unor autorizații valabile timp de cinci ani pentru fiecare apartament închiriat turiștilor.

Noile standarde prevăd inclusiv condiții tehnice minime pentru apartamentele destinate închirierilor pe termen scurt:

suprafață minimă de 28 de metri pătrați;

camere suficient de mari;

respectarea normelor sanitare și anti-incendiu;

afișarea obligatorie a codului național de identificare.

Autoritățile au introdus și o perioadă de tranziție până în 2028 pentru proprietarii care folosesc deja locuințele în regim turistic.

În paralel, Florența a interzis și cutiile pentru autocheck-in amplasate pe clădiri, considerate un simbol al transformării centrului istoric într-o zonă dominată de turism. Operatorii care nu respectă regulile riscă amenzi și eliminarea fizică a dispozitivelor instalate pe fațade.

Airbnb este vizat de restricții tot mai dure și în Amsterdam, unde autoritățile reduc constant numărul de nopți în care proprietarii își pot închiria locuințele turiștilor.

După ce plafonul anual a fost redus de la 60 la 30 de nopți în 2019, administrația locală a anunțat în decembrie 2025 o nouă limitare drastică la doar 15 nopți pe an în opt cartiere considerate afectate sever de turism. Noile reguli ar urma să intre în vigoare în aprilie 2026.

Cartiere precum Jordaan, Grachtengordel și Oude Pijp au fost incluse pe lista zonelor cu cel mai ridicat nivel de reclamații din partea locuitorilor. Autoritățile spun că cel puțin 30% dintre rezidenți au raportat probleme generate de turism și de închirierile pe termen scurt.

Toate gazdele trebuie să obțină un permis anual, să înregistreze fiecare sejur și să limiteze numărul de turiști la maximum patru persoane pentru fiecare închiriere. Orașul a majorat și taxele pentru cazare, iar povara fiscală totală pentru sectorul turistic depășește acum 30%.

Airbnb este limitat sever și în alte mari capitale europene, unde administrațiile locale încearcă să reducă presiunea asupra locuințelor și explozia chiriilor.

Parisul a redus plafonul pentru închirierile turistice la 90 de zile pe an și aplică amenzi care pot ajunge la 100.000 de euro pentru anunțurile ilegale. În februarie 2026, doi proprietari au fost sancționați cu 80.000 și 150.000 de euro pentru listări neînregistrate.

Madridul a interzis apartamentele turistice individuale în clădirile rezidențiale din centrul istoric și permite doar clădiri dedicate integral cazării turistice. Amenzile pot ajunge la 190.000 de euro.

Lisabona a suspendat noile licențe în cartierele unde apartamentele turistice depășesc 10% din fondul locativ. În capitala Portugaliei, prețurile locuințelor au crescut puternic în ultimii ani, iar autoritățile estimează că mii de licențe Airbnb ar putea fi anulate până în vara anului 2026.

Airbnb se confruntă cu măsuri tot mai dure și în alte orașe importante din Europa și Asia, pe fondul crizei locuințelor și al presiunii generate de turismul de masă. Autoritățile locale încearcă să limiteze explozia apartamentelor turistice și să readucă locuințele pe piața rezidențială clasică.

În Budapesta, Districtul 6, una dintre cele mai turistice zone ale orașului, a aprobat interzicerea completă a închirierilor pe termen scurt după un referendum local în care 54% dintre participanți au votat în favoarea măsurii. Interdicția intră în vigoare din ianuarie 2026 și a fost menținută ulterior de Curtea Supremă a Ungariei. Districtul avea aproximativ 2.700 de apartamente turistice, reprezentând aproape 8% din fondul locativ.

Berlin aplică reguli stricte prin legea privind utilizarea abuzivă a locuințelor, care interzice transformarea apartamentelor rezidențiale în locuințe turistice fără autorizație specială. Orașul a readus pe piața rezidențială peste 8.100 de apartamente de la introducerea măsurilor, iar amenzile pot ajunge până la 500.000 de euro.

În Edinburgh, autoritățile au introdus obligativitatea obținerii unei licențe și a autorizației urbanistice pentru închirierile de tip Airbnb. Orașul pregătește și o taxă pentru vizitatori care va intra în vigoare din iulie 2026. Datele locale arată că numărul locuințelor disponibile pentru închirieri turistice a scăzut semnificativ după introducerea noilor reguli.

Veneția a ales o strategie diferită și a introdus o taxă specială pentru turiștii care vizitează orașul doar pentru o zi. Taxa variază între 5 și 10 euro, în funcție de momentul rezervării, și a generat milioane de euro pentru administrația locală. În paralel, orașul încearcă să limiteze presiunea uriașă a turismului asupra centrului istoric, unde numărul locurilor de cazare pentru turiști depășește deja populația rezidentă.

Dubrovnik a plafonat numărul total de locuri disponibile pentru închirieri pe termen scurt în centrul vechi al orașului și interzice noi autorizații în apropierea zonei istorice. Autoritățile locale au început inclusiv să cumpere apartamente pentru a le oferi familiilor tinere în regim de închiriere pe termen lung.

Praga pregătește un sistem obligatoriu de înregistrare electronică pentru proprietarii care folosesc Airbnb și intenționează să ofere municipalităților puterea de a stabili limite privind numărul de zile și autorizațiile pentru închirierile turistice.

În Atena, autoritățile au înghețat emiterea de noi licențe pentru apartamente turistice în cartierele centrale, în timp ce Viena limitează închirierile pe termen scurt la maximum 90 de zile pe an și analizează inclusiv posibilitatea unei interdicții în centrul orașului.

Dublin aplică deja o limită de 90 de zile pe an pentru închirierile turistice în zonele cu presiune ridicată asupra chiriilor și pregătește reguli mai dure pentru localitățile cu peste 20.000 de locuitori.

În afara Europei, New York a interzis închirierea apartamentelor întregi pentru mai puțin de 30 de zile, dacă proprietarul nu este prezent în locuință. Singapore consideră ilegale închirierile turistice în clădirile rezidențiale private pentru perioade mai mici de trei luni.

Penang, în Malaysia, a interzis complet platformele de tip Airbnb în blocurile și condominiile rezidențiale, iar Spania și Thailanda au început să elimine zeci de mii de anunțuri considerate ilegale sau fără licență.