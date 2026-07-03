Turismul din România a stagnat în luna mai, în ciuda creșterii numărului de turiști străini. Numărul înnoptărilor a scăzut față de anul trecut

Numărul turiștilor care au ajuns în structurile de primire turistică din România în luna mai 2026 a înregistrat o ușoară creștere comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce numărul total al înnoptărilor a scăzut, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

În luna mai 2026, sosirile în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare, inclusiv apartamente și camere de închiriat, au însumat 1.121,1 mii persoane, în creștere cu 0,1% față de luna mai 2025, când au fost înregistrate 1.119,8 mii sosiri.

În același timp, numărul înnoptărilor a ajuns la 2.159,2 mii, în scădere cu 4,3% comparativ cu luna mai 2025, când au fost consemnate 2.255,8 mii înnoptări.

Din totalul sosirilor înregistrate în luna mai 2026, turiștii români au reprezentat 75,2%, iar turiștii străini 24,8%.

Numărul turiștilor români cazați în structurile turistice a scăzut la 842,9 mii persoane, față de 880,4 mii în luna mai 2025, ceea ce reprezintă o diminuare de 4,3%. În cazul înnoptărilor efectuate de turiștii români, acestea au coborât la 1.602,0 mii, de la 1.762,9 mii în aceeași perioadă a anului precedent, echivalentul unei scăderi de 9,1%.

În schimb, numărul turiștilor străini a crescut cu 16,2%, de la 239,4 mii la 278,2 mii persoane. Totodată, înnoptările acestora au avansat cu 13%, de la 492,9 mii la 557,2 mii.

Cele mai importante creșteri în rândul turiștilor străini au fost înregistrate în cazul celor proveniți din Europa, unde sosirile au crescut cu 16,4%, până la 213,3 mii persoane, iar înnoptările au avansat cu 14,8%, la 420,2 mii.

Turiștii din statele membre ale Uniunii Europene au generat 155,0 mii sosiri, în creștere cu 14,3%, și 305,4 mii înnoptări, cu 13% mai multe față de luna mai 2025.

Numărul turiștilor proveniți din Asia a scăzut cu 9,7%, la 22,4 mii persoane, iar înnoptările acestora au coborât cu 10,9%, la 52,5 mii. În schimb, turiștii din America de Nord au înregistrat creșteri importante, cu 26,9% la sosiri și 28% la înnoptări. Turiștii din America de Sud au consemnat o majorare de 26,3% a sosirilor și de 2,1% a înnoptărilor, în timp ce valorile aferente turiștilor din Africa au rămas neschimbate.

Distribuția sosirilor turiștilor români arată că 45,7% dintre aceștia au ales Bucureștiul și municipiile reședință de județ, cu excepția municipiului Tulcea, comparativ cu 46,5% în luna mai 2025. Alte localități și trasee turistice au atras 20% dintre turiștii români, față de 19,3% cu un an înainte.

Stațiunile montane au reprezentat 17,6% din totalul sosirilor turiștilor români, același nivel ca în luna mai 2025. Stațiunile balneare au atras 11,1% dintre turiști, comparativ cu 10,2% în anul precedent. Stațiunile de pe litoral, exclusiv municipiul Constanța, au înregistrat o pondere de 4,1%, față de 4,4% în mai 2025, iar Delta Dunării și municipiul Tulcea au concentrat 1,5% din sosiri, comparativ cu 2%.

În cazul turiștilor străini, 77,8% au ales Bucureștiul și municipiile reședință de județ, în creștere de la 75,6% în luna mai 2025. Alte localități și trasee turistice au atras 12,3% dintre turiștii străini, comparativ cu 14,4% în anul anterior. Stațiunile montane au reprezentat 6,5% din total, față de 6,9%, în timp ce stațiunile balneare au rămas la 1,7%. Stațiunile de pe litoral au crescut de la 0,8% la 1,5%, iar Delta Dunării și municipiul Tulcea au scăzut de la 0,6% la 0,2%.

Durata medie a șederii în luna mai 2026 a fost de 1,9 zile pentru turiștii români și de 2,0 zile pentru turiștii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică a fost de 25,7% la nivelul tuturor structurilor de cazare, inclusiv apartamente și camere de închiriat, în scădere cu 2,5 puncte procentuale față de luna mai 2025.

În perioada 1 ianuarie – 31 mai 2026, numărul total al sosirilor în structurile de primire turistică a fost de 4.287,2 mii persoane, în scădere cu 4,5% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când au fost înregistrate 4.491,0 mii sosiri.

Turiștii români au generat 3.367,8 mii sosiri, cu 7,2% mai puține decât în perioada similară din 2025, în timp ce numărul turiștilor străini a crescut cu 6,6%, ajungând la 919,4 mii persoane.

În perioada analizată, numărul total al înnoptărilor a ajuns la 8.128,5 mii, în scădere cu 7% față de primele cinci luni ale anului trecut. Turiștii români au realizat 6.196,5 mii înnoptări, în scădere cu 10,2%, în timp ce turiștii străini au generat 1.932,0 mii înnoptări, în creștere cu 4,6%.

În totalul sosirilor din perioada ianuarie-mai 2026, turiștii români au reprezentat 78,6%, iar turiștii străini 21,4%. În ceea ce privește înnoptările, turiștii români au generat 76,2% din total, iar cei străini 23,8%.

Durata medie a șederii în primele cinci luni ale anului a fost de 1,8 zile pentru turiștii români și de 2,1 zile pentru turiștii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare a fost de 21,8%, în scădere cu 2,7 puncte procentuale față de perioada ianuarie-mai 2025.

La nivel județean, cele mai multe sosiri ale turiștilor în perioada 1 ianuarie – 31 mai 2026 au fost înregistrate în municipiul București, cu 757,9 mii persoane, urmat de județele Brașov, cu 491,3 mii persoane, și Cluj, cu 233,7 mii persoane.

În ceea ce privește înnoptările, municipiul București s-a situat pe primul loc, cu 1.549,8 mii înnoptări, urmat de Brașov, cu 927,7 mii, și Cluj, cu 406,1 mii.

Cele mai multe sosiri ale turiștilor străini în structurile de cazare din România, în perioada ianuarie-mai 2026, au provenit din Italia, cu 89,7 mii persoane, urmată de Germania, cu 85,2 mii persoane, și Regatul Unit, cu 60,1 mii persoane.

Datele INS arată că eșantionul analizat a fost construit pe baza unei liste de 16.042 de structuri de cazare autorizate sau clasificate, dintre care 9.500 de structuri de cazare și 6.542 de apartamente și camere de închiriat. În luna mai 2026, 5.058 de unități se aflau în reparații capitale, iar alte 1.280 nu au transmis datele statistice din diverse motive.