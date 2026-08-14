Economia zonei euro a crescut în trimestrul al doilea din 2026. Datele Eurostat arată că România a stagnat

Economia zonei euro a înregistrat o creștere de 0,4% în trimestrul al doilea din 2026 comparativ cu trimestrul precedent, iar economia Uniunii Europene a crescut cu 0,5%, potrivit estimării publicate de Eurostat..

În primul trimestru din 2026, produsul intern brut rămăsese stabil în zona euro și crescuse cu 0,1% în Uniunea Europeană. Comparativ cu același trimestru al anului precedent, PIB-ul ajustat sezonier a crescut cu 1,0% în zona euro și cu 1,2% în Uniunea Europeană în trimestrul al doilea din 2026, după ce în trimestrul anterior avansase cu 0,5% în zona euro și cu 0,8% în UE.

În Statele Unite, PIB-ul a crescut cu 0,4% în trimestrul al doilea din 2026 față de trimestrul precedent, după un avans de 0,5% în primul trimestru. Comparativ cu același trimestru al anului anterior, economia americană a crescut cu 2,1%, după un ritm de 2,7% în trimestrul precedent, conform datelor publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

Numărul persoanelor ocupate a crescut cu 0,1% atât în zona euro, cât și în Uniunea Europeană în trimestrul al doilea din 2026 comparativ cu trimestrul precedent. În primul trimestru, ocuparea crescuse cu 0,1% în zona euro și rămăsese stabilă în UE.

Comparativ cu același trimestru al anului precedent, ocuparea forței de muncă a crescut cu 0,5% atât în zona euro, cât și în Uniunea Europeană în trimestrul al doilea din 2026, după un avans de 0,5% în zona euro și de 0,6% în UE în primul trimestru din 2026.

Eurostat precizează că aceste date oferă o imagine a aportului forței de muncă în concordanță cu măsurile privind producția și veniturile din conturile naționale.

În trimestrul al doilea din 2026, Germania a înregistrat o creștere trimestrială de 0,2% și o creștere anuală de 0,9%.

Franța a raportat un avans de 0,2% față de trimestrul precedent și de 0,7% comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Italia a crescut cu 0,2% în ritm trimestrial și cu 1,0% în ritm anual.

Spania a înregistrat o creștere de 0,7% față de trimestrul anterior și de 2,7% comparativ cu trimestrul al doilea din 2025.

Polonia a avut un avans de 0,9% față de trimestrul precedent și de 3,7% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Portugalia a crescut cu 0,8% în ritm trimestrial și cu 2,5% în ritm anual.

Cipru a raportat o creștere de 0,8% față de trimestrul precedent și de 3,3% comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Lituania a înregistrat un avans de 1,7% în ritm trimestrial și de 3,8% în ritm anual.

Slovenia a avut una dintre cele mai ridicate creșteri, de 1,8% față de trimestrul precedent și de 4,8% comparativ cu trimestrul al doilea din 2025.

Suedia a înregistrat o creștere trimestrială de 1,4% și una anuală de 2,8%.

Finlanda a raportat un avans de 0,9% față de trimestrul precedent și de 2,5% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Elveția a avut o creștere de 1,9% în ritm trimestrial și de 2,3% în ritm anual.

Potrivit datelor Eurostat, România a înregistrat o evoluție de 0,0% în trimestrul al doilea din 2026 comparativ cu trimestrul precedent. Comparativ cu trimestrul al doilea din 2025, economia României s-a contractat cu 2,0%.

În trimestrul al patrulea din 2025, economia României scăzuse cu 1,9% față de trimestrul anterior, iar în primul trimestru din 2026 înregistrase un recul de 0,1%. În ritm anual, România trecuse de la o creștere de 1,4% în trimestrul al treilea din 2025 la o scădere de 1,4% în trimestrul al patrulea din 2025 și de 1,1% în primul trimestru din 2026, înainte de contracția de 2,0% din trimestrul al doilea din 2026.

Datele publicate de Eurostat sunt ajustate sezonier și reprezintă o estimare rapidă a evoluției economiei și ocupării forței de muncă în zona euro și în Uniunea Europeană.