Economia zonei euro a crescut în trimestrul al doilea din 2026. Datele Eurostat arată că România a stagnat
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Economia zonei euro a înregistrat o creștere de 0,4% în trimestrul al doilea din 2026 comparativ cu trimestrul precedent, iar economia Uniunii Europene a crescut cu 0,5%, potrivit estimării publicate de Eurostat..
Economia zonei euro a crescut în trimestrul al doilea din 2026
În primul trimestru din 2026, produsul intern brut rămăsese stabil în zona euro și crescuse cu 0,1% în Uniunea Europeană. Comparativ cu același trimestru al anului precedent, PIB-ul ajustat sezonier a crescut cu 1,0% în zona euro și cu 1,2% în Uniunea Europeană în trimestrul al doilea din 2026, după ce în trimestrul anterior avansase cu 0,5% în zona euro și cu 0,8% în UE.
În Statele Unite, PIB-ul a crescut cu 0,4% în trimestrul al doilea din 2026 față de trimestrul precedent, după un avans de 0,5% în primul trimestru. Comparativ cu același trimestru al anului anterior, economia americană a crescut cu 2,1%, după un ritm de 2,7% în trimestrul precedent, conform datelor publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).
Ocuparea forței de muncă a crescut cu 0,1%
Numărul persoanelor ocupate a crescut cu 0,1% atât în zona euro, cât și în Uniunea Europeană în trimestrul al doilea din 2026 comparativ cu trimestrul precedent. În primul trimestru, ocuparea crescuse cu 0,1% în zona euro și rămăsese stabilă în UE.
Comparativ cu același trimestru al anului precedent, ocuparea forței de muncă a crescut cu 0,5% atât în zona euro, cât și în Uniunea Europeană în trimestrul al doilea din 2026, după un avans de 0,5% în zona euro și de 0,6% în UE în primul trimestru din 2026.
Eurostat precizează că aceste date oferă o imagine a aportului forței de muncă în concordanță cu măsurile privind producția și veniturile din conturile naționale.
Cum au evoluat economiilor europene
În trimestrul al doilea din 2026, Germania a înregistrat o creștere trimestrială de 0,2% și o creștere anuală de 0,9%.
Franța a raportat un avans de 0,2% față de trimestrul precedent și de 0,7% comparativ cu aceeași perioadă din 2025.
Italia a crescut cu 0,2% în ritm trimestrial și cu 1,0% în ritm anual.
Spania a înregistrat o creștere de 0,7% față de trimestrul anterior și de 2,7% comparativ cu trimestrul al doilea din 2025.
Polonia a avut un avans de 0,9% față de trimestrul precedent și de 3,7% față de aceeași perioadă a anului trecut.
Portugalia a crescut cu 0,8% în ritm trimestrial și cu 2,5% în ritm anual.
Cipru a raportat o creștere de 0,8% față de trimestrul precedent și de 3,3% comparativ cu aceeași perioadă din 2025.
Lituania a înregistrat un avans de 1,7% în ritm trimestrial și de 3,8% în ritm anual.
Slovenia a avut una dintre cele mai ridicate creșteri, de 1,8% față de trimestrul precedent și de 4,8% comparativ cu trimestrul al doilea din 2025.
Suedia a înregistrat o creștere trimestrială de 1,4% și una anuală de 2,8%.
Finlanda a raportat un avans de 0,9% față de trimestrul precedent și de 2,5% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
Elveția a avut o creștere de 1,9% în ritm trimestrial și de 2,3% în ritm anual.
România a stagnat față de trimestrul precedent
Potrivit datelor Eurostat, România a înregistrat o evoluție de 0,0% în trimestrul al doilea din 2026 comparativ cu trimestrul precedent. Comparativ cu trimestrul al doilea din 2025, economia României s-a contractat cu 2,0%.
În trimestrul al patrulea din 2025, economia României scăzuse cu 1,9% față de trimestrul anterior, iar în primul trimestru din 2026 înregistrase un recul de 0,1%. În ritm anual, România trecuse de la o creștere de 1,4% în trimestrul al treilea din 2025 la o scădere de 1,4% în trimestrul al patrulea din 2025 și de 1,1% în primul trimestru din 2026, înainte de contracția de 2,0% din trimestrul al doilea din 2026.
Datele publicate de Eurostat sunt ajustate sezonier și reprezintă o estimare rapidă a evoluției economiei și ocupării forței de muncă în zona euro și în Uniunea Europeană.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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