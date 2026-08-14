Milionarii se înmulțesc într-un ritm spectaculos. Aproape 10.000 de oameni au trecut deja pragul de un milion de lei pe an

Numărul contribuabililor cu venituri de peste un milion de lei moldovenești a crescut puternic în Republica Moldova, potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat pentru anul fiscal 2025. Aproape 10.000 de persoane au depășit acest prag, iar milionarii au raportat împreună venituri echivalente cu aproximativ 1,64 miliarde de euro. În numai doi ani, numărul persoanelor din această categorie a avansat cu aproximativ 50%.

Milionarii din Republica Moldova au ajuns în 2025 la 9.643 de persoane, cu 1.624 mai multe decât în anul precedent și cu 3.229 peste nivelul înregistrat în 2023, potrivit Raportului Serviciului Fiscal de Stat, citat de Moldova1. Evoluția înseamnă o creștere de aproximativ 50% în intervalul de doi ani analizat.

Odată cu numărul contribuabililor care au trecut pragul de un milion de lei moldovenești pe an au crescut substanțial și veniturile declarate de această categorie. Valoarea cumulată a ajuns la 32,8 miliarde de lei moldovenești, echivalentul a aproximativ 1,64 miliarde de euro.

Prin comparație, în 2024, milionarii raportaseră venituri totale de 28,3 miliarde de lei moldovenești, aproximativ 1,42 miliarde de euro, în timp ce în 2023 valoarea era de 19,7 miliarde de lei moldovenești, respectiv aproximativ 985,9 milioane de euro.

Și impozitele achitate de această categorie au urmat aceeași tendință. Suma colectată a crescut de la 1,4 miliarde de lei moldovenești, aproximativ 70,1 milioane de euro, în 2023, la 2,3 miliarde de lei moldovenești, echivalentul a circa 115,1 milioane de euro, în 2025.

Potrivit raportului fiscal, dividendele reprezintă principala sursă a veniturilor declarate de milionari. Acestea sunt urmate de salarii, veniturile obținute din închirierea proprietăților, drepturile de autor și veniturile pentru care impozitul este reținut la sursă.

Distribuția veniturilor arată diferențe considerabile chiar în interiorul categoriei milionarilor. Din totalul de 9.643 de persoane, 5.005 au declarat câștiguri anuale cuprinse între unu și două milioane de lei moldovenești, adică aproximativ 50.045–100.091 de euro.

Alte 2.992 de persoane au avut venituri între două și patru milioane de lei moldovenești, echivalentul a 100.091–200.181 de euro, iar 698 s-au situat în intervalul patru-șase milioane de lei moldovenești, respectiv aproximativ 200.181–300.272 de euro.

În categoria veniturilor cuprinse între șase și zece milioane de lei moldovenești, aproximativ 300.272–500.453 de euro, au fost înregistrate 464 de persoane. Alte 484 de persoane au depășit zece milioane de lei moldovenești pe an, ceea ce înseamnă venituri de peste aproximativ 500.453 de euro.

Recordul individual este considerabil mai mare. Cel mai ridicat venit declarat de o persoană fizică pentru 2025 a fost de 169,6 milioane de lei moldovenești, echivalentul a aproximativ 8,49 milioane de euro.

Datele Serviciului Fiscal de Stat oferă și o imagine asupra structurii contribuabililor care au depășit pragul de un milion de lei moldovenești. Dintre cele 9.643 de persoane din această categorie, 6.622 sunt bărbați, iar 3.021 sunt femei.

Diferențele de vârstă sunt, de asemenea, foarte mari. Cel mai tânăr contribuabil încadrat în categoria milionarilor are numai 16 ani, în timp ce persoana cu cea mai înaintată vârstă are 88 de ani.

Datele privind milionarii fac parte dintr-un tablou fiscal mai amplu pentru anul 2025, perioadă în care Serviciul Fiscal de Stat a primit 104.664 de declarații de impozit din partea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale. Numărul acestora a fost cu 6,2% mai mare decât în 2024.

În cazul persoanelor fizice au fost depuse 211.159 de declarații, ceea ce reprezintă o creștere de 2,1% comparativ cu anul anterior.

Veniturile totale declarate de contribuabili au ajuns la 776,5 miliarde de lei moldovenești, echivalentul a aproximativ 38,86 miliarde de euro. Profitul raportat s-a ridicat la 76,3 miliarde de lei moldovenești, circa 3,82 miliarde de euro, fiind consemnată o creștere de 24,7%.

În același timp, pierderile fiscale declarate s-au diminuat cu 29,5%, iar numărul contribuabililor care au raportat pierderi a scăzut cu 15,7%.

Structura economiei arată că sectorul comerțului deține cea mai mare pondere în obligațiile fiscale raportate, respectiv 32%. Pe pozițiile următoare se află activitățile financiare și de asigurări, cu 11%, și industria prelucrătoare, cu o pondere de 10%.

Impozitele pe venit declarate de întreprinderi au însumat 8,4 miliarde de lei moldovenești, echivalentul a aproximativ 420,4 milioane de euro. Valoarea este cu 15,1% mai mare decât cea raportată pentru anul precedent.

În cazul persoanelor fizice, principala sursă de venit rămâne salariul, chiar dacă situația milionarilor arată o pondere importantă a dividendelor. Veniturile totale declarate de persoanele fizice pentru 2025 s-au ridicat la 144,8 miliarde de lei moldovenești, echivalentul a aproximativ 7,25 miliarde de euro.

Din această sumă, 73,5% a provenit din salarii. Raportul Serviciului Fiscal de Stat, citat de Moldova1, indică totodată o creștere a veniturilor obținute din dividende și din creșterea de capital.

Facilitățile fiscale acordate persoanelor fizice au fost utilizate în 2025 de 9.793 de contribuabili, care au beneficiat de deduceri pentru cheltuieli eligibile în valoare totală de 112,55 milioane de lei moldovenești, aproximativ 5,63 milioane de euro.

Cea mai mare parte a acestei sume, respectiv 67,1%, a fost aferentă cheltuielilor pentru educația copiilor.

Tot în 2025, 53.478 de persoane au apelat la mecanismul desemnării procentuale și au direcționat 2% din impozitul pe venit către beneficiarii eligibili. Prin acest mecanism au fost distribuite în total 28 de milioane de lei moldovenești, echivalentul a aproximativ 1,40 milioane de euro.

Suma redirecționată a fost cu 6,19 milioane de lei moldovenești, aproximativ 309.780 de euro, mai mare decât cea înregistrată în 2024.