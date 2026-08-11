BCR a raportat un profit net de 1,2 miliarde de lei în primul semestru din 2026. Creditele ipotecare au crescut puternic

Banca Comercială Română (BCR) a încheiat primul semestru din 2026 cu un profit net de 1,205 miliarde de lei, echivalentul a 234 de milioane de euro. Banca a raportat o creștere a veniturilor operaționale și a creditării pe segmentele retail și corporate, în timp ce costurile de risc au urcat semnificativ față de aceeași perioadă din 2025.

BCR a raportat un profit net de 1,205 miliarde de lei, aproximativ 234 de milioane de euro, în primul semestru din 2026. Potrivit raportului semestrial al administratorilor, rezultatul a fost susținut de creșterea volumelor de afaceri cu clienții pe segmentele principale, în ciuda condițiilor dificile din piață.

Rezultatul operațional a avansat cu 1,6% față de aceeași perioadă a anului trecut și a ajuns la 2,116 miliarde de lei, echivalentul a 412 milioane de euro.

Veniturile operaționale au crescut mai rapid, cu 3,1%, până la 3,315 miliarde de lei. Evoluția a fost susținută în principal de veniturile mai mari din comisioane și din activitatea de tranzacționare.

Veniturile nete din dobânzi au ajuns la 2,365 miliarde de lei și s-au situat ușor sub nivelul din primul semestru al anului trecut. BCR explică evoluția prin presiunile persistente asupra marjelor într-un mediu concurențial intens.

O evoluție mai puternică a fost înregistrată în cazul veniturilor nete din comisioane. Acestea au crescut cu 15,5% față de primul semestru din 2025 și au ajuns la 632 de milioane de lei.

Creșterea a venit pe fondul intensificării activității tranzacționale și al achizițiilor de produse de asigurare și investiții de către clienții băncii.

Rezultatul net din tranzacționare și din instrumentele financiare evaluate la valoare justă a crescut cu 8,9%, până la 300 de milioane de lei.

În același timp, cheltuielile administrative generale au urcat cu 6%, la 1,199 miliarde de lei. BCR indică printre cauze inflația, majorarea TVA, deprecierea monedei naționale și continuarea investițiilor în proiecte strategice.

Efectele au fost compensate parțial prin măsurile de optimizare și prin absența contribuțiilor la Fondul de Garantare a Depozitelor în 2026. Rata cost-venit s-a situat la 36,2%.

Rezultatul net din deprecierea instrumentelor financiare s-a ridicat la 352 de milioane de lei în primele șase luni din 2026. În perioada similară din 2025, alocarea de provizioane fusese de 104 milioane de lei.

BCR explică nivelul din acest an prin recalibrarea periodică a parametrilor de risc de credit într-un context macroeconomic și geopolitic mai dificil.

Calitatea portofoliului de credite s-a menținut însă relativ stabilă. Rata creditelor neperformante (NPL), calculată potrivit metodologiei Erste Group, a ajuns la 2,9% la sfârșitul lunii iunie, în creștere moderată față de decembrie 2025, dar ușor sub nivelul din martie 2026.

Gradul de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante era de 133% la finalul semestrului.

Creditele și avansurile nete acordate clienților au ajuns la 73,015 miliarde de lei la 30 iunie 2026 și au rămas relativ stabile față de sfârșitul anului trecut.

Atât segmentul retail, cât și cel corporate au înregistrat creșteri. Acestea au fost însă contrabalansate de ajungerea la maturitate a unui credit mare pe termen scurt, inclus anterior în categoria Alte segmente.

Pe segmentul de retail, BCR a acordat în primul semestru credite noi pentru persoane fizice și microîntreprinderi în valoare de 7,3 miliarde de lei.

O creștere importantă a fost înregistrată la creditele pentru locuințe. Stocul creditelor ipotecare a avansat cu 18,2% față de anul anterior, iar creditele ipotecare standard din gama Casă Mea au crescut cu 37,7%. Evoluția a fost parțial compensată de rambursările creditelor Prima Casă.

În schimb, stocul creditelor de consum negarantate, categorie care include cardurile de credit și descoperitul de cont, a scăzut cu 2,3% față de anul anterior.

Activitatea de creditare a companiilor a continuat să crească. BCR a aprobat în primul semestru din 2026 credite noi pentru companii de aproximativ 6,5 miliarde de lei, aproape jumătate din sumă fiind destinată investițiilor.

Stocul creditelor corporate a crescut cu 11,7% comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

BCR Leasing a raportat, la rândul său, o creștere cu 37% a numărului de clienți finanțați față de primul semestru al anului trecut. Avansul a fost susținut în special de microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii.

Finanțările acordate pentru vehicule comerciale grele au crescut cu 45%, pe fondul cererii din transporturi și logistică.

Depozitele atrase de la clienți au crescut cu 0,8% față de 31 decembrie 2025 și au ajuns la 93,806 miliarde de lei la sfârșitul lunii iunie. Creșterea a fost determinată de depozitele clienților de retail.

BCR operează în prezent o rețea de 284 de sucursale pentru segmentul de retail. Pentru clienții corporate, banca dispune de 19 centre de afaceri și 15 birouri mobile, organizate în cinci zone geografice.