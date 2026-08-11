Reguli noi în UE pentru cântărirea peștelui. Sistemul se schimbă din ianuarie 2027

Comisia Europeană a adoptat noi reguli comune pentru cântărirea produselor pescărești în toate statele Uniunii Europene. Măsurile vor fi aplicate din ianuarie 2027 și urmăresc să înlocuiască sistemul actual, în care există zeci de planuri și proceduri diferite de la o țară la alta.

Comisia Europeană a adoptat luni un nou cadru armonizat pentru cântărirea produselor pescărești la nivelul Uniunii Europene. Noile norme au fost elaborate după consultări cu statele membre și cu reprezentanții sectorului, iar aplicarea lor va începe în ianuarie 2027.

Scopul este simplificarea procedurilor și reducerea sarcinilor administrative pentru autoritățile naționale și operatorii din industria pescuitului.

Până acum, statele membre au adoptat 44 de planuri și programe diferite pentru cântărirea capturilor. Acestea au generat derogări și condiții diferite în interiorul Uniunii.

Prin noul sistem, Comisia Europeană urmărește ca aceleași principii să fie aplicate în toate statele membre și să existe condiții comparabile pentru operatorii din sector.

Comisia Europeană arată că o cântărire exactă este una dintre componentele importante ale sistemului de control al pescuitului.

Datele obținute permit autorităților să urmărească volumul capturilor și utilizarea cotelor de pescuit, să evalueze impactul activităților asupra resurselor și să verifice respectarea regulilor prevăzute de politica comună în domeniul pescuitului.

În același timp, existența unor proceduri comune trebuie să contribuie la protejarea pescarilor din Uniunea Europeană împotriva concurenței neloiale.

Noile norme stabilesc proceduri comune pentru operațiunile de cântărire și introduc cerințe minime pentru sistemele utilizate și pentru evidențele care trebuie păstrate.

Schimbările nu se limitează la modul în care sunt cântărite produsele. Noul cadru stabilește și criterii minime pentru inspecțiile prin care autoritățile verifică respectarea procedurilor.

Totodată, sunt definite elementele comune care trebuie să se regăsească în planurile de eșantionare, planurile de control și programele comune de control.

Statele membre vor putea adapta aceste planuri și programe atunci când există circumstanțe specifice care justifică modificările. Adaptările vor trebui însă realizate fără să afecteze obiectivele sistemului european de control al pescuitului.

Comisia consideră că această abordare va oferi mai multă siguranță juridică atât operatorilor economici, cât și autorităților naționale. Aplicarea consecventă a acelorași reguli ar trebui să reducă și diferențele existente în prezent între statele membre.

Statele membre vor trebui să aplice noul sistem începând din ianuarie 2027. Potrivit Comisiei Europene, autoritățile vor beneficia astfel de instrumente mai eficiente pentru consolidarea sistemelor naționale de control și pentru alinierea practicilor la nivel european.

Una dintre consecințe ar trebui să fie îmbunătățirea calității datelor privind pescuitul și posibilitatea de a compara mai ușor informațiile provenite din diferite state membre.

Datele sunt importante inclusiv pentru gestionarea sustenabilă a resurselor piscicole și pentru verificarea cantităților pescuite în raport cu limitele stabilite.

Modificările fac parte dintr-o reformă mai amplă a sistemului de control prevăzut de politica comună în domeniul pescuitului. Aceasta stabilește regulile privind activitatea navelor din Uniunea Europeană, precum și a navelor care pescuiesc în apele UE.

Noul cadru vine după modificarea Regulamentului privind controlul pescuitului, care a intrat în vigoare la 9 ianuarie 2024. Reforma a urmărit adaptarea sistemului la evoluțiile tehnologice și introducerea unor controale mai eficiente, bazate într-o măsură mai mare pe evaluarea riscurilor.

Regulile detaliate privind cântărirea prevăzute anterior de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 vor fi înlocuite de noua legislație de punere în aplicare. Astfel, din 2027, procedurile de cântărire a capturilor vor funcționa după un cadru comun la nivelul Uniunii Europene.