Ce înseamnă marcajul CE și când este obligatoriu? Ce trebuie să știe consumatorii?

Marcajul CE apare pe zeci de produse pe care le folosim zilnic, dar puțini știu exact ce garantează și când este obligatoriu. Un simplu simbol poate ascunde reguli stricte, obligații pentru producători și controale ale autorităților. Iată ce trebuie să știe orice consumator despre siguranța produselor cumpărate din UE.

Ai observat vreodată marcajul CE pe laptop, mașina de spălat sau alte produse pe care le folosești? De peste 30 de ani, acest simbol arată că producătorul declară că produsul respectă cerințele Uniunii Europene privind siguranța, sănătatea și protecția mediului.

Marcajul CE este obligatoriu pentru anumite categorii de produse înainte ca acestea să poată fi comercializate în Uniunea Europeană. Printre produsele pentru care poate fi necesar acest marcaj se numără electronicele, jucăriile, echipamentele pentru agrement și dispozitivele medicale.

Prin aplicarea marcajului CE, producătorul indică faptul că produsul îndeplinește cerințele prevăzute de normele UE aplicabile. Marcajul permite astfel libera circulație și comercializare a produsului pe piața Uniunii Europene, indiferent de locul în care acesta a fost fabricat.

Este important de precizat că marcajul CE nu este obligatoriu pentru toate produsele. Acesta este necesar numai în cazul produselor care intră sub incidența normelor UE armonizate și pentru care legislația europeană prevede în mod specific aplicarea sa. Dacă pentru un anumit produs nu există astfel de cerințe europene, marcajul CE nu trebuie utilizat.

În legislația UE privind marcajul CE intră numeroase categorii de produse. Printre acestea se află jucăriile, dronele, echipamentele electrice și electronice, produsele pirotehnice, ambarcațiunile de agrement și ambarcațiunile nautice. De asemenea, marcajul poate fi necesar pentru anumite tipuri de echipamente sub presiune, aparate pe gaz, baterii și utilaje.

Regulile europene se aplică și echipamentelor de cântărire și măsurare, echipamentelor individuale de protecție și aparatelor medicale, inclusiv echipamentelor de diagnosticare.

Unele produse pot intra simultan sub incidența mai multor cerințe ale Uniunii Europene. În astfel de situații, producătorul trebuie să se asigure că sunt respectate toate cerințele relevante înainte de aplicarea marcajului CE.

Responsabilitatea pentru marcajul CE îi revine, în primul rând, producătorului. Acesta trebuie să se asigure că produsul respectă toate cerințele UE aplicabile și să aplice marcajul CE în condițiile prevăzute de legislație.

Este considerată producător și persoana sau compania care fabrică singură un produs, dar și cea care comandă fabricarea unui produs și îl comercializează sub propriul nume sau sub propria marcă. În această situație, producătorul este responsabil pentru conformitatea întregului produs, inclusiv pentru componentele sau sistemele furnizate de terți.

În cazul în care o persoană sau o companie nu este producătorul, pot exista și alte roluri care presupun responsabilități specifice în ceea ce privește conformitatea produselor. Printre acestea se numără importatorii și reprezentanții autorizați.

Obținerea marcajului CE nu presupune solicitarea unei autorizații de la un organism central al Uniunii Europene. Nu există un organism central al UE care să acorde o permisiune sau un certificat general pentru utilizarea marcajului CE.

Înainte de aplicarea marcajului CE, producătorul trebuie să identifice toate cerințele europene relevante pentru produs și să stabilească dacă poate realiza singur evaluarea conformității sau dacă este necesară implicarea unui organism notificat.

Producătorul trebuie să strângă dovezi care să demonstreze că produsul respectă normele aplicabile și să pregătească documentația tehnică necesară. Un alt pas important este redactarea și semnarea declarației UE de conformitate, prin care producătorul își asumă respectarea cerințelor relevante.

După aplicarea marcajului CE, produsul poate fi pus la dispoziție pe piața Uniunii Europene. Acest lucru nu înseamnă însă că produsul este scutit de verificări. Autoritățile naționale competente pot efectua controale pentru a verifica respectarea cerințelor de conformitate.

La solicitarea autorității competente, producătorul trebuie să furnizeze toate informațiile și documentația tehnică necesare pentru a demonstra conformitatea produsului cu normele europene aplicabile.

În anumite situații, produsul trebuie să fie supus unei evaluări independente înainte de a putea primi marcajul CE. Producătorul trebuie să verifice dacă legislația aplicabilă impune evaluarea de către un organism notificat.

Un organism notificat este o organizație independentă autorizată de o țară a Uniunii Europene să evalueze conformitatea unui produs atunci când acest lucru este prevăzut de legislație. Organismele notificate sunt utilizate pentru evaluarea conformității de către terți, în special în cazul unor produse cu un nivel mai ridicat de risc, precum dispozitivele medicale, produsele pentru construcții sau utilajele.

Pentru a stabili dacă este necesară implicarea unui organism notificat, trebuie verificată procedura de evaluare a conformității prevăzută în legislația UE aplicabilă produsului. Dacă legislația permite autoevaluarea, producătorul poate verifica singur conformitatea produsului, fără implicarea unui organism de evaluare a conformității. Dacă legislația impune o evaluare sau o testare realizată de o terță parte, atunci este obligatorie implicarea unui organism notificat.

În situația în care este necesar un organism notificat, acesta poate fi identificat în baza de date NANDO. Căutarea se poate face în funcție de categoria produsului sau de legislația aplicabilă. Este important ca organismul ales să fie autorizat să efectueze procedura specifică de evaluare a conformității necesară pentru produsul respectiv, în temeiul legislației UE.

Atunci când este utilizat un organism notificat, numărul său de identificare, format din patru cifre, trebuie să apară lângă marcajul CE.

Evaluarea conformității presupune costuri pentru producător. Aplicarea propriu-zisă a marcajului CE nu implică însă plata unei taxe. Costul evaluării depinde de complexitatea produsului și de procedura de evaluare a conformității care se aplică în cazul respectiv.

Marcajul CE trebuie aplicat astfel încât să fie vizibil, lizibil și indelebil. În plus, producătorul trebuie să respecte cerințele privind proiectarea și amplasarea marcajului.

Marcajul CE nu are o perioadă de valabilitate în sensul unei autorizații care expiră după un anumit număr de ani. Acesta se referă la conformitatea produsului în momentul în care produsul a fost introdus pe piața Uniunii Europene. Prin aplicarea marcajului CE, producătorul declară că produsul respecta, la momentul respectiv, normele UE relevante privind produsele.

Declarația UE de conformitate, cunoscută și sub denumirea de DoC, precum și documentația tehnică pe care se bazează aceasta trebuie menținute actualizate și păstrate timp de cel puțin 10 ani de la introducerea produsului pe piață.

În cazul în care apar modificări relevante, Declarația UE de conformitate trebuie revizuită și actualizată. Astfel de modificări pot viza legislația aplicabilă, produsul în sine sau datele de contact ale producătorului ori ale reprezentantului autorizat.

La solicitarea unei autorități naționale competente, producătorul trebuie să fie în măsură să furnizeze Declarația UE de conformitate și întreaga documentație justificativă privind conformitatea produsului.