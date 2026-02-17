Comisia Europeană a publicat marți, 17 februarie, un nou regulament privind vânzarea cărnii de pasăre în Uniunea Europeană. Regulamentul a apărut în Jurnalul European și stabilește reguli clare pentru comercializarea cărnii de pasăre în toate țările UE.

Noile norme prevăd standarde privind ambalarea și etichetarea cărnii, dar și limite pentru temperatură, conținutul de apă și alte aspecte importante. Scopul lor este să facă comerțul cu carne de pasăre mai uniform în întreaga Europă și să protejeze consumatorii.

Regulamentul menționează că, pentru ca piața cărnii de pasăre să funcționeze corect, standardele trebuie să includă: clasificarea cărnii, modul în care este prezentată și ambalată, tipul de creștere a păsărilor, metoda de producție, condițiile de conservare și manipulare, informațiile opționale pe ambalaj, nivelurile de toleranță și regulile pentru importuri.

Astfel, aceste reguli ajută atât producătorii, cât și consumatorii, asigurând calitate și siguranță în tot spațiul UE.

„Pentru a permite buna funcţionare a pieţei cărnii de pasăre, standardele de comercializare a cărnii de pasăre trebuie să includă criteriile de clasificare, cerinţele de prezentare, marcare şi ambalare, tipul de creştere şi metoda de producţie, conservarea şi manipularea, utilizarea menţiunilor rezervate facultative, nivelurile de toleranţă şi condiţiile de import”, se arată în actul normativ al UE.

Comisia Europeană a stabilit noi reguli pentru comercializarea cărnii de pasăre în Regulamentul Delegat (UE) 2026/343, din 6 octombrie 2025. Aceste reguli completează vechile norme și înlocuiesc Regulamentul (CE) 543/2008. Scopul este să clarifice cum trebuie să fie introdusă pe piață carnea de pasăre și cum trebuie prezentată și vândută.

Regulamentul definește termeni importanți precum „carcasă”, „bucăți” și „comercializare”. De exemplu, carcasele de păsări de curte trebuie să fie vândute fie parțial eviscerate, fie cu organele interne, fie fără organele interne. Pe ambalaj se poate menționa „eviscerat” pentru claritate.

S-a pus accent și pe temperaturile de păstrare: carnea refrigerată trebuie să respecte un prag minim de temperatură, iar carnea congelată trebuie să fie menținută constant la –12 °C sau mai puțin, cu mici variații de maximum 3 °C. Aceste toleranțe sunt permise pentru a ține cont de bunele practici de depozitare și distribuție, inclusiv în magazine.

Pentru protecția consumatorilor, statele membre trebuie să supravegheze permanent dacă produsele vândute respectă standardele UE și eventualele reguli naționale. Firmele care folosesc termeni legati de tipul de creștere al păsărilor trebuie să fie inspectate și să păstreze evidențe detaliate.

Autoritățile naționale pot delega inspecțiile unor organisme independente, autorizate și calificate, dar trebuie să mențină supervizarea și măsurile de siguranță necesare. În acest scop, trebuie stabilite norme clare care să reglementeze aceste proceduri.