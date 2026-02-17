UE a deschis o investigație împotriva Shein pentru produse ilegale și design potențial adictiv

UE a anunțat că a deschis marți o investigație oficială împotriva retailerului online chinez Shein. Autoritățile au transmis că investighează posibila vânzare de produse ilegale și modul în care designul platformei ar putea crea dependență pentru utilizatori, intensificând astfel controlul în baza Actul UE privind serviciile digitale.

S-a precizat că această măsură vine în contextul în care legea DSA obligă platformele online să facă mai mult pentru a opri conținutul ilegal și dăunător. Decizia ar fi fost influențată și de faptul că Franța a cerut, în noiembrie, executivului european să ia măsuri împotriva vânzării pe platformă a unor păpuși sexuale cu aspect de copil. Între timp, compania ar fi oprit vânzarea tuturor păpușilor sexuale la nivel global.

S-a mai arătat că Shein și rivalul său chinez Temu au devenit exemplele cele mai vizibile ale îngrijorărilor legate de numărul mare de produse chinezești foarte ieftine care ajung în Europa.

Șefa UE pentru tehnologie, Henna Virkkunen, a declarat că actul privind serviciile digitale ar avea rolul de a menține cumpărătorii în siguranță, de a le proteja bunăstarea și de a le oferi informații despre algoritmii folosiți de platforme. Ea a spus că autoritățile vor verifica dacă Shein respectă regulile și responsabilitățile impuse. Comisia Europeană ar fi semnalat încă de luna trecută că ar putea începe o investigație la nivelul UE.

„Actul privind serviciile digitale menține cumpărătorii în siguranță, le protejează bunăstarea și le oferă informații despre algoritmii cu care interacționează. Vom evalua dacă Shein respectă aceste reguli și responsabilitatea care îi revine”, a zis Virkkunen.

Shein a spus că va continua să colaboreze cu autoritățile UE și că a făcut investiții importante pentru a respecta regulile Actului privind serviciile digitale (DSA). Compania a transmis că a realizat evaluări ale riscurilor sistemice și a creat măsuri pentru a reduce aceste riscuri, precum și că a îmbunătățit protecția pentru utilizatorii mai tineri.

Ea a mai arătat că, pe lângă îmbunătățirea instrumentelor de detectare a problemelor, a accelerat și implementarea unor garanții suplimentare pentru produsele cu restricții de vârstă. Printre aceste măsuri se numără verificarea vârstei pentru a împiedica minorii să vadă sau să cumpere conținut sau produse care nu le sunt permise.

Comisia Europeană a transmis că va verifica sistemele puse în aplicare de Shein în UE pentru a limita vânzarea de produse ilegale, inclusiv materiale care ar putea implica abuz sexual asupra copiilor.

Investigația va urmări și modul în care designul platformei Shein poate crea dependență, cum ar fi acordarea de puncte sau recompense pentru activitatea utilizatorilor, ceea ce ar putea afecta negativ bunăstarea acestora.

UE va verifica și cât de transparente sunt sistemele de recomandare folosite de Shein pentru a sugera conținut și produse utilizatorilor. Se precizează că Temu a fost acuzată anul trecut că nu a evaluat corect riscurile produselor ilegale vândute pe platforma sa, în încălcarea regulilor DSA. Autoritățile UE ar putea lua o decizie finală în acest an. În prezent, sunt în desfășurare investigații legate de designul adictiv și transparența recomandărilor Shein, printre altele.

Companiile care încalcă regulile DSA riscă amenzi de până la 6% din cifra lor de afaceri globală anuală.