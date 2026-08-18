Bursele sociale ale elevilor ar urma să fie tăiate pe o anumită perioadă. Când se vor mai acorda

Ministerul Educației a pus în dezbatere publică, un proiect de Hotărâre de Guvern care modifică metodologia de acordare a burselor școlare și elimină plata burselor sociale în vacanțele școlare. Schimbarea apare într-un proiect care modifică HG 732/2025, actul normativ prin care a fost aprobată actuala metodologie-cadru în vara anului 2025.

Potrivit formei aflate acum în vigoare, bursa socială este acordată și în timpul vacanțelor școlare. Articolul 15 alin. (1) din HG 732/2025 prevede explicit: „Bursele sociale se acordă și în perioada vacanțelor școlare.”

Regula are însă anumite excepții pentru vacanța de vară, printre care elevii care nu au promovat anul școlar, cei corigenți cu mai mult de 20 de absențe nemotivate și absolvenții de gimnaziu care nu au fost admiși la liceu sau în învățământul profesional.

Proiectul pus în consultare modifică însă această prevedere. Punctul 9 al articolului unic înlocuiește textul actual al articolului 15 alin. (1) cu formularea: „(1) Bursele sociale se acordă conform prevederilor art. 5.”

La rândul său, articolul 5 alin. (1), modificat prin proiect, stabilește că: „Bursele de merit, bursele sociale și bursele tehnologice se acordă în fiecare an şcolar, în perioada cursurilor şcolare, inclusiv în perioada pregătirii practice”.

Astfel, bursa socială ar urma să intre sub regula generală aplicată burselor de merit și tehnologice, ceea ce ar limita acordarea acesteia la perioada cursurilor școlare. În același timp, proiectul elimină prevederile care reglementau distinct acordarea bursei sociale în vacanțe. Punctul 10 prevede: „Articolul 15, alineatele (2) și (5) se abrogă.”

Prin eliminarea alineatelor respective, dispare atât regula specială privind plata bursei sociale în perioada vacanțelor, cât și excepțiile referitoare la situațiile în care bursa nu era acordată pe durata vacanței de vară. Rămân în vigoare doar alineatele (3) și (4) ale articolului 15, care se referă separat la plata burselor pentru elevii din anii terminali, în perioada primei sesiuni a examenului de bacalaureat sau a examenului de certificare a calificării profesionale.

Nota de fundamentare care însoțește proiectul nu menționează modificarea referitoare la plata burselor sociale în vacanțe. Documentul prezintă argumentele juridice și sociale pentru schimbările propuse și trece prin secțiuni precum impactul social, impactul macroeconomic și impactul asupra mediului de afaceri.

La capitolul „Schimbări preconizate”, nota de fundamentare prezintă tipurile de burse și cuantumurile acestora, fără să indice eliminarea plății burselor sociale în vacanțele școlare. Modificarea poate fi identificată prin compararea prevederilor actuale ale HG 732/2025 cu formulările incluse în noul proiect.

Termenul pentru transmiterea observațiilor este de 10 zile calendaristice de la publicarea proiectului, respectiv până în jurul datei de 27 august. Propunerile și comentariile pot fi transmise la adresa ufip@edu.gov.ro.

Nota de fundamentare comunică public cuantumurile propuse pentru bursele școlare, acestea fiind menținute la nivelul stabilit anul trecut. Bursa de merit este prevăzută la 450 de lei pe lună, bursa socială la 300 de lei pe lună, iar bursa tehnologică la 300 de lei pe lună.

Pentru bursa destinată mamelor minore reintegrate în școală este menținut cuantumul de 700 de lei pe lună. Această sumă este stabilită direct prin Legea 198/2023, nu prin Hotărârea de Guvern.

Cuantumurile au fost aprobate în ședința din 28 iulie 2026 a Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar (CNFIP). Organismul consultativ reunește reprezentanți ai Ministerului Educației, ai partenerilor sociali și ai structurilor asociative ale administrației publice locale, respectiv Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, Asociația Municipiilor din România, Asociația Orașelor din România și Asociația Comunelor din România.

Proiectul aduce modificări și în ceea ce privește plata burselor în perioadele examenelor naționale. Pentru evaluarea națională de la finalul clasei a VIII-a, noul articol 5 alin. (2) include și bursa socială alături de bursa de merit și stabilește că acestea sunt acordate până la afișarea rezultatelor finale, cu condiția participării elevilor bursieri la examene.

Pentru elevii din clasa a XII-a, proiectul prevede la articolul 5 alin. (3) că bursele de merit și sociale sunt acordate și în perioada primei sesiuni a examenului național de bacalaureat, până la afișarea rezultatelor finale. Și în acest caz, plata este condiționată de prezentarea elevilor bursieri la examene.

O prevedere nouă este introdusă pentru examenul de certificare a calificării profesionale. Potrivit noului articol 5 alin. (3¹), bursele tehnologice și sociale vor fi acordate inclusiv pe durata primei sesiuni a examenului, până la afișarea rezultatelor finale, cu condiția participării elevilor bursieri.

Proiectul modifică și documentele necesare pentru acordarea bursei sociale pe criterii medicale. Punctul 5 modifică articolul 13 alin. (1) lit. c) și introduce o precizare referitoare la documentele medicale care pot fi utilizate pentru acordarea bursei.

Textul propus prevede: „Certificatul de încadrare în grad de handicap sau certificatul eliberat de medicul specialist (tip A5) emis conform altor criterii decât din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 nu poate constitui document pentru acordarea bursei sociale pe criterii medicale.”

Pentru dosarele de bursă socială sunt prevăzute și obligații suplimentare. Proiectul introduce o declarație pe propria răspundere privind realitatea documentelor depuse, printr-o nouă literă a¹ la articolul 13 alin. (3).

Totodată, declarația privind veniturile este extinsă. Dacă metodologia actuală face referire la veniturile obținute în țară, noua formulare se referă la „veniturile nete, cumulate din țară și din străinătate”, potrivit modificării propuse pentru articolul 13 alin. (3) lit. b).

Proiectul prevede, de asemenea, posibilitatea ca unitățile de învățământ să utilizeze platforma PatrimVen pentru verificarea veniturilor declarate de părinți. Verificarea prin această platformă ar urma să fie realizată alături de verificările efectuate de persoanele desemnate de conducerea unității de învățământ, potrivit articolului 14 alin. (2).

O altă modificare vizează bursa acordată elevelor care au născut și condiția reintegrării în școală. La articolul 18 alin. (3), proiectul extinde definiția termenului „reintegrare”, astfel: „În sensul prezentei metodologii-cadru, termenul «reintegrare» se referă la reluarea cursurilor de către elevă după naștere, din momentul revenirii la școală, până la finalizarea învățământului obligatoriu, inclusiv după împlinirea vârstei de 18 ani.”