Guvernul continuă bursele FLEX pentru elevi. Până la 70 de liceeni vor putea studia un an în Statele Unite

Guvernul a aprobat, joi, un memorandum privind continuarea programelor de schimb educațional FLEX și FLEX Abroad pentru anul școlar 2027-2028. Prin aceste programe, până la 70 de elevi români vor putea beneficia de burse pentru a studia timp de un an în Statele Unite, în timp ce până la 20 de elevi americani vor putea veni să studieze în România.

Programul FLEX este derulat în România din 2015 și le oferă liceenilor posibilitatea de a urma timp de un an cursurile unui liceu american și de a locui într-o familie-gazdă, potrivit comunicatului de presă al Executivului.

Pentru anul școlar 2027-2028 sunt prevăzute până la 70 de burse FLEX pentru elevii români și până la 20 de burse FLEX Abroad pentru elevii americani.

Programele vor fi finanțate în mod egal de România și Statele Unite, pe principiul reciprocității.

România va suporta costurile pentru cel mult 35 de burse FLEX și 10 burse FLEX Abroad. Finanțarea părții române poate ajunge la 1 milion de dolari, banii urmând să fie alocați din bugetul Ministerului Educației și Cercetării.

Restul burselor vor fi finanțate de partea americană.

Pentru elevii români selectați, programul presupune un an de liceu în Statele Unite, într-un sistem educațional diferit de cel românesc.

Pe durata programului, elevii locuiesc într-o familie-gazdă americană. Astfel, aceștia au posibilitatea de a cunoaște direct cultura și viața de zi cu zi din Statele Unite.

Programul este conceput atât ca un schimb educațional, cât și ca unul cultural. Participanții nu se limitează la cursurile unui liceu american, ci iau parte și la activități menite să le dezvolte abilitățile de comunicare, independența și capacitatea de adaptare la un mediu nou.

Experiența le poate oferi și posibilitatea de a-și îmbunătăți semnificativ nivelul de limba engleză. În același timp, elevii pot construi relații cu alți tineri și cu comunități din Statele Unite.

După revenirea în România, participanții pot valorifica experiența dobândită prin proiecte și activități desfășurate în comunitățile lor. Programul include astfel și o componentă de implicare civică și de promovare a schimburilor dintre România și Statele Unite.

Interesul elevilor români pentru program este ridicat. Pentru cele 20 de locuri disponibile în anul școlar 2026-2027 au fost depuse peste 3.000 de candidaturi.

Numărul mare de candidați raportat la numărul de locuri disponibile indică un nivel ridicat al competiției pentru obținerea unei burse.

Pentru anul școlar 2027-2028, procesul de selecție este prevăzut să înceapă în noiembrie 2026.

Pentru un licean, bursa oferă posibilitatea de a experimenta timp de un an sistemul de educație american fără ca familia să suporte costurile unui an de studiu în Statele Unite.

În plus, elevul are posibilitatea de a locui într-o familie-gazdă și de a se integra într-o comunitate locală americană.

Experiența de schimb îi poate ajuta pe participanți să își dezvolte competențele lingvistice și sociale, să devină mai independenți și să dobândească o perspectivă mai largă asupra educației și societății.

Programul are însă și o componentă legată de relațiile dintre România și Statele Unite. Tineri din cele două țări au astfel ocazia să cunoască direct societatea, cultura și sistemul educațional al celeilalte țări.