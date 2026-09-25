Motorina s-ar putea scumpi din nou. Prețul ar putea crește cu până la un leu pe litru în următoarele săptămâni
SURSĂ FOTO: Dreamstime - Carburanți, benzină, motorină
Prețul motorinei din România ar putea crește cu până la un leu pe litru în următoarele două-trei săptămâni, dacă Statele Unite vor decide să oprească exporturile de motorină. Estimarea îi aparține lui Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, care avertizează că o asemenea măsură ar avea efecte rapide asupra pieței europene.
Europa se teme de oprirea exporturilor americane de motorină
O posibilă decizie a administrației Trump de a interzice exporturile americane de motorină provoacă îngrijorare în Europa. Bruxelles-ul încearcă să convingă Washingtonul să renunțe la o asemenea măsură.
Dumitru Chisăliță consideră că o eventuală interdicție ar adăuga o nouă problemă celor cu care piața europeană se confruntă deja.
„Da, este o modificare puternică, dacă vreți. Pe lângă cele 10-12 crize în care oricum ne găseam, se mai adaugă a treisprezecea criză”, a declarat acesta la Antena 3 CNN.
Efectele nu s-ar opri însă la piața europeană. Potrivit expertului, în scenariul în care toate exporturile americane de motorină ar fi oprite, aproximativ 5% din cererea mondială ar fi afectată.
„Deci, discutăm nu doar de Europa, discutăm de întreaga lume. Bineînțeles, toate cu influență directă și destul de rapidă în propagare, în ceea ce privește prețul de la pompă”, a explicat Chisăliță.
Importurile Europei din SUA au scăzut deja puternic
Europa importa aproximativ 540.000 de barili de motorină pe zi din Statele Unite până în luna august, potrivit datelor prezentate de președintele Asociației Energia Inteligentă.
Ulterior, volumul s-a redus cu aproximativ 350.000 de barili pe zi, iar Chisăliță susține că această schimbare a contribuit deja la creșterea prețurilor europene.
„Dacă ne aducem aminte de sfârșitul lunii august, când am avut o evoluție fantastică în ceea ce privește motorina, chiar dacă țițeiul Brent stătea pe loc sau chiar cobora”, a afirmat acesta.
O eventuală dispariție completă a celor aproximativ 350.000 de barili pe zi ar lăsa un gol important în aprovizionarea Europei.
Potrivit calculelor prezentate de Chisăliță, cantitatea ar reprezenta aproximativ 22% din importurile directe de motorină ale Europei și aproximativ 8% din cererea zilnică europeană.
Prețurile ar putea crește cu 10-12% în câteva săptămâni
Efectele unei eventuale interdicții americane s-ar putea vedea relativ repede la pompă. Dumitru Chisăliță estimează că prețurile europene ar putea urca cu 10-12% într-un interval de două-trei săptămâni.
„Trebuie să spunem că, cu siguranță, ar exista o creștere a prețurilor, o creștere a prețului care ar putea să ajungă într-un interval de 2-3 săptămâni, maxim la un nivel care să fie cu 10-12% mai mare față de prețurile care există în momentul de față în Europa”, a declarat expertul.
Estimarea este condiționată de aplicarea scenariului în care Statele Unite decid să oprească exporturile de motorină.
Cât s-ar putea scumpi motorina în România
România ar resimți direct o asemenea evoluție a pieței europene. Chisăliță estimează că prețul de la pompă ar putea crește cu aproximativ 50 de bani pe litru și, în anumite situații excepționale, chiar cu un leu.
Motorina a ajuns deja la pragul de 10 lei pe litru, potrivit declarațiilor sale.
„Pentru România, din păcate, lucrurile sunt la fel de rele, pentru că o astfel de situație ar determina creșteri care ar putea să fie de până la 0,5 lei sau chiar, în anumite situații excepționale, până la 1 leu suplimentar”, a afirmat Chisăliță.
El a susținut totodată că, într-un asemenea scenariu, România ar putea ajunge în două-trei săptămâni la „un nivel de 12 lei la motorină”.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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