Motorina s-ar putea scumpi din nou. Prețul ar putea crește cu până la un leu pe litru în următoarele săptămâni

Prețul motorinei din România ar putea crește cu până la un leu pe litru în următoarele două-trei săptămâni, dacă Statele Unite vor decide să oprească exporturile de motorină. Estimarea îi aparține lui Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, care avertizează că o asemenea măsură ar avea efecte rapide asupra pieței europene.

O posibilă decizie a administrației Trump de a interzice exporturile americane de motorină provoacă îngrijorare în Europa. Bruxelles-ul încearcă să convingă Washingtonul să renunțe la o asemenea măsură.

Dumitru Chisăliță consideră că o eventuală interdicție ar adăuga o nouă problemă celor cu care piața europeană se confruntă deja.

„Da, este o modificare puternică, dacă vreți. Pe lângă cele 10-12 crize în care oricum ne găseam, se mai adaugă a treisprezecea criză”, a declarat acesta la Antena 3 CNN.

Efectele nu s-ar opri însă la piața europeană. Potrivit expertului, în scenariul în care toate exporturile americane de motorină ar fi oprite, aproximativ 5% din cererea mondială ar fi afectată.

„Deci, discutăm nu doar de Europa, discutăm de întreaga lume. Bineînțeles, toate cu influență directă și destul de rapidă în propagare, în ceea ce privește prețul de la pompă”, a explicat Chisăliță.

Europa importa aproximativ 540.000 de barili de motorină pe zi din Statele Unite până în luna august, potrivit datelor prezentate de președintele Asociației Energia Inteligentă.

Ulterior, volumul s-a redus cu aproximativ 350.000 de barili pe zi, iar Chisăliță susține că această schimbare a contribuit deja la creșterea prețurilor europene.

„Dacă ne aducem aminte de sfârșitul lunii august, când am avut o evoluție fantastică în ceea ce privește motorina, chiar dacă țițeiul Brent stătea pe loc sau chiar cobora”, a afirmat acesta.

O eventuală dispariție completă a celor aproximativ 350.000 de barili pe zi ar lăsa un gol important în aprovizionarea Europei.

Potrivit calculelor prezentate de Chisăliță, cantitatea ar reprezenta aproximativ 22% din importurile directe de motorină ale Europei și aproximativ 8% din cererea zilnică europeană.

Efectele unei eventuale interdicții americane s-ar putea vedea relativ repede la pompă. Dumitru Chisăliță estimează că prețurile europene ar putea urca cu 10-12% într-un interval de două-trei săptămâni.

„Trebuie să spunem că, cu siguranță, ar exista o creștere a prețurilor, o creștere a prețului care ar putea să ajungă într-un interval de 2-3 săptămâni, maxim la un nivel care să fie cu 10-12% mai mare față de prețurile care există în momentul de față în Europa”, a declarat expertul.

Estimarea este condiționată de aplicarea scenariului în care Statele Unite decid să oprească exporturile de motorină.

România ar resimți direct o asemenea evoluție a pieței europene. Chisăliță estimează că prețul de la pompă ar putea crește cu aproximativ 50 de bani pe litru și, în anumite situații excepționale, chiar cu un leu.

Motorina a ajuns deja la pragul de 10 lei pe litru, potrivit declarațiilor sale.

„Pentru România, din păcate, lucrurile sunt la fel de rele, pentru că o astfel de situație ar determina creșteri care ar putea să fie de până la 0,5 lei sau chiar, în anumite situații excepționale, până la 1 leu suplimentar”, a afirmat Chisăliță.

El a susținut totodată că, într-un asemenea scenariu, România ar putea ajunge în două-trei săptămâni la „un nivel de 12 lei la motorină”.