UE, îngrijorată de planurile SUA privind exporturile de motorină. O eventuală interdicție ar putea afecta ambele părți

Uniunea Europeană urmărește cu îngrijorare informațiile potrivit cărora Statele Unite ar pregăti o interdicție asupra exporturilor de motorină. Un astfel de demers riscă să aibă efecte negative asupra ambelor părți, a transmis joi un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Olof Gill, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, a precizat că la nivel înalt continuă contactele dintre Uniunea Europeană și administrația Statelor Unite. Potrivit acestuia, partenerii apropiați ar trebui să se consulte înainte de adoptarea unor măsuri care afectează piețele comune.

Informațiile despre o posibilă interdicție au fost publicate de Politico. Potrivit publicației, Statele Unite se pregătesc pentru o interdicție de 90 de zile asupra exporturilor de motorină, pe fondul creșterii prețurilor înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului.

Secretarul american pentru Energie, Chris Wright, a contestat însă informația privind pregătirea unei astfel de interdicții. El a precizat că administrația americană ia în calcul măsuri voluntare.

„Contactele la nivel înalt dintre Uniunea Europeană și administrația SUA sunt în continuare în desfășurare. Ne așteptăm ca partenerii apropiați să se consulte reciproc înainte de a lua măsuri care afectează piețele comune”, le-a declarat Olof Gill jurnaliștilor.

Prețurile motorinei au crescut puternic în Statele Unite și Europa, pe fondul războaielor din Iran și Ucraina. Conflictele au redus semnificativ exporturile provenite de la unii dintre cei mai mari producători, printre care Rusia, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, potrivit Reuters.

Președintele american Donald Trump a explicat că Statele Unite produc cantități importante de motorină și a susținut ideea ca aceasta să nu mai fie exportată. Trump a făcut aceste declarații înaintea unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, care a fost prezent la aceeași întâlnire, a declarat că administrația analizează dacă o asemenea interdicție este fezabilă. De asemenea, administrația examinează dacă ar fi mai eficientă o interdicție totală sau una parțială.

Mai mulți candidați republicani aflați în cele mai competitive curse pentru Congres au cerut administrației Trump să introducă această măsură. Printre aceștia se numără senatorul american Dan Sullivan din Alaska, reprezentanta SUA Ashley Hinson din Iowa și Mike Rogers din Michigan.

Sullivan a cerut suspendarea temporară a exporturilor americane de motorină, astfel încât rezervele să poată fi refăcute înaintea iernii. El a susținut, de asemenea, că familiile americane și cele din Alaska ar trebui să fie prioritizate, argumentând că prețul motorinei a devenit prea ridicat.

Accesibilitatea prețurilor la alimente și la alte bunuri se află printre principalele preocupări ale alegătorilor înaintea alegerilor intermediare. Ashley Hinson și Mike Rogers au cerut, de asemenea, luni, încheierea rapidă a războiului din Iran, o poziționare care i-a distanțat de Trump în privința acestui subiect.

Departamentul Agriculturii din SUA a cerut săptămâna trecută Casei Albe să ia măsuri în privința prețurilor motorinei, potrivit a două surse familiarizate cu situația. Secretarul Agriculturii, Brooke Rollins, a declarat luni că a discutat cu Trump despre această problemă și a descris prețurile ridicate drept o preocupare reală.