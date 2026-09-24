Noile bancnote de euro, aproape de forma finală: când vor apărea în portofele noastre

Bancnotele euro vor trece printr-o nouă schimbare de design, după ce Banca Centrală Europeană (BCE) a avansat procesul de pregătire a unei noi serii. Milioane de persoane folosesc în prezent aceste bancnote, însă noile modele nu vor ajunge prea curând în portofele.

BCE a anunțat că introducerea noilor bancnote ar urma să înceapă treptat la începutul anilor 2030. Până atunci, procesul de selecție și pregătire a designului va continua, iar europenii au avut posibilitatea să își exprime preferințele cu privire la temele viitoarelor bancnote.

Aproape 10 milioane de europeni au participat la consultarea online organizată pentru alegerea temelor. Opțiunile rezultate din această etapă vor fi luate în considerare în procesul de pregătire a noii serii de bancnote euro.

Potrivit BCE, decizia finală privind aspectul viitoarelor bancnote este așteptată, cel mai probabil, la sfârșitul acestui an. Alegerea designului va reveni Consiliului guvernatorilor BCE, după parcurgerea etapelor de pregătire.

Participarea publicului european a reprezentat una dintre etapele procesului de alegere a temelor pentru viitoarea serie. BCE a precizat că opiniile exprimate în cadrul consultării vor fi luate în considerare în continuarea proiectului.

„Noile bancnote ar trebui să fie introduse treptat în circulație de la începutul anilor 2030”, a transmis Banca Centrală Europeană, cu sediul la Frankfurt. Data exactă la care fiecare dintre noile bancnote va ajunge în circulație va fi stabilită ulterior, pe măsură ce proiectul avansează.

„Prin participarea lor la procesul de design, a fost făcut un pas important în pregătirea următoarei serii de bancnote”, a declarat președinta BCE, Christine Lagarde, potrivit ziarulromanesc.de.

Pentru noua serie, BCE a stabilit două teme care se află în etapa de pregătire. Pentru fiecare temă au fost formulate câte cinci propuneri referitoare la modul în care aceasta ar putea fi reprezentată pe bancnote.

Prima dintre teme este „Cultura europeană”. În această variantă, partea din față a bancnotelor ar putea prezenta personalități europene cunoscute din domenii precum arta, știința și muzica.

Printre numele propuse se află compozitorul Ludwig van Beethoven, cercetătoarea Marie Curie și artistul Leonardo da Vinci. Pe verso ar putea fi prezentate scene precum artiști stradali sau un festival de cântece.

A doua temă analizată este „Râuri și păsări”. Aceasta pune accentul pe „reziliența și diversitatea ecosistemelor naturale europene”.

Printre speciile care ar putea apărea pe viitoarele bancnote se numără pescărașul albastru și barza albă. Tema este construită în jurul elementelor naturale și al biodiversității de pe continent.

Pentru partea din spate a bancnotelor sunt avute în vedere instituții europene. Printre acestea se numără Parlamentul European, Comisia Europeană și Banca Centrală Europeană.

Alegerea finală a temei și a designului va fi făcută după parcurgerea etapelor prevăzute de BCE. Până la stabilirea variantei finale, propunerile rămân parte a procesului de pregătire a noii serii.

Schimbarea pregătită de BCE nu vizează doar aspectul vizual al bancnotelor. Noua serie va include și elemente de securitate menite să îngreuneze falsificarea banilor.

BCE urmărește, de asemenea, ca viitoarele bancnote să aibă o durată de utilizare mai mare. Acest obiectiv este legat de reducerea impactului asupra mediului asociat producerii și înlocuirii bancnotelor.

Un alt criteriu luat în calcul este accesibilitatea. Noile bancnote ar urma să poată fi identificate mai ușor de persoanele cu deficiențe de vedere, prin elemente adaptate nevoilor acestora.

Astfel, viitoarea serie va presupune atât o schimbare a aspectului, cât și introducerea unor caracteristici noi legate de securitate, durabilitate și accesibilitate.

Primele bancnote euro au fost puse în circulație la 1 ianuarie 2002. Ulterior, BCE a introdus o a doua generație, care a beneficiat de noi elemente de securitate.

Această serie a fost completată în mai 2019, când au fost introduse bancnotele de 100 și 200 de euro din noua generație. Actualele bancnote continuă să fie utilizate până la momentul în care noua serie va începe să fie introdusă în circulație.

Euro este în prezent moneda comună utilizată de aproximativ 358 de milioane de persoane din 21 de state membre ale Uniunii Europene. Pentru moment, bancnotele aflate în circulație rămân valabile, în timp ce Banca Centrală Europeană continuă pregătirea următoarei serii.