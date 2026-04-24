Euro trece printr-o schimbare! Banca Centrală Europeană (BCE) vrea ca acest simbol să fie mai sigur, mai prietenos cu mediul și mai apropiat de realitatea unui continent care îmbină tradiția cu viitorul.

Schimbarea nu ține doar de aspect. În spatele ei există ani de analize și discuții. Scopul este dublu. În primul rând, se urmărește întărirea siguranței, pentru că falsificarea nu dispare, ci evoluează. În același timp, se dorește un design nou care să fie ușor de înțeles și apropiat de oameni, fără să piardă legătura cu istoria și valorile Europei.

Pentru prima dată de la apariția sa, euro își schimbă înfățișarea. BCE a început un program amplu de reînnoire, care duce, până la sfârșitul deceniului, la apariția unor bancnote noi în circulație. Scopul este clar: bancnote mai sigure, mai ecologice și mai bine legate de ideea de identitate europeană.

Discuțiile au început încă din anul 2021, iar proiectul a intrat într-o etapă activă la data de 15 iulie 2025.

Designerii selectați au termen până la sfârșitul lunii aprilie ca să trimită propunerile. Un juriu de experți analizează aceste variante și alege zece finaliste. Decizia finală a Consiliului guvernatorilor BCE vine spre finalul anului 2026. Noile bancnote intră în circulație cel mai devreme în anul 2028. Direcția artistică nu a fost decisă în secret. Peste 365.000 de persoane au participat la sondaje, iar din aceste opinii au rezultat două teme principale: cultura europeană și combinația dintre râuri și păsări.

Prima temă prezintă povestea Europei prin artă, istorie și repere culturale, cu atenție la echilibrul dintre femei și bărbați. În variantele discutate apar nume cunoscute: Maria Callas pe bancnota de 5 euro, Ludwig van Beethoven pe cea de 10 euro și Marie Curie pe cea de 20 euro. Pentru valorile mai mari apar Miguel de Cervantes la 50 euro, Leonardo da Vinci la 100 euro și Bertha von Suttner la 200 euro. Pe spatele bancnotelor apar scene din viața de zi cu zi, cum sunt festivaluri, biblioteci sau locuri unde oamenii se întâlnesc.

A doua temă pune accent pe natură, cu râuri și păsări reprezentative, cum sunt tichodromul, pescărașul albastru și barza albă. În această variantă, pe spatele bancnotelor apar instituții importante ale Uniunii Europene, cum sunt Parlamentul European și Curtea de Justiție.

În noul plan se confirmă un lucru clar: bancnota de 500 de euro nu mai revine. Aceasta a fost retrasă pentru a limita folosirea ei în spălarea de bani și evaziune fiscală, iar proiectul actual nu o aduce înapoi.

Pentru oameni este important de știut că bancnotele aflate acum în circulație își păstrează valoarea fără limită de timp. Schimbarea nu face banii vechi inutili. Trecerea la noile bancnote se face treptat, iar o perioadă cele vechi și cele noi circulă în același timp.

Bancnota de 500 de euro a intrat în atenția autorităților din cauza legăturii frecvente cu activități ilegale. Ea a primit porecla „Bin Laden” deoarece apare rar în tranzacțiile obișnuite și este greu de urmărit. Valoarea mare într-un volum mic permite transportul unor sume uriașe într-un spațiu foarte redus, lucru care o face utilă pentru spălare de bani, evaziune fiscală și finanțări ilegale. Producția acestei bancnote s-a oprit încă din anul 2019, iar acum are loc eliminarea ei treptată din circulație.

În noua serie de bancnote, care include teme precum cultura europeană sau natura, bancnota de 500 de euro nu mai apare. Bancnota de 200 de euro rămâne cea mai mare valoare disponibilă.

Cei care dețin bancnote de 500 de euro le pot folosi în continuare la plăți sau le pot depune la bancă. După ce ajung în sistemul bancar, aceste bancnote sunt retrase definitiv și înlocuite cu unele de valori mai mici, cum sunt cele de 50, 100 sau 200 de euro.

Noile bancnote vin cu tehnologii moderne care le fac mai greu de falsificat și mai ușor de urmărit. Măsura reduce spațiul de acțiune al economiei subterane și transformă treptat bancnota de 500 de euro într-o piesă de colecție. BCE a anunțat anul trecut că anumite bancnote reprezintă peste 75% din totalul falsurilor descoperite în zona euro în 2024.