Banca Centrală Europeană (BCE) a anunțat că pregătește o nouă serie de bancnote euro, iar una dintre direcțiile principale de design include reprezentări ale naturii, în special păsări.

Potrivit informațiilor prezentate, păsări precum barza albă sau pescărușul albastru ar putea apărea pe viitoarele bancnote, ca simboluri ale diversității ecosistemelor din Europa. Alte specii propuse includ cățărătorul de ziduri, pricopul, avoceta sau sulița, fiecare asociată unei anumite valori.

Acest proces face parte dintr-un proiect mai amplu de modernizare a bancnotelor, care urmărește să aducă un design mai apropiat de realitatea actuală și mai relevant pentru cetățeni.

Banca Centrală Europeană a analizat impactul asupra mediului al bancnotelor actuale și a inclus în proiectul de redesign obiectivul de a reduce amprenta ecologică.

Instituția a transmis că noile bancnote vor utiliza materiale și tehnologii de fabricație menite să reducă efectele asupra mediului. În același timp, acestea ar urma să fie mai durabile, ceea ce ar putea duce la o frecvență mai redusă a înlocuirii lor.

Tema „Râuri și păsări” este una dintre cele două direcții principale luate în calcul și are rolul de a reflecta diversitatea și reziliența ecosistemelor naturale din Europa.

Procesul de alegere a designului a început cu consultări publice desfășurate între 2021 și 2023, la care au participat peste 365.000 de persoane. În urma acestora au rămas două teme principale: natura europeană și cultura europeană.

În varianta alternativă, bancnotele ar putea include personalități culturale precum Maria Callas, Ludwig van Beethoven, Marie Curie sau Leonardo da Vinci, alături de scene din viața cotidiană.

Banca Centrală Europeană a lansat un concurs de design în iulie 2025, iar aproximativ 40 de creatori au fost selectați pentru a propune noile concepte. O comisie de experți va selecta până la zece variante finale, iar decizia finală va aparține Consiliului guvernatorilor.

Rezultatele sunt așteptate la finalul anului 2026. Chiar și după alegerea designului, implementarea tehnică și introducerea efectivă a bancnotelor în circulație vor dura câțiva ani.

Prima serie de bancnote euro a fost introdusă în 2002 și includea șapte valori. Ulterior, a fost lansată seria „Europa”, care a adus îmbunătățiri în ceea ce privește siguranța și durabilitatea.

Această serie a fost introdusă treptat între 2013 și 2019 și include șase cupiuri, fără bancnota de 500 de euro. Bancnotele existente rămân mijloace legale de plată și vor continua să circule în paralel cu noile modele.

Prin noul proiect, Banca Centrală Europeană urmărește să actualizeze designul bancnotelor și să introducă elemente considerate mai reprezentative pentru Europa actuală.