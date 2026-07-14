Euro digital devine realitate. 36 de furnizori de plăți îl vor testa. Schimbare majoră pentru plățile din Europa

Proiectul euro digital avansează spre una dintre cele mai importante etape de până acum. Banca Centrală Europeană pregătește testarea în condiții apropiate de utilizarea reală a viitoarei forme electronice a monedei unice, iar 36 de furnizori de servicii de plată au fost selectați pentru a participa la programul pilot. Printre aceștia se numără Revolut Bank UAB, UniCredit SpA și Deutsche Bank AG.

Faza pilot este programată să înceapă în a doua jumătate a anului 2027 și se va desfășura pe parcursul a 12 luni. În această perioadă vor fi analizate atât funcționarea tehnică a sistemului, cât și procesele operaționale necesare pentru ca euro digital să poată fi utilizat la scară largă.

Rezultatele obținute în timpul testelor vor fi folosite inclusiv pentru îmbunătățirea experienței utilizatorilor. Obiectivul este ca viitoarea monedă digitală să poată fi folosită simplu pentru plăți cotidiene, fără ca sistemul să devină dificil de utilizat pentru populație.

Interesul companiilor pentru faza pilot a fost ridicat. Peste 50 de firme au solicitat să participe la program, însă Banca Centrală Europeană a selectat 36 de furnizori de servicii de plată.

Lista include atât grupuri bancare tradiționale importante, precum Deutsche Bank și UniCredit, cât și actori din zona serviciilor financiare digitale, între care Revolut Bank UAB.

Participanții provin din 16 dintre cele 21 de state membre ale zonei euro, ceea ce permite testarea sistemului într-un cadru geografic și financiar extins.

Implicarea unor furnizori diferiți de servicii de plată este importantă pentru BCE, în condițiile în care euro digital ar urma să fie integrat într-un ecosistem financiar în care operează bănci tradiționale, instituții de plată și platforme digitale.

Programul pilot este programat să înceapă în a doua jumătate a anului 2027 și va dura un an. În acest interval, participanții vor testa funcționalitatea tehnică și procesele operaționale asociate euro digital.

Banca Centrală Europeană urmărește să verifice modul în care infrastructura poate funcționa în diferite scenarii de plată și cum poate fi integrată în serviciile oferite de furnizorii financiari.

Testele vor furniza informații importante despre eventualele dificultăți tehnice și despre modificările care trebuie realizate înaintea unei posibile lansări la scară largă.

O altă componentă importantă va fi experiența utilizatorului. Pentru ca euro digital să fie adoptat de populație, BCE trebuie să dezvolte un sistem care să poată fi folosit fără proceduri complicate și care să ofere o experiență apropiată de metodele moderne de plată deja cunoscute de consumatori.

Banca Centrală Europeană lucrează de mai mulți ani la proiectul privind introducerea unei versiuni digitale a monedei euro. Calendarul analizat în prezent indică posibilitatea unei prime emisiuni de euro digital în anul 2029.

Lansarea depinde însă de adoptarea cadrului legislativ necesar. BCE speră ca legislația care va permite dezvoltarea proiectului să fie aprobată până la sfârșitul acestui an.

Prin urmare, testarea tehnică nu reprezintă singura condiție pentru apariția euro digital. Instituțiile europene trebuie să stabilească regulile privind funcționarea sistemului, distribuirea monedei digitale și responsabilitățile furnizorilor de servicii de plată.

O eventuală decizie finală privind emiterea euro digital va trebui să țină cont atât de rezultatele testelor, cât și de cadrul juridic adoptat la nivelul Uniunii Europene.

Unul dintre motivele importante aflate în spatele proiectului este reducerea dependenței Europei de furnizorii de plăți cu sediul în Statele Unite ale Americii.

O mare parte a infrastructurii moderne de plăți este legată de companii și sisteme internaționale din afara Uniunii Europene. În acest context, BCE urmărește consolidarea autonomiei europene în domeniul plăților.

Euro digital ar urma să reprezinte o formă electronică de bani ai băncii centrale, pusă la dispoziția populației și companiilor. Acesta nu trebuie confundat cu criptomonedele sau cu activele digitale private.

Valoarea unui euro digital ar urma să fie aceeași cu valoarea unui euro în numerar. Diferența ar consta în forma în care moneda este deținută și utilizată.

Planurile europene prevăd ca euro digital să poată fi utilizat într-o gamă largă de situații. Viitoarea monedă electronică ar urma să permită plăți în magazine, tranzacții online și transferuri între persoane fizice.

Practic, obiectivul este crearea unei forme digitale a euro care să poată fi utilizată într-un mod apropiat de numerar.

Pentru utilizatori, plățile de bază cu euro digital ar urma să fie disponibile fără costuri suplimentare. Sistemul este conceput ca o infrastructură europeană de plată și nu ca un produs financiar destinat obținerii de profit de către consumatori.

Posibilitatea transferurilor directe între persoane reprezintă, de asemenea, o componentă importantă a proiectului. Un utilizator ar putea transmite euro digital unei alte persoane, în funcție de soluțiile tehnice care vor fi implementate.

Una dintre cele mai ambițioase cerințe discutate la nivel european este utilizarea euro digital în regim offline.

La sfârșitul anului trecut, guvernele celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au convenit asupra obiectivului ca viitoarea monedă digitală să poată fi folosită oricând și oriunde, indiferent dacă utilizatorul este conectat sau nu la internet.

Funcționarea offline este considerată esențială pentru apropierea euro digital de caracteristicile numerarului. Bancnotele și monedele pot fi folosite fără conexiune la internet, iar autoritățile europene vor ca noul instrument să păstreze, pe cât posibil, această flexibilitate.

O asemenea funcționalitate poate fi importantă în zonele cu acces limitat la internet, dar și în situațiile în care apar probleme tehnice sau întreruperi ale conexiunilor.

Dezvoltarea euro digital a provocat în ultimii ani numeroase dezbateri privind viitorul banilor cash. Proiectul BCE este însă prezentat drept o completare a numerarului, nu ca o măsură pentru eliminarea bancnotelor și monedelor euro.

Euro digital ar urma să ofere populației o opțiune suplimentară de plată într-o economie în care tranzacțiile electronice au devenit tot mai frecvente.

Numerarul va continua să existe, iar cetățenii ar urma să poată alege metoda de plată pe care o consideră potrivită.

În același timp, proiectul privind euro digital este însoțit de discuții referitoare la confidențialitate, protecția datelor și limitele sumelor care ar putea fi deținute în această formă. Aceste elemente vor trebui clarificate înainte de lansarea efectivă a sistemului.

Selectarea celor 36 de furnizori de servicii de plată marchează trecerea proiectului într-o etapă mai apropiată de testarea practică. Participarea unor grupuri precum UniCredit și Deutsche Bank, dar și a unei bănci digitale precum Revolut, va permite BCE să analizeze integrarea euro digital în modele diferite de servicii financiare.

Faza pilot de 12 luni va fi utilizată pentru identificarea problemelor tehnice, verificarea proceselor operaționale și îmbunătățirea experienței utilizatorilor.

Dacă legislația necesară va fi adoptată conform calendarului și testele vor confirma funcționarea sistemului, anul 2029 ar putea marca lansarea primei emisiuni de euro digital.

Proiectul ar putea schimba semnificativ piața plăților din Europa. Pentru cetățeni, miza este apariția unei noi forme de utilizare a monedei euro, disponibilă pentru plăți în magazine, online și între persoane, inclusiv, potrivit obiectivelor stabilite la nivel european, în situațiile în care nu există conexiune la internet.