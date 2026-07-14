Restricții de circulație pe Autostradă. Sectorul care se închide de azi, 14 iulie. Anunț CNAIR

Șoferii care circulă pe Autostrada Moldovei A7 trebuie să se pregătească pentru restricții și modificări importante ale traficului în perioada următoare. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță instituirea unor restricții temporare pe un sector al autostrăzii, începând de marți, 14 iulie, iar de miercuri, 15 iulie, Varianta Ocolitoare Bacău poate fi închisă circulației pentru lucrările necesare conectării cu noile tronsoane ale A7. În perioadele în care centura va fi închisă, traficul va fi deviat pe DN2, prin municipiul Bacău.

Primele modificări de trafic intră în vigoare marți, 14 iulie 2026, pe un sector al Autostrăzii Moldovei. CNAIR a anunțat că restricțiile sunt necesare pentru desfășurarea activităților de verificare a semnelor de circulație în condiții de siguranță.

Măsurile vizează sectorul cuprins între kilometrul 49+370 și kilometrul 61+050, pe ambele sensuri de circulație.

Pe direcția București – Focșani sunt afectate banda de urgență și banda a doua. Aceleași restricții sunt aplicate și pe sensul Focșani – București, unde lucrările implică, de asemenea, banda de urgență și banda a doua.

Restricțiile au caracter temporar și vor fi menținute până la finalizarea verificărilor asupra semnelor de circulație și confirmarea corespunzătoare a acestora.

În aceste condiții, conducătorii auto sunt sfătuiți să reducă viteza în zona lucrărilor, să respecte semnalizarea rutieră temporară și să urmeze indicațiile personalului aflat pe teren.

Modificări mult mai importante sunt anunțate începând de miercuri, 15 iulie 2026. Varianta Ocolitoare Bacău, parte a Autostrăzii Moldovei A7, urmează să fie închisă temporar circulației pentru realizarea lucrărilor de conectare cu noile tronsoane ale autostrăzii.

Măsura este luată la solicitarea antreprenorului care execută lucrările și beneficiază de avizul CNAIR și al Inspectoratului General al Poliției Române.

Avizul pentru restricționarea traficului este valabil în perioada 15 iulie – 31 august 2026. Acest lucru nu înseamnă neapărat că șoseaua va rămâne închisă permanent timp de o lună și jumătate.

Potrivit informațiilor transmise de administratorul infrastructurii rutiere, în intervalul pentru care a fost emis avizul, circulația poate fi restricționată ori de câte ori desfășurarea lucrărilor impune o asemenea măsură.

Șoferii trebuie astfel să ia în calcul posibilitatea unor închideri temporare ale Variantei Ocolitoare Bacău până la sfârșitul lunii august.

Închiderea temporară vizează întreaga lungime a Variantei Ocolitoare Bacău, respectiv sectorul cuprins între kilometrul 0+000 și kilometrul 20+300.

Pe durata lucrărilor și a perioadelor în care circulația pe varianta ocolitoare este oprită, șoferii vor fi direcționați către DN2.

Traficul rutier se va desfășura prin municipiul Bacău, ceea ce poate conduce la o creștere importantă a numărului de vehicule care traversează orașul.

Devierile pot avea un impact semnificativ mai ales în intervalele aglomerate și în perioadele cu trafic intens de vacanță. DN2 este una dintre principalele artere rutiere care asigură legătura între sudul țării și Moldova, fiind utilizată inclusiv de transportatorii de marfă.

În aceste condiții, revenirea temporară a traficului de tranzit în municipiul Bacău poate genera ambuteiaje și timpi mai mari de deplasare.

Administratorul infrastructurii rutiere le recomandă conducătorilor auto să țină cont de restricții înainte de a pleca la drum și să își configureze traseele din timp.

Măsura este importantă în special pentru șoferii care tranzitează Moldova și care utilizează Varianta Ocolitoare Bacău pentru a evita traficul urban.

CNAIR avertizează asupra posibilității apariției unor ambuteiaje și a creșterii timpilor de așteptare în perioadele în care traficul este redirecționat pe DN2.

„Având în vedere disconfortul temporar creat, facem apel la înțelegere din partea conducătorilor auto, cu recomandarea configurării din timp a deplasărilor, pentru evitarea ambuteiajelor și a timpilor mai mari de așteptare în trafic”, a transmis CNAIR.

Restricțiile sunt legate direct de extinderea Autostrăzii Moldovei și de necesitatea conectării Variantei Ocolitoare Bacău cu noile sectoare ale A7.

Centura Bacăului are un rol aparte în dezvoltarea autostrăzii. Varianta Ocolitoare Bacău este parte integrantă a A7 și reprezintă primul tronson al proiectului care a fost deschis circulației.

Sectorul a fost dat în folosință la sfârșitul anului 2020 și a permis scoaterea unei părți importante a traficului de tranzit din municipiul Bacău.

Acum, odată cu avansarea lucrărilor pe celelalte sectoare ale Autostrăzii Moldovei, sunt necesare intervenții pentru realizarea conexiunilor între infrastructura existentă și noile tronsoane.

Autostrada A7 reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră dezvoltate în România și principala axă rutieră de mare viteză destinată regiunii Moldovei.

În această perioadă, constructorii sunt mobilizați pentru finalizarea lucrărilor pe ultimul lot al secțiunii Focșani – Bacău.

În paralel, activitatea continuă pe cele trei loturi ale secțiunii Bacău – Pașcani. Conectarea acestor sectoare cu Varianta Ocolitoare Bacău este una dintre operațiunile necesare pentru asigurarea continuității traseului A7.

Lucrările executate în perioada următoare vor impune însă modificări temporare ale circulației, iar șoferii care tranzitează zona Bacăului trebuie să urmărească informațiile privind traficul înainte de deplasare.

Perioada în care sunt instituite restricțiile coincide cu sezonul concediilor, când traficul rutier poate crește pe principalele drumuri naționale și pe autostrăzi.

Închiderea temporară a Variantei Ocolitoare Bacău și devierea mașinilor pe DN2, prin oraș, pot produce întârzieri pentru șoferii care se deplasează către nordul Moldovei sau către sudul țării.

Conducătorilor auto li se recomandă să respecte semnalizarea temporară, să circule cu viteză adaptată în zonele de lucrări și să ia în calcul timpi suplimentari pentru deplasare.

Restricțiile de pe sectorul A7 cuprins între km 49+370 și km 61+050 vor fi eliminate după încheierea verificărilor asupra semnelor de circulație. În cazul Variantei Ocolitoare Bacău, avizul pentru restricționarea traficului este valabil până la 31 august 2026, circulația putând fi închisă temporar în funcție de necesitățile lucrărilor.