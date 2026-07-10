Autostrada Transilvania se apropie de un nou prag. Ilie Bolojan: „De la 1 decembrie ar trebui să se circule fără restricții pe cei peste 40 de km noi de autostradă între Cluj și Zalău”

Lucrările la unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România avansează, iar circulația pe un nou segment al Autostrăzii Transilvania ar putea fi deschisă până la sfârșitul anului. Premierul Ilie Bolojan a vizitat șantierul dintre Cluj și Zalău, unde a discutat cu reprezentanții constructorilor despre stadiul lucrărilor și termenele asumate pentru finalizarea proiectului.

Premierul Ilie Bolojan a efectuat o vizită de lucru pe șantierul Autostrăzii Transilvania, pe sectorul cuprins între Cluj și Zalău, unde a analizat evoluția lucrărilor alături de reprezentanții constructorilor. Oficialul a inspectat secțiunea Nădășelu – Topa Mică – Poarta Sălajului, precum și nodul rutier de la Românași, unul dintre punctele importante ale investiției.

Potrivit premierului, discuțiile au vizat atât problemele întâmpinate în execuție, cât și ritmul lucrărilor și respectarea termenelor de finalizare.

Într-un mesaj publicat după vizită, Ilie Bolojan a subliniat importanța strategică a investiției pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din România.

„Astăzi am fost pe șantierul Autostrăzii Transilvania, între Cluj și Zalău, pe secțiunea Nădășelu – Topa Mică – Poarta Sălajului și la nodul rutier de la Românași. Am discutat cu reprezentanții constructorilor despre problemele legate de lucrări, despre ritmul execuției și termenele de finalizare. Este una dintre cele mai importante investiții în infrastructura rutieră din România. Secțiunea are o lungime totală de 42,78 km, include două noduri rutiere, 14 poduri și pasaje și 18 viaducte și este finanțată din fonduri europene și de la bugetul de stat.”

Premierul a precizat că lucrările se află într-un stadiu avansat pe toate cele trei sectoare ale proiectului.

Conform datelor prezentate de Ilie Bolojan, pe primele două loturi, care însumează aproape 25 de kilometri, execuția este aproape finalizată.

„Lucrările sunt într-un stadiu avansat. Pe secțiunile Nădășelu – Mihăiești și Mihăiești – Zimbor (24,59 km), progresul fizic este de aproape 97%, cu termen estimat de finalizare în octombrie 2026.”

În ceea ce privește următorul sector, ritmul lucrărilor este și mai avansat.

„Tronsonul Zimbor – Poarta Sălajului (12,24 km) este realizat în proporție de 99% și are ca termen estimat luna august 2026, iar nodul rutier de la Românași este executat în proporție de 90%, cu finalizare estimată tot în august 2026.”

Premierul a explicat că, înainte de deschiderea circulației, trebuie finalizate și viaductele care vor face legătura între noile sectoare de autostradă și infrastructura deja existentă.

„Interconectarea tronsoanelor noi cu autostrada dinspre Cluj și deschiderea circulației spre Zalău se vor face spre sfârșitul acestui an. Până atunci vor fi terminate și lucrările la viaductele complexe care asigură interconectarea tronsoanelor.”

Potrivit estimărilor prezentate de Ilie Bolojan, șoferii ar putea circula fără restricții pe noul tronson înainte de finalul anului.

„De la 1 decembrie ar trebui să se circule fără restricții pe cei peste 40 de km noi de autostradă între Cluj și Zalău.”

La finalul vizitei, Ilie Bolojan a evidențiat rolul investițiilor în infrastructură pentru dezvoltarea economică și creșterea conectivității între regiuni.

„Investițiile în infrastructură înseamnă dezvoltare economică, investiții, locuri de muncă și o legătură mai bună între comunități.”

Finalizarea acestui sector al Autostrăzii Transilvania este așteptată să îmbunătățească semnificativ legătura rutieră dintre Cluj și Zalău și să contribuie la fluidizarea traficului în nord-vestul țării, proiectul fiind finanțat atât din fonduri europene, cât și din bugetul de stat.