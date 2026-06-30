Pericol pentru economia României. Ilie Bolojan vorbește despre riscul de a ajunge la „junk”: Este o problemă

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat marți seară că România se află pe un parcurs clar de reducere a deficitului bugetar, însă avertizează că această evoluție trebuie menținută și de viitorul Guvern. Totodată, el a atras atenția că adoptarea reformelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) este esențială pentru ca țara să poată încasa fondurile europene promise.

Șeful Executivului interimar a explicat că stabilitatea politică și respectarea angajamentelor asumate față de partenerii europeni sunt urmărite atent de agențiile de rating și de investitori.

Ilie Bolojan: România este pe o direcție clară de reducere a deficitului

Invitat într-o emisiune la TVR 1, Ilie Bolojan a afirmat că situația bugetară este diferită față de cea din urmă cu un an, când România se confrunta cu presiuni majore asupra finanțelor publice.

„Anul trecut am fost într-o situație foarte dificilă și România a trecut prin ea din vară și, așa cum se vede astăzi, direcția de scădere a deficitului este fără echivoc. Întotdeauna, starea de sănătate a unei țări e dată de stabilitatea politică. Sigur că există o îngrijorare cine va veni în guvernare, dacă menține această linie de sănătate bugetară, dacă menține liniile sau dacă ne întoarcem în situația de anul trecut. Asta este îngrijorarea agențiilor.”

Potrivit premierului interimar, menținerea disciplinei bugetare reprezintă una dintre principalele condiții pentru păstrarea încrederii investitorilor și a instituțiilor financiare internaționale.

Ilie Bolojan a subliniat că România trebuie să finalizeze rapid reformele asumate prin PNRR pentru a evita blocarea finanțărilor europene.

„În al doilea rând, este o problemă legată de fluxurile financiare care sunt estimate că ar intra în România, cum sunt sumele din PNRR. Este foarte important ca aceste miliarde să intre în România. Suntem în situația în care o parte din legi au fost adoptate în ședințele Parlamentului și cealaltă parte vor fi discutate în a doua jumătate a lunii iulie. Am încredere că Camerele vor fi convocate și parlamentarii vor participa și vota. Dacă aceste legi sunt adoptate nu mai avem probleme legate de intrarea fluxurilor financiare.”

Premierul a arătat că o parte dintre actele normative necesare au fost deja aprobate, iar restul urmează să fie dezbătute de Parlament în perioada următoare.

Șeful Executivului a avertizat că întârzierea reformelor poate avea efecte importante asupra echilibrelor bugetare, întrucât unele dintre jaloanele din PNRR sunt asociate unor sume foarte mari.

„Dacă aceste legi nu sunt adoptate, când o lege are un impact de 700 de milioane, de un miliard, poate să te afecteze în echilibrele bugetare și există un risc în privința încadrării în traiectoriile bugetare. Trebuie să menținem direcția și să facem ceea ce trebuie să ne luăm banii, să continuăm economiile la buget într-o linie normală. E doar o probleme de câteva luni de zile până când oamenii vor vedea ce se întâmplă”.

În opinia lui Ilie Bolojan, respectarea calendarului de reforme și continuarea măsurilor de consolidare fiscală sunt esențiale atât pentru menținerea traiectoriei de reducere a deficitului, cât și pentru accesarea fondurilor europene destinate investițiilor în infrastructură, sănătate, educație și alte domenii strategice.