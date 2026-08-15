Ilie Bolojan, huiduit la Constanța de Ziua Marinei. Ciprian Ciucu îl apără pe premierul interimar: Cineva trebuia să fie acolo şi să reprezinte statul român

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a reacționat după ce liderul partidului și premierul demis Ilie Bolojan a fost huiduit la Constanța în timpul manifestărilor organizate de Ziua Marinei.

Ciucu a scris pe Facebook că Bolojan știa dinainte că va fi huiduit, însă a ales să participe la ceremonie pentru că era necesar ca statul român să fie reprezentat într-un moment important și simbolic.

Reacția lui Ciprian Ciucu vine în contextul în care, pentru al doilea an consecutiv, Nicușor Dan nu a fost prezent la ceremoniile organizate la Constanța cu ocazia Zilei Marinei.

De asemenea, prim-vicepreședintele PNL a susținut că Ilie Bolojan era conștient de ceea ce urma să se întâmple și că se aștepta la reacțiile ostile.

„Citesc în presă faptul ca premierul Ilie Bolojan a fost huiduit la Constanța, unde a fost prezent de Ziua Marinei. Să vă spun ceva: știa că va fi huiduit după toată campania oribilă dusă în acest an împortiva sa, atacat zilnic ca persoană. Și știa și regia, nelipsită de la astfel de evenimente, înscenată de către adversarii democrației. Rușine lor!”, a scris Ciucu pe Facebook.

Ciprian Ciucu a explicat că, în ciuda faptului că anticipa huiduielile, Ilie Bolojan a decis să meargă la Constanța deoarece cineva trebuia să fie prezent și să reprezinte statul român. Acesta a subliniat că ceremonia a fost un moment important și simbolic și a afirmat că liderul PNL nu ar avea motive să îi fie rușine. Totodată, Ciucu a apreciat că Ilie Bolojan și-a asumat o misiune de sacrificiu.

„Și cu toate acestea, conștient de ceea se va întâmpla, s-a dus la Constanța. Dar ştiți de ce? Pentru că cineva trebuia să fie acolo și să reprezinte statul român. Este un moment important, simbolic. Şi pentru că ştie nu are de ce să-i fie rușine și poate privi fiecare român în ochi. Pentru că și-a asumat o misiune de sacrificiu”, a mai scris Ciucu.

La finalul mesajului său, prim-vicepreședintele PNL le-a urat marinarilor „La mulți ani” și și-a încheiat postarea cu formula „Țara deasupra sinelui”.

„La mulți ani marinari, la mulți ani marinei noastre! Țara deasupra sinelui!”, a conchis acesta.

Postarea poate fi vizualizată aici.