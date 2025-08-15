Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, 15 august, cu prilejul manifestărilor de Ziua Marinei desfășurate pe faleza din fața Comandamentului Flotei din Constanța, că marinarii români sunt „cartea de vizită” a României pe „mările lumii”.

„Sunt conștient că nu poți avea forțe navale performante fără dotări și fără oameni bine pregătiți și motivați și îi asigur pe comandanții forțelor noastre navale de sprijinul Guvernului României”, a spus Bolojan.

Premierul le-a transmis constănțenilor că dezvoltarea României nu poate fi realizată fără dezvoltarea Constanței, fără valorificarea potențialului de hub logistic al Portului Constanța, potențialului energetic al Dobrogei și al oamenilor din această zonă a țării. Bolojan a adăugat că în „această perioadă dificilă” „niciun efort nu este prea mare” pentru cei din serviciul public, astfel încât copiii să aibă „o viață mai bună” în România în următorii ani. „Am încredere în români și am încredere în România”, a punctat premierul.

„Suntem cu toții aici în semn de respect pentru Marina Română. Dacă astăzi România este o țară sigură, membru NATO, dacă putem sărbători în pace această zi importantă, acest lucru se datorează și forțelor navale române. Marinarii noștri de la Gurile Dunării, pe Marea Neagră, pe mările lumii, sunt cartea noastră de vizită și merită să le mulțumim pentru curajul și profesionalismul lor, pentru că ai nevoie de aceste calități în fața pericolelor și a incertitudinii”, a afirmat premierul Ilie Bolojan, la Constanța, de Ziua Marinei.

Premierul a subliniat apoi că este „conștient că nu poți avea forțe navale performante fără dotări și fără oameni bine pregătiți și motivați”. „Și îi asigur pe comandanții forțelor noastre navale de sprijinul Guvernului României”, a reiterat Bolojan.

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, prezent și el la Constanța, a anunțat că, anul viitor, Marina Română va primi o corvetă nouă construită în Turcia. Aceasta „este la cheie, terminată în Turcia” și urmează aprobarea Parlamentului în luna septembrie, întrucât investiția depășește 100 de milioane de euro. „La anul, de Ziua Marinei, vom avea această corvetă aici, defilând și, bineînțeles, îndeplinind misiuni”, a declarat vineri Moșteanu, la Constanța, unde se desfășoară manifestările dedicate Zilei Marinei.

„Orice acțiune în Marea Neagră nu o realizăm singuri și avem un exemplu remarcabil de operațiune comună, Operațiunea de deminare MCM Black Sea, task force-ul pe care îl avem împreună cu aliații din Turcia și Bulgaria, un model de cooperare în această mare a noastră comună, pe care trebuie să o protejăm. Este un exercițiu util care va fi extins, fiind necesară continuarea lui, extinderea patrulării și protejarea infrastructurii energetice”, a afirmat vineri, la Digi 24, ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, înainte de debutul manifestărilor de Ziua Marinei.

„În privința dotării, anul viitor vom avea noua corvetă, care este finalizată, terminată în Turcia, e la cheie și urmează aprobarea Parlamentului în septembrie. Am transmis către Parlament cererea de aprobare, fiind o investiție de peste 100 de milioane de euro. Și la anul, de Ziua Marinei, această corvetă va fi prezentă aici, defilând pentru noi și, bineînțeles, îndeplinind misiuni. Corveta este echipată cu armament standard NATO și va fi dotată cu armament suplimentar, inclusiv rachete, aceasta urmând a fi realizat în perioada următoare în țară”, a explicat Moșteanu.

Ministrul a precizat că există și un plan de înzestrare aflat în desfășurare. A amintit despre elicoptere, vehicule amfibii, două elicoptere și echipamente pentru scafandri.

„Când vorbim despre forțele navale, ne gândim automat la nave, dar pe lângă acestea vorbim și de elicoptere, vehicule amfibii, echipamente pentru scafandri și așa mai departe. Avem contractul semnat pentru 21 de vehicule amfibii din Statele Unite, care vor sosi anul viitor, și discutăm despre alte 44 de vehicule amfibii. Vorbim despre rachete Vibat cu lansare verticală. Există un sistem donat și două sisteme ce urmează a fi achiziționate de statul român, printr-un contract în derulare cu guvernul american, vorbim de dotarea cu Naval Strike Missiles, rachetele de coastă, care se află în procedură de livrare, contractul fiind semnat. Până în 2029 vor ajunge și două elicoptere Airbus H215”, a adăugat Moșteanu.

Ministrul Apărării a menționat că progresul nu se realizează „de pe o zi pe alta”, dar că, de la izbucnirea războiului din Ucraina, toate statele au înțeles necesitatea investițiilor sporite în dotarea propriilor armate.