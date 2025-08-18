Bolojan a subliniat că forțele politice au responsabilitatea de a implementa aceste reforme și sunt conștiente de situația dificilă în care se află România.

„Dacă nu se adoptă aceste măsuri, ce se va vedea? Că nu putem corecta lucrurile. Dacă se cedează într-o zonă sau alta, se va crea din nou o percepție de cedări și ne vom întoarce în situația de unde am plecat”, a afirmat premierul.

Premierul a explicat că aceste măsuri nu sunt luate cu ușurință, dar sunt necesare pentru binele țării.

„Nu e plăcere pentru nimeni să ia astfel de măsuri. Nu le iei cu inimă deschisă. La veștile proaste rămân foarte puțini oameni care să le dea și uneori par singur în situația asta. La veștile bune e întotdeauna o înghesuială mare”, a declarat Bolojan.

Bolojan a subliniat că, atunci când o persoană publică ocupă o funcție, trebuie să facă ceea ce este necesar pentru comunitate.

„Nu imaginea unei persoane publice este problema, ci problema de bază este ca, atunci când o persoană publică este pe un post, să facă ceea ce trebuie pentru comunitatea unde ocupă acest post. Acum acest post este pentru țara noastră și nu e o problemă pentru mine că voi ieși prost. Important nu este să nu ies prost degeaba pentru România”, a adăugat premierul.

Guvernul a început deja implementarea primului pachet de măsuri pentru reducerea cheltuielilor bugetare și corectarea unor dezechilibre.

Printre acestea se numără:

Reducerea cheltuielilor cu personalul din administrația publică.

Îmbunătățirea încasării impozitelor locale.

Creșterea eficienței serviciilor publice.

Continuarea procesului de descentralizare.

Bolojan a avertizat asupra riscurilor economice la care România se expune dacă nu se adoptă aceste măsuri.

„Suntem la jumătatea anului 2025 într-o situație dificilă, atât pe componenta de deficit bugetar, cât și pe cea de investiții aflate în derulare. Datele Ministerului Finanțelor ne arată că trebuie să continuăm această direcție”, a spus premierul.

Premierul a încheiat mesajul adresându-se cetățenilor României: „Mai bine le spunem oamenilor adevărul, ca să nu le creăm niște așteptări care nu pot fi onorate”. El a subliniat că măsurile vor fi implementate cu responsabilitate și transparență, în beneficiul întregii țări.