Vineri, în cadrul unei emisiuni difuzate de PrimaTV, premierul Ilie Bolojan a declarat că principalii responsabili pentru anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut nu sunt serviciile secrete, ci oamenii politici înșiși.

Potrivit acestuia, dacă încrederea publicului în clasa politică ar fi fost menținută la un nivel suficient de ridicat, efectele dezinformării și ale votului antisistem ar fi fost mult mai reduse.

El a precizat că într-o țară în care încrederea în politicieni este foarte scăzută, orice informație menită să divizeze societatea sau să sugereze că guvernarea a acționat în ascuns are o credibilitate mai mare și se răspândește rapid.

„În ceea ce priveşte răspunderi sau aspecte care ţin de ceea ce s-a întâmplat anul trecut, de exemplu, aici nu e neapărat o răspundere, din punctul meu de vedere, care ţine strict de serviciile de informaţii. Aici sunt nişte răspunderi combinate. Gândiţi-vă că într-o ţară în care cota de încredere în lumea politică este la un nivel foarte scăzut, tot ce se spune de natură a diviza societatea respectivă, de natură a-i anunţa pe oameni că guvernările au făcut un lucru pe ascuns, are o credibilitate mult mai mare, prinde rădăcini mult mai puternice, pentru că solul este de aşa natură pregătit încât minciuna şi dezinformarea au un teren fertil. Principalii responsabili pentru acest lucru nu sunt serviciile secrete, suntem noi oamenii politici. Pentru că dacă am fi menţinut o cotă de încredere suficient de bună, efectele dezinformării ale votului antisistem ar fi fost mult atenuate”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul a explicat că modul în care politicienii încearcă să dea vina pe serviciile de informații seamănă cu reacția primarilor care pierd alegerile, considerând că responsabilitatea este a electoratului.

Ilie Bolojan a subliniat că niciun primar nu pierde alegerile fără să aibă și el o parte de responsabilitate și că este mult mai ușor să dai vina pe alții decât să recunoști propriile erori.

În ceea ce privește responsabilitățile legate de alegerile anulate, Bolojan a explicat că acestea nu țin strict de serviciile de informații, ci sunt rezultate ale unei combinații de factori.

Politicienii au o responsabilitate directă pentru situațiile în care comunitățile votează masiv împotriva celor aflați la putere, iar aceștia nu pot să fugă de această răspundere, consideră Bolojan.