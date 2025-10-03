Comisia Europeană a chemat de urgență reprezentanții platformei chineze TikTok la o întâlnire desfășurată joi, cu doar o zi înainte de deschiderea urnelor în Cehia.

Bruxelles-ul a cerut măsuri ferme pentru a preveni posibila manipulare a alegătorilor prin boți și algoritmi, în baza reglementărilor stricte impuse de Legea serviciilor digitale (DSA).

Alegerile legislative din Cehia, programate pentru 4 și 5 octombrie, au loc într-un climat tensionat. Sondajele de opinie indică faptul că alianța SPOLU, condusă de premierul proeuropean Petr Fiala, riscă să piardă în fața mișcării ANO a fostului premier Andrej Babis.

Deși acesta nu ar obține o majoritate, o eventuală revenire la putere ar putea însemna oprirea sprijinului pentru Ucraina și o schimbare de orientare în politica socială.

Centrul Ceh pentru Cercetarea Riscurilor Online a atras atenția asupra intensificării activității pe TikTok, unde au apărut numeroase conținuturi favorabile partidelor antisistem.

Thomas Regnier, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene pentru politică digitală, a declarat că întâlnirea de joi a fost „productivă”. El a precizat că TikTok a eliminat mai mulți boți după discuțiile cu oficialii europeni, măsură apreciată de autoritățile cehe.

„Aparent, autoritățile cehe sunt mulțumite că TikTok a eliminat mai mulți boți după întâlnirea” de joi, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Regnier a subliniat că reuniunea a avut ca scop garantarea dreptului cetățenilor cehi de a lua decizii „libere și informate”, fără a fi manipulați prin instrumente digitale.

Legea serviciilor digitale a Uniunii Europene impune marilor platforme să prevină răspândirea de informații manipulative înaintea alegerilor. Aceasta obligă companiile tehnologice să verifice conținuturile care ar putea afecta procesul democratic și să aplice măsuri de transparență.

Întâlnirea cu TikTok a fost prima de acest fel după masa rotundă organizată de Comisia Europeană pe 29 august cu toate marile platforme, unde s-a discutat despre riscurile electorale.

TikTok se află deja sub lupa Comisiei Europene, după ce anul trecut a fost deschisă o investigație în contextul alegerilor prezidențiale din România, când autoritățile au semnalat posibile interferențe rusești în campania online a candidatului Călin Georgescu.

În paralel, Bruxelles-ul derulează anchete similare și împotriva Facebook, Instagram și X, invocând „riscuri potențiale pentru alegerile din Uniunea Europeană”.