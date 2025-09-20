Negocierile dintre Statele Unite și China privind viitorul TikTok se apropie de un moment decisiv, după ce Casa Albă a anunțat că s-a ajuns la un acord de principiu care prevede o schimbare majoră în conducerea platformei și în modul de gestionare a datelor utilizatorilor.

Purtătoarea de cuvânt a administrației americane, Karoline Leavitt, a explicat că noul consiliu de administrație al TikTok din SUA va fi format din șapte membri, dintre care șase vor fi cetățeni americani.

Ea a subliniat că datele utilizatorilor vor fi supravegheate de compania americană de tehnologie Oracle, care va avea un rol esențial și în controlul algoritmului aplicației. Potrivit acesteia, toate aceste prevederi fac deja obiectul unui acord între părți și mai este nevoie doar de finalizarea formală a documentelor, proces care ar putea avea loc în următoarele zile.

„TikTok va fi deţinut majoritar de americani în Statele Unite. Consiliul de administraţie va avea şapte membri, dintre care şase vor fi americani. Datele şi confidenţialitatea vor fi supravegheate de una dintre cele mai bune companii americane de tehnologie, Oracle, iar algoritmul va fi, de asemenea, controlat de Statele Unite”, a declarat Leavitt pentru Fox News.

Președintele Donald Trump a confirmat că înțelegerea se află pe ultima sută de metri și a descris semnarea sa ca fiind „o simplă formalitate”, în special după convorbirea telefonică purtată cu liderul chinez Xi Jinping.

Cu toate acestea, partea chineză nu a oferit până acum detalii clare privind acordul, limitându-se să transmită că așteaptă din partea Washingtonului asigurarea unui mediu de afaceri deschis, echitabil și nediscriminatoriu pentru companiile chineze care investesc în SUA.

Contextul este unul sensibil, deoarece în Congres există o lege care prevede interzicerea TikTok pe teritoriul american dacă activele locale nu sunt vândute de compania-mamă ByteDance. De la revenirea sa la Casa Albă, Donald Trump a încercat să evite o interdicție totală și a promovat vânzarea operațiunilor din SUA către un consorțiu de investitori americani, printre care se numără și Larry Ellison, CEO Oracle și aliat al președintelui.

Trump a susținut că TikTok i-a adus un avantaj important în rândul tinerilor alegători în timpul campaniei electorale precedente și că platforma ar trebui să rămână disponibilă publicului american.

Conform unor informații publicate de Wall Street Journal, administrația SUA se așteaptă să primească un comision de ordinul miliardelor de dolari pentru rolul său de intermediar în această tranzacție. Ministerul Comerțului de la Beijing a transmis că poziția sa este clară: negocierile trebuie să respecte regulile pieței și să ducă la o soluție compatibilă cu legislația chineză, care să protejeze interesele ambelor părți.

Rămân însă întrebări importante legate de structura finală a proprietății TikTok, de gradul de control pe care partea chineză îl va păstra asupra operațiunilor și de concesiile pe care le va obține în schimbul aprobării vânzării.

Cu aproximativ 170 de milioane de utilizatori activi în Statele Unite, TikTok este considerată nu doar o platformă de divertisment, ci și un instrument strategic în negocierile comerciale dintre cele două mari economii. Aceste discuții includ, pe lângă tehnologie, subiecte precum comerțul cu avioane, exporturile agricole și reducerea barierelor tarifare.

În cadrul unui acord-cadru semnat la Madrid, China a promis că va analiza regimul exporturilor de tehnologie și licențele de proprietate intelectuală asociate TikTok, prezentând această înțelegere ca pe un „scenariu câștig-câștig” care ar putea deschide calea pentru un compromis mai amplu între Washington și Beijing.