Conform acordului, activele TikTok din Statele Unite vor fi transferate către proprietari americani, preluate de la compania chineză ByteDance, ceea ce ar putea încheia un conflict care durează de aproape un an. Aplicația are 170 de milioane de utilizatori în SUA, iar această înțelegere reprezintă un pas important în relațiile dintre cele mai mari două economii ale lumii, în contextul tensiunilor comerciale persistente.

”Avem un acord pentru TikTok… Avem un grup de companii foarte mari care vor să o cumpere”, a declarat Trump într-un briefing la Casa Albă, fără a oferi alte detalii.

Anunțul a fost făcut cu o zi înainte de termenul-limită de 17 septembrie pentru vânzarea sau închiderea TikTok. Surse citate de Reuters au menționat că termenii principali ai acordului, asemănători cu cei discutați în aprilie, prevăd ca ByteDance să păstreze cea mai mare participație individuală, de 19,9%, sub limita legală de 20%. Totuși, forma finală a tranzacției ar putea fi ajustată în ultimul moment.

”Acest acord nu s-ar fi realizat fără garanţii adecvate pentru securitatea naţională a SUA. Se pare că am reuşit, de asemenea, să răspundem şi interesului chinez.”, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, la CNBC.

Marți, CNBC a relatat că tranzacția ar putea fi finalizată în următoarele 30–45 de zile și va include atât investitori existenți ai ByteDance, cât și noi investitori americani.

Potrivit Reuters, acordul ar urma să transforme operațiunile TikTok din SUA într-o companie separată, cu sediul pe teritoriul american, deținută și administrată în principal de investitori americani.

Orice înțelegere finală ar putea necesita aprobarea Congresului, controlat de republicani, care în 2024 a adoptat, în timpul administrației Biden, o lege ce prevedea divizarea TikTok, din cauza temerilor că datele utilizatorilor americani ar putea fi accesate de guvernul chinez.

China a calificat miercuri acordul-cadru convenit la Madrid pentru transferul TikTok sub control american drept „o situație de câștig reciproc”, potrivit unui editorial publicat în presa de stat. De asemenea, Beijingul a anunțat că va analiza aspectele legate de exporturile de tehnologie și licențierea proprietății intelectuale aferente aplicației.

Acordul urmează să fie abordat într-o convorbire telefonică programată vineri între președintele american Donald Trump și omologul său chinez, Xi Jinping. Investitorii de pe ambele părți ale Pacificului așteaptă confirmarea înțelegerii, considerată crucială pentru relansarea dialogului economic bilateral.

Într-un comentariu publicat sub semnătura „Zhong Sheng” – pseudonim folosit frecvent de People’s Daily pentru a reflecta poziția oficială a Partidului Comunist Chinez în probleme de politică externă – se susține că înțelegerea a fost realizată „pe baza principiilor respectului reciproc, coexistenței pașnice și cooperării mutual avantajoase”.

„China va revizui aspectele legate de exporturile de tehnologie și de licențierea proprietății intelectuale referitoare la TikTok în conformitate cu legislația în vigoare”, se mai arată în articol.

Compania-mamă ByteDance trebuie să își vândă operațiunile TikTok din SUA până pe 17 septembrie, altfel riscă interzicerea aplicației pe teritoriul american. Deși administrația Trump nu a anunțat oficial o prelungire a termenului, reprezentantul pentru comerț al SUA, Jamieson Greer, a declarat luni că ar putea fi necesar mai mult timp pentru finalizarea și semnarea înțelegerii.