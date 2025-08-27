Donald Trump a transmis un mesaj dur către Moscova, promițând sancțiuni economice severe dacă Vladimir Putin nu acceptă un acord de pace. Liderul american a subliniat că nu va tolera un război care durează deja de trei ani și care continuă să afecteze stabilitatea globală. În paralel, Casa Albă discută măsuri de sprijin pentru Ucraina, iar India simte deja efectele unei campanii tarifare dure.

După un pas înapoi din partea Rusiei, Donald Trump a explodat nervos pur și simplu: promisiunile de summit și progres s-au frânt în fața cerințelor ridicate de Moscova. A rămas însă fidel strategiei sale și a confirmat o evaluare în două săptămâni despre oportunitatea sancțiunilor.

Trump a accentuat faptul că armele economice sunt principalele sale pârghii. El a explicat că deși nu vrea escaladări militare, va recurge la un „război economic” dacă nu vede progrese în dorința de finalizare a războiului dintre Rusia și Ucraina.

„Este foarte, foarte grav ce am în minte dacă trebuie s-o fac, dar vreau să văd că se termină Nu va fi un război mondial, dar va fi un război economic. Un război economic va fi rău, şi va fi rău pentru Rusia, şi nu vreau acest lucru”, a afirmat liderul american în fața cabinetului său.

Președintele a încercat de mai multe ori să medieze conflictul, dar Kremlinul nu a răspuns pozitiv, ba din contră, părea că de fiecare dată atacurile asupra Kievului se întețeau. Deși Zelenski este dispus la discuții, Putin nu acceptă, Kremlinul declarând că nu există pregătiri pentru o astfel de întâlnire.

În timpul unei întâlniri din 15 august, la Alaska, Trump și Vladimir Putin au discutat inclusiv despre arsenalul nuclear al celor două țări.

„Am dori să denuclearizăm. Este prea multă putere și am vorbit și despre asta. Asta face parte din asta, dar trebuie să terminăm războiul”, a spus Trump reporterilor.

Tot el a explicat de ce crede că Putin evită un dialog cu liderul ucrainean:

„Pentru că nu-l place”.

Aceste declarații arată un Trump iritat, dar și determinat să folosească presiunea economică drept armă diplomatică. Mesajele repetate ale lui Trump arată frustrare, dar și o strategie clară: presiune economică în locul războiului militar.

Liderul american a arătat nemulțumire și față de Ucraina, menționând că Zelenski are și el partea sa de responsabilitate.

„Nici Zelenski nu este chiar nevinovat”, a spus liderul american, lăsând să se înțeleagă că există și alte fațete ale conflictului.

Chiar și așa, Washingtonul și aliații europeni analizează ce garanții ar putea oferi Ucrainei odată ce luptele se vor opri. Printre idei se află sprijinul aerian și schimburile de informații strategice.

Această abordare arată că Trump încearcă să mențină echilibrul: presiune asupra Moscovei, dar și un mesaj către Kiev că trebuie să facă compromisuri. El a mai menționat că este deschis către „utilizarea unui sistem foarte puternic de taxe vamale care să fie foarte costisitor pentru Rusia sau Ucraina” dacă negocierile stagnează.

În spatele declarațiilor, administrația americană se pregătește pentru diferite scenarii, inclusiv un sprijin tehnic masiv, dar fără trupe pe teren. Trump a reiterat că nu dorește soldați americani în războiul din Europa de Est.

Pe fondul războiului, Trump a reacționat și față de India, care continuă să cumpere petrol și armament din Rusia. Administrația sa a impus tarife drastice: 50% în plus la importuri, după o creștere anterioară de 25%.

„Trump începe războiul economic cu India”, au titrat agențiile, subliniind că piața indiană – unul dintre principalii parteneri comerciali ai SUA – riscă o lovitură severă.

Impactul se simte deja. India devine una dintre cele mai taxate economii în raport cu Statele Unite, iar guvernul de la New Delhi a intrat în modul de „control al dezastrului”.

Premierul Narendra Modi a promis tăieri de taxe interne și a lansat un apel la autosuficiență economică. Purtând un turban oranj la sărbătoarea Zilei Independenței, el a spus:

„Ar trebui să devenim autosuficienți – nu din disperare, ci din mândrie. Egoismul economic este în expansiune în lume și nu trebuie să stăm și să plângem de greutăți, trebuie să ne ridicăm deasupra și să nu le permitem altora să ne controleze”.

Modi a încurajat micile afaceri să afișeze pancarte „Produs în India” și a promis „scutiri masive de taxe” pentru cetățeni și antreprenori. Cu toate acestea, specialiștii avertizează că producția indiană rămâne la doar 15% din PIB, mult sub potențial.

Chiar și cu stimulente și reforme fiscale, țara riscă să fie afectată grav de tarifele americane. Negocierile comerciale cu SUA au fost anulate, tensiunile crescând pe fondul apropierii de Rusia.