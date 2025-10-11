Centrul de cercetare de piață al Kaspersky a analizat comportamentul utilizatorilor de inteligență artificială (AI) în planificarea călătoriilor și modul în care aceștia evaluează securitatea acestor servicii. Studiul arată care sunt principalele motive pentru care utilizatorii aleg să apeleze la AI și cum percep riscurile asociate partajării datelor personale.

Potrivit sondajului, economisirea timpului și simplificarea pregătirilor sunt principalele motive pentru care 73% dintre utilizatori folosesc AI în organizarea vacanțelor. Alte avantaje includ:

Informații despre principalele atracții turistice și recomandări personalizate (65% dintre respondenți)

Găsirea celor mai bune oferte (63%)

Descoperirea informațiilor greu de găsit prin alte mijloace (61%)

Generația 55+ se bazează mai puțin pe recomandări personalizate (60%), dar caută sugestii pe care nu le-ar fi descoperit singură (65%). Persoanele cu copii sunt mai interesate de recomandările adaptate (68%), comparativ cu cei fără copii (60%).

Deși AI poate crea itinerarii personalizate rapid, utilizatorii trebuie să verifice mereu informațiile și link-urile oferite. În caz contrar, pot apărea probleme, inclusiv link-uri malitioase sau phishing. Experții Kaspersky recomandă folosirea unei soluții de securitate care detectează astfel de amenințări înainte de a accesa link-uri furnizate de chatboți AI.

AI nu se limitează la planificarea traseului; aceasta poate ajuta și la rezervarea hotelurilor sau a biletelor, implicând partajarea de date personale. Studiul arată că 48% dintre utilizatori consideră aceste servicii ca fiind riscante și evită să ofere date sensibile. Alți 37% sunt precauți, chiar dacă nu au mari temeri, ceea ce înseamnă că 86% dintre utilizatorii AI țin cont de securitatea datelor. Doar 14% consideră că partajarea informațiilor cu AI este complet sigură.

Tinerii cu vârste între 18 și 34 de ani sunt mai precauți: 52% nu partajează ușor datele personale. Generația 55+ este mai relaxată, doar 42% fiind conștienți de riscuri, iar 44% aleg o partajare selectivă, demonstrând o abordare nuanțată a securității AI.

Potrivit sondajului, călătorii din Spania, Marea Britanie, Indonezia, Malaezia și Africa de Sud sunt mai îngrijorați de riscurile asociate AI, în timp ce cei din China, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită au mai multă încredere în securitatea acestor sisteme.

Acest studiu evidențiază faptul că, deși AI oferă avantaje semnificative pentru planificarea călătoriilor, utilizatorii trebuie să rămână vigilenți și să își protejeze datele personale.

Kaspersky recomanda câteva sfaturi pentru a ramâne in siguranta in interactiunile cu AI:

Evitati sa impartasiti datele personale asistentilor AI: ID, adresa, parole sau alte detalii sensibile. Fiti foarte selectivi cu resursele in care le introduceti.

Realizati personal actiunile si deciziile importante (emailuri, achizitii, rezervari etc.). Lasati inteligentei artificiale doar sarcinile de rutina.

Verificati link-urile si emailurile furnizate de AI. Folositi solutii de securitate de incredere pentru a analiza URL-urile si a bloca resursele suspecte, securizând platile online.

Daca alegeti AI ca asistent principal de calatorie, asigurati-va ca aveti o conexiune stabila la internet in strainatate. Luati in considerare utilizarea unui eSIM pentru acces constant la date mobile.

Nu va conectati conturile principale, care contin date confidentiale, la chatbot-uri sau alte servicii AI.

*Studiul a fost realizat de centrul de cercetare de piata al Kaspersky in vara anului 2025. La sondaj au participat 3.000 de respondenti din 15 tari (Argentina, Chile, China, Germania, India, Indonezia, Italia, Malaezia, Mexic, Arabia Saudita, Africa de Sud, Spania, Turcia, Marea Britanie si Emiratele Arabe Unite).