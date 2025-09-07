Informație pentru cei care ies la pensie. Ești îngrijorat că odată ieșit la pensie nu vei putea trăi la fel de confortabil cu un venit fix? Vestea bună este că există modalități de a face lucrurile corect, dar există și modalități de a le greși.

Un pas simplu pentru a face lucrurile corect este sugerat de experți. Ei susțin că trebuie să eviți să irosești bani, mai ales atunci când nu mai ai un venit constant. Anumite tipuri de cheltuieli pot duce la o pensionare precară, scrie FinanceBuzz.

Indiferent dacă ați ieșit acum la pensie sau plănuiți să vă pensionați în câțiva ani, ar trebui să luați în calcul toate cheltuielile și să vă pregătiți din timp pentru ele. Iată câteva ​​cheltuieli care v-ar putea lua prin surprindere după ce ați ieșit la pensie și cum să vă pregătiți pentru ele.

Asigurările pot proteja viitorul financiar. Deciziile înțelepte vă împiedică să scoateți bani mulți din buzunar, în cazul unor evenimente neașteptate. Asigurarea de sănătate și cea pentru locuință nu sunt singurele polițe esențiale.

Ar trebui să vă gândiți bine dacă polițele de asigurare de viață și de invaliditate sunt potrivite. Dacă aveți o poliță de asigurare de viață, verificați dacă mai satisface nevoile voastre și ale familiei.

Odată pensionați, americanii devin asigurați medical la Medicare. Este o percepție greșită că acest program va acoperi toate cheltuielile de asistență medicală în timpul pensionării. Chiar dacă sunt perfect sănătoși, atunci când se pensionează costurile pentru sănătate riscă să crească.

Nimeni nu poate prezice cu exactitate cât va costa o problemă de sănătate în viitor așa că e bine să se ia în calcul acest lucru.

Mulți pensionari își propun să-și plătească creditele ipotecare înainte de pensionare. Este un obiectiv care poate aduce un sentiment de libertate financiară. Chiar dacă plățile aceste credite ipotecare se încheie, multe costuri cu locuința vor continua.

De exemplu, s-ar putea să cheltuiți mai mulți bani pe proiecte legate de casă în timpul pensionării pentru că reparațiile nu se termină atunci când nu mai lucrăm. Stabiliți un buget lunar realist pentru modernizarea casei și întreținerea necesară!

A fi pensionar nu înseamnă neapărat că nu mai trebuie să plătiți impozite. S-ar putea chiar să datorați taxe pentru lucruri precum beneficiul de securitate socială și retragerile din contul 401(k). O mică planificare poate ajuta la reducerea acestor taxe.

Așadar, luați în considerare colaborarea cu un profesionist fiscal sau un consilier financiar, care poate oferi îndrumări cu privire la reducerea facturilor fiscale.

Mulți pensionari din America visează să călătorească. Dar costul călătoriilor poate crește. Acest lucru este valabil mai ales dacă au o familie care locuiește într-un alt stat sau oraș și intenționează să o viziteze mai des.

Asigurați-vă că includeți acele cheltuieli în bugetul vostru! Utilizarea cardului de credit potrivit în timpul vacanței vă poate ajuta să câștigați recompense de călătorie și alte avantaje.

Mulți consilieri financiari susțin importanța creării unui fond de urgență. Acest lucru poate fi deosebit de important în timpul pensionării, când nu mai aveți un salariu pentru a acoperi cheltuieli neașteptate.

Așadar, asigurați-vă că puneți bani deoparte, astfel încât să fiți pregătiți oricând pentru o reparație costisitoare a mașinii sau înlocuirea computerului.

Este ușor să cheltuiți mai mult pe mâncare, chiar dacă nu intenționați. Costurile pot crește când mâncați mai des la restaurante, dacă optați pentru mâncare la pachet sau faceți preparate noi în bucătărie.