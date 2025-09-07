Ai început să observi că îți cade mai mult păr decât de obicei după ce te speli pe cap? Atunci poate ar trebui să-ți reconsideri obiceiul de a consuma sucuri carbogazoase, deoarece, conform unei noi analize publicate în ”Nutrition and Health”, consumul excesiv de băuturi zaharoase ar putea fi legat de căderea părului, conform Foodandwine.

În luna august, cercetătorii din Portugalia au publicat o analiză a literaturii de specialitate care a implicat peste 61.000 de participanți – în principal femei – pentru a examina impactul anumitor alimente și nutrienți asupra sănătății părului, o preocupare care afectează miliarde de oameni din întreaga lume.

Aceștia au remarcat că aproximativ 3,3 miliarde de oameni la nivel global ar putea experimenta o formă de cădere a părului. Cifra „poate fi chiar o subestimare, deoarece nu ia în considerare alte forme de alopecie sau cădere temporară a părului”, susțin ei.

Echipa a descoperit că, deși anumiți nutrienți, cum ar fi vitamina D, fierul și proteinele, sunt esențiali pentru un păr sănătos și puternic, anumite obiceiuri, inclusiv consumul sucurilor carbogazoase și alcoolului, sunt legate de creșterea subțierii și căderii părului.

Cercetătorii au descoperit că tinerii care consumau mai mult de trei litri și jumătate de suc în fiecare săptămână – aproximativ 10 doze – erau mai predispuși la căderea părului.

Cercetătorii au emis ipoteza că „aceste alimente stimulează secreția de sebum în exces, ceea ce promovează creșterea microbiană pe scalp. Acest lucru, la rândul său, exacerbează iritația și inflamația, contribuind la căderea părului”.

Băuturile carbogazoase nu sunt singurele vinovate. Echipa a descoperit că alcoolul are efecte similare, unele studii stabilind o legătură între acesta și încărunțirea prematură a părului și căderea acestuia.

De asemenea, „băutorii sociali au avut un risc semnificativ mai mic de a dezvolta Alopecia Areata, în comparație cu cei care nu consumaseră niciodată alcool”, dar „literatura actuală nu permite o concluzie definitivă cu privire la impactul consumului de alcool asupra alopeciei”.

De asemenea, au descoperit că dozele mari de vitamina A au fost legate de agravarea anumitor tipuri de alopecie, toate acestea sugerând că sănătatea părului nu este doar genetică, ci depinde și de ceea ce introducem în corpul nostru.

Pe de altă parte, studiul a descoperit dovezi că un consum de nutrienți specifici poate fi asociat cu îmbunătățirea sănătății părului.

Persoanele cu niveluri mai ridicate de vitamina D au avut tendința de a experimenta o cădere mai puțin severă a părului. Cei care au luat suplimente de fier au observat, de asemenea, îmbunătățiri ale creșterii părului.

În plus, autorii au remarcat că lipsa de proteine ​​face ca părul să piardă din grosime și pigment. Participanții la studiu care au raportat o dietă bogată în soia și legume crucifere (cum ar fi broccoli și kale) au fost asociați cu o cădere mai redusă a părului, probabil datorită proprietăților antiinflamatorii ale acestor alimente.

Autorii au concluzionat că dieta și aportul de nutrienți pot juca un „rol semnificativ” în sănătatea părului.