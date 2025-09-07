Cunoscut sub denumirea de alimentație limitată în timp, acest tip de plan alimentar îi ajută pe oameni să slăbească. Practic, impune unei persoane să mănânce doar într-o anumită perioadă de timp în timpul zilei.

De exemplu, o persoană poate alege să nu mănânce timp de 12 ore pe zi și să mănânce restul de 12 ore, sau să nu mănânce nimic timp de 16 ore și să mănânce restul de opt ore.

Studiul expus la Congresul European pentru Obezitate (ECO) 2025 susține că menținerea scăderii în greutate pe termen lung este posibilă prin alimentația cu restricții de timp, scrie MedicalNewsToday.

Cercetătorii au recrutat 99 de participanți din Spania, cu o vârstă medie de 49 de ani, considerați supraponderali sau obezi.

Participanții la studiu au fost repartizați aleatoriu într-unul din cele patru grupuri timp de 12 săptămâni:

Fereastra obișnuită de mâncare de 12 ore sau mai mult

Mâncare cu restricții de timp (fereastră de mâncare de 8 ore, care începe înainte de ora 10:00)

Mâncare cu restricții de timp (fereastră de mâncare de 8 ore care începe după ora 13:00)

Mâncare cu restricții de timp auto-selectate (fereastră de mâncare de 8 ore ori de câte ori participantul a dorit-o)

Oamenii de știință au înregistrat greutatea corporală și circumferința taliei și șoldurilor fiecărui participant la începutul studiului, după 12 săptămâni și la 12 luni după încheierea studiului.

După 12 săptămâni, cercetătorii au descoperit că toate grupurile care mănâncă cu restricții de timp au pierdut mai mult în greutate decât cele din grupul care mâncau obișnuit.

„Această descoperire arată că mâncatul limitat în timp poate fi o strategie eficientă pentru pierderea în greutate pe termen scurt, chiar și fără o numărare strictă a caloriilor”, a declarat Alba Camacho-Cardenosa, doctorand, cercetător la Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada și Sport and Health University Research Institute (iMUDS).

„Sugerează că simpla limitare a ferestrei de mâncare poate ajuta oamenii să-și reducă aportul de energie în mod natural și să slăbească”, a spus ea.

Toate grupurile au experimentat scăderi ale circumferinței inferioare a șoldurilor și taliei după 12 săptămâni. Cea mai mare scădere a fost observată în grupul de mâncare cu restricții timpurii.

La 12 luni de la încheierea studiului, Camacho-Cardenosa și echipa ei au descoperit că participanții din grupul de mâncare obișnuită au experimentat o creștere în greutate, în timp ce toate cele trei grupuri de mâncare cu restricții de timp au menținut o pierdere în greutate.

Cei din grupul de alimentație obișnuită au arătat o creștere a circumferinței taliei după 12 luni.

”Faptul că participanții au reușit să mențină pierderea în greutate după 12 luni arată că alimentația limitată în timp poate fi o abordare durabilă pe termen lung. Înseamnă că această strategie nu îi ajută doar să slăbească, ci și să mențină pierderea în greutat, ceea ce reprezintă o provocare majoră în majoritatea programelor de slăbire”, explică dr. Alba Camacho-Cardenosa.

„Susținerea pierderii în greutate și după câteva luni este una dintre cele mai mari provocări în managementul obezității”, a continuat ea. „Mulți oameni pierd în greutate, dar apoi pun kilogramele la loc. Găsirea unor strategii noi, eficiente este crucială pentru a îmbunătăți rezultatele pe termen lung asupra sănătății și a reduce riscul de boli cronice asociate cu obezitatea”, a conchis ea.