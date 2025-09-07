Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC+) ia în calcul o posibilă majorare a producției de petrol în cursul zilei de duminică, potrivit unor surse din interiorul organizației. Totuși, se așteaptă ca volumul suplimentar de țiței introdus pe piață din octombrie să fie mai redus comparativ cu lunile anterioare, având în vedere că cererea globală ar putea scădea odată cu încheierea sezonului de vară, când consumul este de regulă mai ridicat.

Potrivit acelorași surse, deși se discută o creștere a producției de țiței în perioada imediat următoare, intensitatea acestor creșteri va fi diminuată începând cu luna octombrie. Sezonul de condus, care impulsionează în mod normal consumul, ajunge la final, ceea ce determină o abordare mai precaută.

Începând din aprilie, OPEC+ a renunțat la politica de reducere a producției, revenind asupra deciziei printr-o majorare treptată, care a adăugat deja aproximativ 2,5 milioane de barili pe zi pe piață — echivalentul a circa 2,4% din cererea mondială. Această decizie a fost influențată inclusiv de presiunile președintelui SUA de la acel moment, Donald Trump, care solicita o scădere a prețurilor petrolului.

Cu toate acestea, prețul barilului nu a scăzut semnificativ, rămânând în jurul valorii de 66 de dolari. Factorii principali care au susținut aceste niveluri de preț au fost sancțiunile impuse de statele occidentale Rusiei și Iranului, fapt ce a stimulat și producția în alte regiuni, inclusiv în SUA.

Dacă se va decide o nouă creștere a producției, aceasta ar marca începutul anulării anticipate a unui set de reduceri suplimentare — mai exact, cele 1,65 milioane de barili pe zi — care fuseseră programate să fie menținute timp de încă un an.

Discuțiile din cadrul grupului vizează eliminarea treptată a acestor reduceri, în pași lunari. Surse apropiate negocierilor afirmă că s-a ajuns deja la un acord preliminar pentru o creștere de cel puțin 135.000 de barili pe zi din luna octombrie. Alte estimări, provenite dintr-o a treia sursă, sugerează o posibilă creștere situată între 200.000 și 350.000 de barili pe zi.

OPEC+, care reunește atât Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol, cât și aliați precum Rusia, urmează să se reunească online duminică, la ora 12:30 GMT, pentru a decide pașii următori.

În ceea ce privește piața, contractele futures pentru Brent s-au încheiat vineri la 65,50 dolari pe baril, în scădere cu 2,2%, influențate de un raport dezamăgitor privind ocuparea forței de muncă în SUA și anticipațiile privind deciziile OPEC+. Chiar și așa, acest nivel este considerabil peste minimul înregistrat în aprilie 2025, când barilul coborâse la aproximativ 58 de dolari.

Totodată, este de menționat că OPEC+ nu a reușit să atingă în totalitate nivelurile promise în privința majorărilor, întrucât mulți membri operează deja la capacitate maximă. Doar câteva state, precum Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, mai dispun de rezerve suficiente pentru a spori livrările, potrivit analizelor de piață.

În prezent, OPEC menține două niveluri de reducere: unul de 1,65 milioane de barili pe zi, aplicabil unui grup restrâns de opt țări, și un altul, mai amplu, de 2 milioane de barili pe zi, care afectează întreaga alianță, valabil până la sfârșitul anului 2026.