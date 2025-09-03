Prețul țițeiului Brent a înregistrat o scădere de peste 2% în tranzacțiile de miercuri, ca urmare a zvonurilor conform cărora OPEC+ ar putea continua să majoreze producția. Experții citați de Reuters avertizează că, până la sfârșitul anului, piața globală s-ar putea confrunta cu un surplus semnificativ de țiței.

Potrivit unor surse apropiate discuțiilor, cartelul exportatorilor de petrol și partenerii săi vor analiza posibilitatea unor creșteri suplimentare ale producției în luna octombrie, relatează Reuters.

Decizia urmează să fie luată într-o întâlnire programată pentru duminică.

Anterior, grupul OPEC+ stabilise creșterea cotelor de producție cu aproximativ 2,2 milioane de barili pe zi între aprilie și septembrie. Ca urmare, petrolul retras anterior de pe piață pentru susținerea prețurilor ar urma să revină cu mai mult de un an înainte de termenul inițial planificat.

Creșteri ale producției sunt înregistrate și în afara cartelului. Agenția Internațională pentru Energie estimează un surplus semnificativ pe piața globală în 2025, de circa 2 milioane de barili pe zi, care va continua să crească până la sfârșitul anului. Potrivit agenției, oferta medie zilnică în acest an va crește cu 2,5 milioane de barili, în timp ce cererea va urca doar cu 0,68 milioane de barili pe zi.

După ce marți petrolul a atins cel mai ridicat nivel din ultima lună, miercuri dimineață prețul țițeiului Brent a scăzut cu 2,1%, ajungând la 67,72 dolari pe baril, pe fondul zvonurilor legate de planurile OPEC+.

Ulterior, pierderea a fost parțial recuperată, însă până la ora 19:30, ora României, Brent a înregistrat din nou o scădere semnificativă, ajungând la 67,35 dolari pe baril.

De la începutul acestui an, prețul țițeiului a înregistrat o depreciere de aproximativ 11%.

Potrivit lui Emily Ashford, directoarea de analiză a piețelor energetice la Standard Chartered, citată de Bloomberg, în practică pe piață ar putea ajunge mai puțin petrol decât cel prevăzut prin majorarea cotelor de producție.

Aceasta se datorează faptului că unele state reduc producția pentru a compensa excesul acumulat anterior, iar altele se confruntă cu limitări ale capacității de producție.

Totuși, în luna august, statele membre OPEC au majorat producția aproape exact cu volumul planificat, respectiv 400.000 de barili pe zi, potrivit analizei publicate de o publicație americană. Conform aceleiași surse, Arabia Saudită a contribuit cu mai mult de jumătate din această creștere.

Amintim că prețul petrolului a crescut ieri, 2 septembrie 2025, ca urmare a atacurilor repetate ale Ucrainei asupra rafinăriilor din Rusia, un important exportator global de țiței, ceea ce a generat îngrijorări pe piețele internaționale privind reducerea cantității disponibile și presiunile asupra prețurilor.

Țițeiul Brent a urcat cu 40 de cenți, sau 0,59%, până la 68,55 dolari pe baril, în timp ce petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 1,05 dolari, echivalentul unui avans de 1,64%, ajungând la 65,06 dolari pe baril, după ce tranzacțiile futures pentru WTI nu au avut loc luni din cauza sărbătorii Zilei Muncii în SUA.