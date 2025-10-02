Cotațiile petrolului ating minimele ultimelor 17 săptămâni pe fondul temerilor economice și al perspectivelor de creștere a producției OPEC+

Cotațiile petrolului au înregistrat miercuri cel mai redus nivel din ultimele 17 săptămâni, marcând a treia zi consecutivă de scăderi, pe fondul îngrijorărilor legate de impactul blocării activităților guvernamentale din SUA asupra economiei globale și al anticipațiilor privind o majorare a producției de către OPEC+, transmite Reuters.

Prețul țițeiului Brent a scăzut cu 0,94%, ajungând la 65,41 dolari/baril, iar West Texas Intermediate (WTI), etalonul american, a pierdut 0,88%, coborând la 61,82 dolari/baril. Astfel, Brent a înregistrat cel mai scăzut nivel de la începutul lunii iunie, iar WTI a atins minimul de la sfârșitul lunii mai.

Declinul prețurilor a fost susținut de datele privind stocurile de petrol din SUA. Administrația pentru Informații Energetice (EIA) a raportat o creștere neașteptată de 1,8 milioane de barili în săptămâna precedentă, depășind estimările analiștilor și sugerând o cerere mai slabă pe piață.

Perspectiva cererii de petrol rămâne fragilă. În Statele Unite, angajările din sectorul privat au scăzut neașteptat în septembrie, indicând o încetinire a pieței muncii și, implicit, a consumului de energie. În Asia, principalele economii ale regiunii au raportat contracții ale activității manufacturiere, semnalând încetinirea ritmului de creștere și reducerea cererii pentru produse petroliere.

Pe partea de ofertă, OPEC+ analizează posibilitatea unei noi majorări a producției, de până la 500.000 de barili pe zi în luna noiembrie – de trei ori mai mult decât creșterea realizată în octombrie. Arabia Saudită urmărește astfel să recâștige cota de piață pierdută, într-un context în care cererea globală este mai slabă. Totuși, OPEC a calificat rapoartele privind această majorare drept „înşelătoare”, indicând că decizia finală nu a fost luată și că există o marjă mare de incertitudine.

Situația energetică globală este afectată și de evenimentele din Rusia. Unele regiuni se confruntă cu lipsuri de combustibil, iar miercuri un incendiu a izbucnit la o rafinărie din regiunea Iaroslavl, fiind ulterior stins. Autoritățile ruse au precizat că incidentul nu a fost legat de atacurile cu drone ucrainene, dar a contribuit la tensiunile asupra lanțurilor de aprovizionare.

Analiștii avertizează că piața petrolului rămâne extrem de volatilă, influențată simultan de factorii de cerere și ofertă, precum și de evenimente geopolitice. În contextul în care blocarea activităților guvernamentale din SUA ar putea afecta economia globală și cererea de energie, iar OPEC+ analizează creșterea producției, prețurile petrolului ar putea continua să oscileze semnificativ în următoarele săptămâni.