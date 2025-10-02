O nouă fabrică de hârtie specială, menită să înlocuiască pungile ecologice în Uniunea Europeană, urmează să fie inaugurată la Giurgiu, marcând o premieră pentru România. Investiția, în valoare de 75 de milioane de euro, este dezvoltată de Vladimir Cohn, un antreprenor de renume în industria hârtiei.

Inițial, fabrica trebuia să fie finalizată până pe 30 noiembrie 2025, însă termenul nu mai poate fi respectat. Printre cauze se numără și lentoarea Primăriei Giurgiu în emiterea documentelor necesare. Noul termen estimat pentru deschidere este iulie 2026. Procesul de angajare a început, dar avansează mai lent decât se anticipase.

„Pornirea fabricii de hârtie va necesita un minimum de 100 de persoane foarte bine calificate: IT-iști, ingineri mecanici, energeticeni, operatori. Pe parcursul următoarelor șase luni, un număr de circa 100 de persoane vor fi angajate”, declara Vladimir Cohn în urmă cu aproximativ un an.

Super Kraft Paper SRL, compania care dezvoltă proiectul, a fost înființată în 2024 special pentru această investiție și are un capital social de aproape 46 de milioane de lei. Costurile anuale de întreținere sunt estimate la aproximativ 5 milioane de euro.

„Fabrica este proiectată să producă hârtie tip kraft pentru fabricarea pungilor din comerțul de retail și e-commerce, pentru înlocuirea plasticului din activitatea de retail sau reambalare. Producția a fost proiectată la circa 120.000 de tone pe an”, explică Vladimir Cohn. Majoritatea producției va fi exportată, deoarece „piața locală nu are suficiente resurse de transformare a hârtiei în pungi”.

Fabrica va folosi maculatură drept materie primă. „Maculatura, materia noastră de bază, este colectată foarte eficient în toată România. Programele definitivate de agențiile de mediu împreună cu Comisia de mediu din Parlament sunt foarte eficiente și problema asigurării de materii prime nu există la nivelul nostru de producție”, precizează Cohn.

În prezent, majoritatea pungilor de hârtie din comerțul românesc sunt importate. Investiția va avea un impact semnificativ asupra economiei locale, creând locuri de muncă și stimulând dezvoltarea zonei Giurgiu, afectată de probleme economice.

Vladimir Cohn este un antreprenor de succes în industria hârtiei. În 2018, a vândut EcoPack Ghimbav și EcoPaper Zărnești grupului britanic DS Smith pentru aproximativ 208 milioane de euro. La momentul vânzării, companiile aveau afaceri consolidate de 50 de milioane de euro.

Fabrica de hârtie specială din Giurgiu, deși întârzie, reprezintă o investiție strategică pentru România. Proiectul contribuie la reducerea dependenței de importuri în industria ambalajelor ecologice și sprijină economia locală prin crearea de locuri de muncă.