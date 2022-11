În curând, Comisia Europeană va anunța noi reguli care vizează industria de ambalaje, de la capsulele de cafea şi până la sticlele din plastic de folosinţă unică, în încercarea de a reduce cantitatea de deşeuri generată, informează Bloomberg, potrivit agerpres.ro.

Prin măsurile care vor fi adoptate miercuri, 30 noiembrie, Bruxelles dorește să asigure refolosirea sau reciclarea acestor ambalaje. Având în vedere că 40% dintre ambalajele folosite în cadrul Uniunii Europene sunt din plastic și jumătate din hârtie, se așteaptă ca măsurile să aibă impact asupra industriei alimentare și asupra produselor chimice.

Aceste noi reglementări sunt menite să crească sustenabilitatea ambalajelor, care, potrivit Bloomberg, este una dintre principalele utilizări ale plasticului și hârtiei. Ţările şi firmele din Uniunea Europeană vor fi nevoite să se asigure că ambalajele utilizate de produsele de zi cu zi pot fi reciclate mai uşor sau sunt biodegradabile.

Plasticul și hârtia, dificil de reciclat

În Uniunea Europeană, aproximativ 40% din cantitatea de plastic şi jumătate din cea de hârtie se folosește pentru ambalaje, designul lor făcând deseori dificilă reutilizarea sau reciclarea. Măsurile ar urma să acopere o gamă largă de la abţibildurile de pe mere şi până la pungile de uncia folosinţă. Companiilor li se va cere să folosească, pe cât posibil, mai puţine ambalaje, în timp ce ţările vor trebui să se asigure că 65% din totalul deşeurilor de ambalaje sunt reciclate până la finele lui 2025. Potrivit Bloomberg, noile reguli ar urma să fie adoptate miercuri, împreună cu regulile privind certificatele de eliminare a carbonului.

„O economie circulară a ambalajelor va ajuta la decuplarea dezvoltării economice de utilizarea resurselor naturale. Cantitatea de ambalaje a crescut mai rapid în ultimii ani decât venitul naţional brut, ceea ce a condus la creşterea emisiilor de CO2 şi a altor emisii poluante, precum şi la supra exploatarea resurselor naturale, a pierderii de diversitate şi la poluare”, se arată în documentul de lucru al Comisiei Europene consultat de Bloomberg.

Se iau măsuri și în România

Și în țara noastră se dorește facilitarea reciclării. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Barna Tanczos, a anunțat marți, 18 octombrie 2022, că nu va elimina niciun produs din Sistemul de Garanție-Returnare. Potrivit acestuia, sistemul „va genera o eficiență de peste 90% la recuperarea ambalajelor”.

„Daţi-mi voie să subliniez un lucru: nu sunt de acord şi nu vom fi de acord ca în această etapă sau într-o etapă viitoare vreun ambalaj sau vreun tip de produs să fie eliminat din SGR. Există deja discuţii în Parlament, ştie toată lumea, există un lobby de a restrânge tipurile de produse care intră în sistemul SGR. Ministerul (Mediului, Apelor și Pădurilor) nu va fi de acord, nu vom elimina nici vinul, nici alte produse şi vom păstra sistemul aşa cum este gândit, construit pentru că este un sistem viabil în forma aceasta şi va genera o eficienţă de peste 90% la recuperarea ambalajelor.

Durează între doi ani şi trei ani implementarea unui sistem de genul acesta în orice ţară. În România, am avut un an cu foarte multe discuţii, anul 2020, care la prima vedere poate să pară un an pierdut, dar eu zic că principalul câştig din acea perioadă este faptul că, astăzi, la masa celor care iau decizii, care finanţează şi care garantează că acest sistem va funcţiona, stau cei mai mari producători de băuturi de tip sau băuturi care intră în categoria SGR şi stau cei mai mari retaileri.

Şi stau la aceeaşi masă şi lucrează împreună pentru a implementa acest sistem. Chiar dacă a durat luni de zile acest acord sau naşterea acestui acord, astăzi toată lumea trage la aceeaşi căruţă, în aceeaşi direcţie, şi este secretul reuşitei, secretul succesului în acest domeniu”, a declarat Barna Tancsoz.