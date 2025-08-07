Un calcul greșit al Casei de Pensii din Germania a dus, în iulie 2025, la reținerea unor contribuții mai mari decât cele legale pentru asigurarea de îngrijire. Aproximativ 22 de milioane de pensionari sunt afectați, iar situația a stârnit reacții din partea organizațiilor civice care cer rambursarea sumelor reținute în mod eronat.

De la 1 ianuarie 2025, contribuția pentru asigurarea de îngrijire a crescut cu 0,2 puncte procentuale. Însă pensionarii nu au plătit această majorare lunar, ci doar o singură dată, în iulie – retroactiv pentru primele șase luni ale anului. Asta înseamnă că în iulie li s-a reținut un procent suplimentar de 1,2% (6 × 0,2%).

Coincidența a făcut ca tot în iulie să intre în vigoare și majorarea pensiilor (cu 3,74% în medie). Casa de Pensii a aplicat contribuția suplimentară nu la valoarea pensiei dinainte de creștere, ci la pensia majorată. Din această cauză, mulți pensionari au plătit mai mult decât era legal.

Deși greșeala a fost confirmată oficial, autoritățile nu intenționează momentan să returneze sumele reținute în plus. Uniunea Contribuabililor din Germania cere însă corectarea situației și rambursarea diferențelor.

Chiar dacă sumele pierdute individual sunt mici, la scară națională vorbim despre milioane de euro.

Poți face acest calcul simplu acasă, urmând pașii de mai jos:

Găsește-ți deciziile de pensionare:

Ai nevoie de documentul din iulie 2025 și, ideal, de unul anterior (de exemplu din iunie). Caută valoarea pensiei brute și contribuția pentru îngrijire. Notează pensia brută:

Calculele se fac pe baza pensiei brute – adică valoarea totală înainte de rețineri. Aplică procentul corect: Contribuția standard este 3,6%.

Pentru pensionarii fără copii născuți după 1939, se adaugă 0,6%, ajungând la 4,2%.

În iulie s-a adăugat și o contribuție unică de 1,2% → total: 4,8%.

Presupunem că pensia ta brută era 1500 € înainte de iulie.

1500 € × 4,8% = 72 € contribuție

După majorarea din iulie, pensia devine 1556,10 €:

1556,10 € × 4,8% = 74,69 €

Diferența de 2,69 € a fost reținută în plus din cauza aplicării greșite a procentului pe pensia majorată.

Pentru majoritatea pensionarilor, pierderea este de ordinul câtorva euro. Totuși, este vorba de o sumă care, legal, nu trebuia reținută. Dacă ai dubii, consultă-ți deciziile de pensie sau cere clarificări de la Casa de Pensii.