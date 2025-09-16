Românii din Germania se pare că nu au deloc o viață ușoară, iar nemulțumirile au început acum să fie transmise și direct în mediul online. De data aceasta, subiectul este cel al pensiilor. Mai exact, există o diferență foarte mare între cât contribuie oamenii și cât primesc la bătrânețe la pensie, totul combinat cu un cost mare al vieții în țara vest-europeană.

Un videoclip publicat pe TikTok, devenit viral în ultimele zile, explică detaliat cum funcționează sistemul german de pensii și de ce mulți muncitori români ajung să primească mai puțin decât sperau.

Potrivit autorului postării respective, Germania folosește un sistem bazat pe așa-numitele „puncte de pensie”. Valoarea unui punct este în prezent de circa 37 de euro, iar pentru a acumula un punct întreg într-un an, un angajat trebuie să câștige aproape 45.000 de euro anual.

Dacă ar reuși să câștige această sumă timp de 45 de ani, ar aduna 45 de puncte și ar primi o pensie de puțin peste 1.600 de euro lunar. Problema este că foarte puțini români ating aceste venituri.

Exemplele din videoclipul postat pe TikTok arată clar dimensiunea problemei: după 10 ani de muncă, pensiile variază între 700 și 900 de euro.

După 23 de ani de contribuții, unii pensionari primesc doar 880 de euro, iar după 31 de ani există cazuri în care pensia abia depășește 820 de euro lunar.

Într-o țară în care chiriile, taxele, asigurările și serviciile sunt printre cele mai scumpe din Europa, chiar și o pensie de 1.000 de euro înseamnă un trai la limită, nu o bătrânețe liniștită.

Peste 20 de milioane de pensionari germani beneficiază în prezent de plăți considerabil mai mari din asigurarea de pensie obligatorie decât acum zece ani. Pensia legală a crescut în Germania cu aproximativ 37% în ultimul deceniu, iar femeile pensionare au înregistrat o creștere mai accentuată, contribuind mai mulți ani la fondul de pensii decât în urmă cu zece ani.

Plata medie pentru cei care ajungeau la pensie după 35 de ani de asigurare era de 1.210 euro pe lună în urmă cu un deceniu, comparativ cu 1.660 euro în 2023. Bărbații din Vest au primit în medie 1.934 euro în 2024, iar cei din Est 1.627 euro. Femeile au înregistrat valori medii de 1.416 euro în Vest și 1.507 euro în Est.

Numărul mediu de ani de asigurare a crescut de la 32,6 în 2004 la 39,4 în 2024, iar proporția celor cu cel puțin 35 de ani de contribuții a urcat de la 63% la 73% în deceniul 2014-2024.

Creșterea este deosebit de semnificativă în rândul femeilor, numărul de ani de asigurare ajungând la 37,7 în 2024, pe fondul participării crescute a acestora pe piața muncii din Germania de Vest.