Cele două cauze anterioare au fost deschise în urma declarațiilor făcute de Georgescu pe 14 ianuarie 2025, într-un interviu acordat lui Alex Jones în Statele Unite, și pe 15 ianuarie, în cadrul podcastului realizat de Shawn Ryan.

Procurorii DIICOT susțin că fostul candidat la președinție ar fi difuzat informații neadevărate, afirmând că România ar urma să fie implicată într-un conflict militar ca urmare a deciziilor NATO.

„Din conținutul sesizării se relevă faptul că în perioada noiembrie 2024– ianuarie 2025, respectiv în data de 07 decembrie 2024 în emisiunea difuzată la Realitatea Plus, în data de 14 ianuarie 2025, în cadrul unui interviu acordat în USA lui Alex Jones și în data de 15 ianuarie 2025, în cadrul unui interviu acordat în podcastul lui Shawn Ryan, Georgescu Călin, în calitate de candidat la funcția de președinte al României, a comunicat informații false cu privire la faptul că România va fi implicată în război de către Alianța Nord Atlantică.

De asemenea, petentul arată că declarațiile lui Georgescu Călin, în sensul sugerării apariției celui de-al Treilea Război Mondial și implicarea României în acest conflict, are un impact semnificativ negativ la nivel extern și intern, respectiv pe plan intern poate genera panică în rândul populației, instabilitate socială și politică, pierderea încrederii în instituțiile statului, iar pe plan extern poate determina afectarea imaginii statului român pe plan internațional, relațiile cu partenerii NATO și UE, scăderea investițiilor și a fluxurilor economice. Prin urmare, conținutul acestor informații nereale pot avea un impact negativ asupra securității naționale și asupra cooperării internaționale a României.

Se constată că aspectele cuprinse în actul de sesizare au făcut obiectul cercetărilor, comunicarea de informații false cu ocazia prezenței inculpatului Georgescu Călin în studiourile Realitatea TV în cadrul emisiunii Culisele statului paralel din data de 07 decembrie 2024, au făcut obiectul actului de învestire a instanței de judecată, iar conduita sa cu ocazia interviului acordat moderatorului Shawn Ryan va face obiectul disjungerii și declinării de competență către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de comunicarea de informații false prev. de art. 404 Cod penal, context în care urmează a fi valorificate și susținerile regăsite în cuprinsul actului de sesizare evocat în paragraful precedent referitor la răspândirea de informații false cu ocazia unui interviu acordat jurnalistului Alex Jones în data de 14 ianuarie 2025”, se arată în rechizitoriu.

Călin Georgescu este vizat de un alt dosar aflat pe rolul DIICOT, după ce, în cadrul podcastului moderat de Shawn Ryan, ar fi făcut afirmații considerate false, susținând că România ar fi pe punctul de a intra în război cu Rusia.

„Petentul a menționat că, în cadrul unui podcast moderat de Shawn Ryan, a lansat informații false conform cărora un conflict militar va începe în România, urmând a fi inițiat un război împotriva Rusiei, situație factuală ce urmează a fi supusă analizei într-un cadru procesual distinct, ca urmare a disjungerii cauzei și declinării de competență a acesteia către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de comunicarea de informații false prev. de art. 404 Cod penal”, se arată în rechizitoriu.