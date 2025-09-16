Procurorul general Alex Florenţa a spus că, cu o zi înainte de primul tur al alegerilor prezidenţiale de anul trecut, pe TikTok au apărut 20.000 de conturi. El a explicat că aceste conturi au fost create pentru a-l sprijini pe Călin Georgescu și că erau parte dintr-o reţea automată care a publicat două milioane de comentarii, răspândite rapid pe internet.

Întrebat în cadrul emisiunii TV „Sinteza Zilei” de la Antena 3 CNN cât de mare a fost această reţea online, Florenţa a răspuns că dimensiunea ei reală probabil nu va putea fi aflată niciodată. Totuși, a spus că numai pe Facebook au identificat peste 2.000 de pagini care funcţionau după acelaşi tipar și care deveneau tot mai vizibile pe măsură ce erau accesate de oameni.

El a mai spus că mesajele erau răspândite şi printr-o reţea de hashtag-uri. A explicat că în spatele fiecărui hashtag se ascundeau foarte multe materiale, care erau promovate în tot acest sistem. Când un utilizator dădea click pe un hashtag, nu vedea doar o ştire, ci zeci sau chiar sute de materiale asemănătoare. Astfel, omul intra într-o „capcană informaţională” și primea acelaşi mesaj sub mai multe forme, fără să își dea seama. Florenţa a adăugat că răspândirea acestor mesaje era amplificată de o reţea de boţi.

„Amploarea ei totală probabil că nu va putea fi descoperită niciodată. În schimb, gândiţi-vă că doar anumite pagini de Facebook pe care noi le-am monitorizat şi de care am putut dovedi că parcurg tot acest tipar, numărau peste 2000. Nivelul de viralizare a acestora în schimb creşte exponenţial cu numărul de accesări. În spatele fiecărui hashtag pot fi accesate un cumul uriaş de informaţii. Genul acesta de hashtag-uri, hashtag Georgescu, hashtag oricare îl doriţi dumneavoastră are în spatele său asociate un număr uriaş de materiale. Iar aceste hashtag-uri sunt apoi rulate în acest întreg ecosistem şi ajung la momentul utilizatorilor în vederea accesării. Din momentul ăla utilizatorul respectiv nu accesează doar o ştire. Accesează 40, 50, 100 de ştiri cărora le sunt ataşate hashtag-urile respective. Şi atunci el este prins într-o astfel de capcană informaţională, i se rulează practic doar mesajul acela în diferite forme pentru a nu-i trezi suspiciuni, el se viralizează mai departe printr-o reţea de boţi.”

Alex Florenţa a spus că, potrivit unei analize făcute chiar de TikTok la cererea autorităților române, cu o zi înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale au fost activate 20.000 de conturi. El a explicat că aceste conturi făceau parte dintr-o rețea de boți, adică un sistem automatizat, care a generat în doar o zi peste două milioane de comentarii. Aceste comentarii s-au răspândit rapid, iar impactul lor a fost atât de mare încât aproape fiecare utilizator din România a fost atins de ele. Florenţa a dat ca exemplu hashtag-ul „Curăţenie Generală”, care a strâns 156 de milioane de vizualizări.

El a adăugat că în spatele acestei operațiuni s-au descoperit legături directe cu Federația Rusă. Procurorul a precizat că multe dintre paginile de Facebook monitorizate, peste 2.000 la număr, aveau domenii cu adrese IP din Rusia, în special din Sankt Petersburg.

„Este o analiză făcută chiar de către TikTok, inclusiv la solicitarea autorităţilor române în care ei constată o reţea uriaşă de conturi de TikTok, care au fost activate, 20.000 din aceste conturi cu o zi înainte de primul tur. Această reţea care conţinea practic nişte boţi, adică un sistem automatizat rulează în doar o zi peste două milioane de comentarii care se viralizează apoi prin această infrastructură înmulţiţi numai cu zece şi ajungeţi la o cifră. Ajunge aproape pe reţeaua fiecărui cetăţean în România. (…) Arătam, de exemplu, Curăţenie Generală este unul din hashtag-urile care la fel au făcut şi au ajuns la 156 de milioane de vizualizări. O parte din infrastructura de pagini de Facebook de care vorbeam, acele peste 2000 identificate (…) în foarte multe dintre cazuri, în spatele acestor pagini sunt domenii cu IP-uri de Federaţia Rusă, mai ales din Sankt Petersburg, multe dintre ele.”

Procurorul general Alex Florența a spus că, în toamna anului 2024, România a fost ținta unui atac hibrid de mari proporții, cu scopul de a influența alegerile prezidențiale. El a explicat că rețeaua folosită atunci va fi folosită și pe viitor și că există dovezi clare că a fost activată din nou în momente-cheie, inclusiv în 2025, pentru a influența anumite grupuri de oameni.

Florența a subliniat că România se află într-un „război hibrid” permanent, care probabil va continua și în perioada următoare. El a spus că acest tip de atac este periculos pentru că nu se vede direct, ca un incident militar, ci afectează mintea oamenilor prin manipulare și dezinformare.

Procurorul a adăugat că instituțiile statului și mass-media trebuie să facă față împreună acestor atacuri și a mulțumit presei pentru modul obiectiv în care a prezentat situația până acum.