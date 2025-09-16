20.000 de conturi de TikTok au răspândit 2 milioane de comentarii pentru a sprijini candidatura lui Călin Georgescu
Procurorul general Alex Florenţa a spus că, cu o zi înainte de primul tur al alegerilor prezidenţiale de anul trecut, pe TikTok au apărut 20.000 de conturi. El a explicat că aceste conturi au fost create pentru a-l sprijini pe Călin Georgescu și că erau parte dintr-o reţea automată care a publicat două milioane de comentarii, răspândite rapid pe internet.
Întrebat în cadrul emisiunii TV „Sinteza Zilei” de la Antena 3 CNN cât de mare a fost această reţea online, Florenţa a răspuns că dimensiunea ei reală probabil nu va putea fi aflată niciodată. Totuși, a spus că numai pe Facebook au identificat peste 2.000 de pagini care funcţionau după acelaşi tipar și care deveneau tot mai vizibile pe măsură ce erau accesate de oameni.
El a mai spus că mesajele erau răspândite şi printr-o reţea de hashtag-uri. A explicat că în spatele fiecărui hashtag se ascundeau foarte multe materiale, care erau promovate în tot acest sistem. Când un utilizator dădea click pe un hashtag, nu vedea doar o ştire, ci zeci sau chiar sute de materiale asemănătoare. Astfel, omul intra într-o „capcană informaţională” și primea acelaşi mesaj sub mai multe forme, fără să își dea seama. Florenţa a adăugat că răspândirea acestor mesaje era amplificată de o reţea de boţi.
„Amploarea ei totală probabil că nu va putea fi descoperită niciodată. În schimb, gândiţi-vă că doar anumite pagini de Facebook pe care noi le-am monitorizat şi de care am putut dovedi că parcurg tot acest tipar, numărau peste 2000. Nivelul de viralizare a acestora în schimb creşte exponenţial cu numărul de accesări.
În spatele fiecărui hashtag pot fi accesate un cumul uriaş de informaţii. Genul acesta de hashtag-uri, hashtag Georgescu, hashtag oricare îl doriţi dumneavoastră are în spatele său asociate un număr uriaş de materiale. Iar aceste hashtag-uri sunt apoi rulate în acest întreg ecosistem şi ajung la momentul utilizatorilor în vederea accesării.
Din momentul ăla utilizatorul respectiv nu accesează doar o ştire. Accesează 40, 50, 100 de ştiri cărora le sunt ataşate hashtag-urile respective. Şi atunci el este prins într-o astfel de capcană informaţională, i se rulează practic doar mesajul acela în diferite forme pentru a nu-i trezi suspiciuni, el se viralizează mai departe printr-o reţea de boţi.”
Rețeaua de conturi false de pe TikTok și Facebook avea legături directe cu Rusia
Alex Florenţa a spus că, potrivit unei analize făcute chiar de TikTok la cererea autorităților române, cu o zi înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale au fost activate 20.000 de conturi. El a explicat că aceste conturi făceau parte dintr-o rețea de boți, adică un sistem automatizat, care a generat în doar o zi peste două milioane de comentarii. Aceste comentarii s-au răspândit rapid, iar impactul lor a fost atât de mare încât aproape fiecare utilizator din România a fost atins de ele. Florenţa a dat ca exemplu hashtag-ul „Curăţenie Generală”, care a strâns 156 de milioane de vizualizări.
El a adăugat că în spatele acestei operațiuni s-au descoperit legături directe cu Federația Rusă. Procurorul a precizat că multe dintre paginile de Facebook monitorizate, peste 2.000 la număr, aveau domenii cu adrese IP din Rusia, în special din Sankt Petersburg.
„Este o analiză făcută chiar de către TikTok, inclusiv la solicitarea autorităţilor române în care ei constată o reţea uriaşă de conturi de TikTok, care au fost activate, 20.000 din aceste conturi cu o zi înainte de primul tur. Această reţea care conţinea practic nişte boţi, adică un sistem automatizat rulează în doar o zi peste două milioane de comentarii care se viralizează apoi prin această infrastructură înmulţiţi numai cu zece şi ajungeţi la o cifră. Ajunge aproape pe reţeaua fiecărui cetăţean în România.
(…) Arătam, de exemplu, Curăţenie Generală este unul din hashtag-urile care la fel au făcut şi au ajuns la 156 de milioane de vizualizări. O parte din infrastructura de pagini de Facebook de care vorbeam, acele peste 2000 identificate (…) în foarte multe dintre cazuri, în spatele acestor pagini sunt domenii cu IP-uri de Federaţia Rusă, mai ales din Sankt Petersburg, multe dintre ele.”
România a fost ținta unui atac hibrid masiv în 2024 pentru a influența alegerile prezidențiale
Procurorul general Alex Florența a spus că, în toamna anului 2024, România a fost ținta unui atac hibrid de mari proporții, cu scopul de a influența alegerile prezidențiale. El a explicat că rețeaua folosită atunci va fi folosită și pe viitor și că există dovezi clare că a fost activată din nou în momente-cheie, inclusiv în 2025, pentru a influența anumite grupuri de oameni.
Florența a subliniat că România se află într-un „război hibrid” permanent, care probabil va continua și în perioada următoare. El a spus că acest tip de atac este periculos pentru că nu se vede direct, ca un incident militar, ci afectează mintea oamenilor prin manipulare și dezinformare.
Procurorul a adăugat că instituțiile statului și mass-media trebuie să facă față împreună acestor atacuri și a mulțumit presei pentru modul obiectiv în care a prezentat situația până acum.
„Principalul lucru care trebuie înțeles în momentul de față este că România, în mod cert, a fost ținta unui atac hibrid masiv în toamna anului 2024, cu scopul de a influența alegerile prezidențiale din acel an și faptul că aceasta întreagă infrastructură la care am făcut astăzi referire va fi, cu certitudine folosită și pe viitor.
De altfel, avem elemente concrete care arată că, pe momente cheie, unde se încearcă o anumită vulnerabilizare, o anumită dinamizare a unor segmente de populație într-o direcție sau în cealaltă, ea a fost folosită deja, inclusiv în anul 2025.
Este poate cel mai important lucru, pentru ca populația să înțeleagă că România a fost, este și probabil va fi în perioada următoare într-un plin război hibrid, căruia instituțiile de forță ale statului trebuie sa-i facă fata împreună cu mass-media. Si țin să mulțumesc aici mass-media pentru modul în care a reflectat de fiecare dată în mod obiectiv toate aceste elemente.
Dar e un efort al întregii societăți românești, pentru că, chiar daca acest război nu se vede, chiar daca nu îl percepem ca o dronă care cade, sa spunem, undeva in apropiere de graniță – deși vedem că avem în ultimul timp și astfel de incidente – acest război este mult mai perfid, este mult mai insidios pentru că rolul său este în primul rând să afecteze mințile oamenilor.”