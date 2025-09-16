Procurorul general al României, Alex Florența, a anunțat că țara a fost ținta unor campanii hibride de amploare în contextul alegerilor prezidențiale din 2024. Potrivit acestuia, atacurile s-au manifestat prin acțiuni cibernetice, dezinformare și încercări de destabilizare a ordinii publice, vizând influențarea electoratului.

El a explicat că aceste acțiuni au fost coordonate de „actori ostili” cu scopul de a modela opinia publică, de a diminua capacitatea decizională a autorităților și de a reduce coeziunea la nivelul populației. Campania a inclus atacuri asupra infrastructurilor critice și a folosit tehnici de inginerie socială pentru segmentarea populației, astfel încât anumite mesaje personalizate să fie livrate audiențelor receptive, afectând procesul electoral.

Alex Florența a subliniat că atacurile nu au fost evenimente izolate, amintind incidente precum atacurile asupra aeroporturilor românești, sistemului de camere de supraveghere de la frontiera cu Ucraina sau asupra instituțiilor publice și agențiilor guvernamentale din 2024. El a precizat că, în spatele acestor acțiuni, există grupuri cu legături cunoscute cu Rusia, în special hackeri organizați.

„Știri (…) referitoare la atacuri asupra aeroporturilor româneşti acum câţiva ani, a unui întreg sistem de camere de supraveghere, în special din zona frontierei cu Ucraina, sau atacurile din cursul anului 2024 la adresa foarte multor instituţii publice şi agenţii guvernamentale din România nu sunt evenimente întâmplătoare, nu sunt evenimente izolate, ci încă o dată fac parte dintr-un atac hibrid coordonat generalizat, în spatele tuturor acestor acţiuni existând în momentul de faţă actori cu legături certe cu Rusia, în special grupuri de hackeri cunoscuţi”, a mai transmis Alex Florenţa.

Procurorul general a mai atras atenția asupra „subversiunii politice” prin care s-au cultivat rețele media și politice interne și s-au sprijinit grupări extremiste. În perioada alegerilor, acesta a observat intensificarea campaniilor de dezinformare, cu mesaje instigând la ură și violență, inclusiv împotriva autorităților. Un exemplu menționat a fost hashtagul #Revoluție, asociat cu două hashtaguri ale fostului candidat independent Călin Georgescu, care a atins peste 1.800.000 de vizualizări zilnic și 176 de videoclipuri postate zilnic cu mesaje similare.

„El este asociat în mod automat cu două dintre hashtag-urile fostului candidat independent [nr. Călin Georgescu] și ajunge la un vârf de viralizare la peste 1.800.000 de vizualizări zilnic și la 176 de videoclipuri postate zilnic, toate de același tip și cu aceeași variantă de mesaj”, a arătat Alex Florența.

Florența a precizat că, începând cu 27 noiembrie 2024, promovarea lui Călin Georgescu s-a intensificat în grupuri cunoscute pentru distribuirea de dezinformări, ce făceau legătura între comunitatea prorusă și grupări extremiste sau conspiraționiste. Obiectivul acestor acțiuni a fost crearea unei stări de tensiune și frică în rândul opiniei publice, generând polarizarea pe segmente diferite de opinie.

„Totul urmărește (…) crearea unei stări de tensiune, de teamă, de angoasă în rândul opiniei publice, care prin aceste trăiri ajunge la un moment dat să se polarizeze pe diferite segmente de opinie”, spune Alex Florența.

Procurorul general al României, Alex Florența, a declarat marți, într-o conferință de presă, că autoritățile au indicii potrivit cărora Horațiu Potra ar încerca să obțină azil în Rusia.

Florența a precizat că nu există, deocamdată, informații precise despre locul în care se află Potra pentru a putea solicita extrădarea pe baza mandatului internațional de arestare, dar ancheta a relevat că acesta a făcut demersuri în acest sens.

El a menționat că, în prezent, Potra nu a depus oficial cererea de azil, dar autoritățile au constatat că în această perioadă au fost inițiate acțiuni în relație cu autoritățile ruse.