La întâlnire au participat Călin Georgescu, Horațiu Potra, Eugen Sechilă și Marian Burcea, garda de corp a lui Georgescu. Procurorii au lansat mai multe acuzații și susțin că această întâlnire ar fi reprezentat o etapă pregătitoare pentru „evenimente destabilizatoare”.
Călin Georgescu se confruntă cu mai multe acuzații
Fostul candidat și câștigător al primului tur din scrutinul anulat este acuzat de complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și de comunicare de informații false. Horațiu Potra este inculpat pentru tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, operațiuni ilegale cu articole pirotehnice și instigare publică.
În dosar mai apar și alte nume: Dorian și Alexandru-Cosmin Potra, 20 de mercenari, dar și Eugen Sechilă, apropiat al lui Georgescu, despre care surse judiciare afirmă că ar avea viziuni legionare. În total, 22 de persoane au fost trimise în judecată, după ce Parchetul General a finalizat pe 15 septembrie 2025 rechizitoriul în dosarul 6720/284/P/2024.
Anchetatorii susțin că grupul ar fi planificat deturnarea protestelor pașnice
Anchetatorii susțin că grupul ar fi planificat deturnarea protestelor pașnice din 8 decembrie 2024. Potrivit acuzațiilor, mercenarii lui Horațiu Potra, 21 la număr, erau înarmați cu cuțite, pistoale și 65 de materiale pirotehnice de tip F4. Aceștia ar fi trebuit să creeze haos în București, imediat după anularea alegerilor prezidențiale.
Conform înregistrărilor, membrii grupării nu intenționau să acționeze fără aprobarea lui Călin Georgescu. Procurorii spun că se vorbea despre așteptarea dispozițiilor lui „CG” înainte de a acționa.
Procurorii au prezentat în rechizitoriu interceptări și stenograme din convorbirile dintre Horațiu Potra și Lup Andrei-Florin. Stenogramele redate de Parchet includ convorbiri purtate pe 9 decembrie 2024 între Potra și Lup Andrei-Florin.
Aceasta este o interceptare denumită „Rec1_20241209_081610”, de o lungime de 05:34 minute:
„Potra Horațiu: îl mai ai pe grupul ală al nostru RALF? Atunci nu am înțeles nimic, haideți la București, sau…
Lup Andrei-Florin: Și mie mi-a luat ălă, frate!
Potra Horațiu: Ce ți-o luat?
Lup Andrei-Florin: Tot fraza aia…
Potra Horațiu: Ți-o luat de pe … neinteligibil … a luat-o pe …. neinteligibil…. la București?
Lup Andrei-Florin: Păi nu le-am întrebat…oricum nu zice.
Potra Horațiu: Păi nu, știu…. neinteligibil…, ce v-au întrebat? Cu cine veniți la București sau…
Lup Andrei-Florin: Salut, câți sunteți… neinteligibil… răspunde doar 3 inși.
(…)Potra Horațiu: Dar la manifestație a zis că vrea să vină?
Lup Andrei-Florin: Nu.
Potra Horațiu: N-a zis…
Lup Andrei-Florin: Mai am eu o conversație, i-am scris la unu că mersei la București.. neinteligibil., atât, nu i-am zis că merg la manifestație.
(….)
Lup Andrei-Florin: Și la Moro, mi-a scris Moro, pe unde sunteți și i-am zis că ne apropiem de Ploiești și el o zis că acuma intră în București și atât.
Potra Horațiu: neinteligibil… că ți-o scris , neinteligibil… vezi că e Poliția.
Lup Andrei-Florin: Nu am avut treabă cu ea. S-o uitat și Poliția dar n-o zis nimic.
Potra Horațiu: Credeam că i-ai dat parola acolo…
Lup Andrei-Florin: neinteligibil… de la Coral?
Potra Horațiu: Nu, eu te-am întrebat.
Lup Andrei-Florin: Bine că n-am scris nimic, vezi că e manifestație, ne vedem mâine.. neinteligibil… la Grozavul ăla la Sibiu i-am scris că, ce face, vii la București și tu că mergem toți, mai mulți, atât.
Potra Horațiu: Dar n-ai zis…
Lup Andrei-Florin: Nu am zis că e manifestație, sau…mergem toți mai mulți, vrei să vii și tu? Și o … neinteligibil…. facem de o mașină și venim”.